Trump naznanil premirje med Iranom in Izraelom: 'Čestitke vsem'

"Izrael in Iran sta se v celoti dogovorila, da bo prišlo do popolnega in dokončnega premirja. Ob 24. uri bo svet pozdravil uradni konec 12-dnevne vojne," je objavil ameriški predsednik Donald Trump in dodal, da sta se obe strani dogovorili, da bosta v vsaki fazi procesa ostali mirni in spoštljivi. Dejal je, da bo prekinitev ognja potekala postopoma 24 ur in se bo začela danes okrog 6. ure zjutraj po srednjeevropskem času, ko naj bi Iran enostransko ustavil vse operacije. Izrael bi temu sledil 12 ur pozneje. "Čestitke vsem," je v dolgi in zapleteni objavi naznanil ameriški predsednik Trump, ki je razložil, da bosta državi imeli šest ur časa, da "zaključita in končata svoje tekoče, sklepne misije". Takrat bo po njegovih besedah Iran prenehal z napadi, kakor tudi Izrael. "12 ur kasneje, se bo vojna štela za končano," je objavil Trump.

Iranski zunanji minister Abas Aragači je kmalu zatem na družbenih medijih sporočil, da trenutno ni nobenega dogovora o premirju, ali prenehanju vojaških operacij. "Če pa bo izraelski režim prenehal z nezakonito agresijo proti iranskemu ljudstvu po 2. uri zjutraj po srednjeevropskem času, nimamo namena nadaljevati z našimi odgovori," je objavil Aragači. Zjutraj pa je iranska državna televizija potrdila prekinitev ognja z Izraelom, ki jo je v ponedeljek zvečer naznanil ameriški predsednik Trump. Izrael še ni potrdil domnevnega dogovora, vendar pa je danes zgodaj ob 2. uri zjutraj po zjutraj prenehal z dotlej intenzivnimi napadi na Iran.

Netanjahu brez komentarja več ur po Trumpovi naznanitvi premirja

Izraelski premier Benjamin Netanjahu še ni komentiral Trumpove napovedi o končanju vojne med Izraelom in Iranom. Po poročanju izraelskega časnika The Jerusalem Post je Netanjahu sklical sejo varnostnega kabineta, ki je trajala do zgodnjih jutranjih ur v torek. Ministre je tudi pozval, naj se izogibajo javnim izjavam o premirju, poroča časopis The Jerusalem Post.

Iran in Izrael z novimi medsebojnimi napadi