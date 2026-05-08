Trump naznanil tri dni miru med Rusijo in Ukrajino

"Z veseljem sporočam, da bo v vojni med Rusijo in Ukrajino obveljala TRIDNEVNA PREKINITEV OGNJA (9., 10. in 11. maja)," je objavil Trump in navedel, da bo premirje vključevalo prekinitev vseh vojaških aktivnosti ter izmenjavo po 1000 ujetnikov med stranema. Zatrdil je, da je predlog za tridnevno premirje podal on sam ter da sta se z njim strinjala tako ruski predsednik Vladimir Putin kot ukrajinski Volodimir Zelenski.

"Upajmo, da je to začetek konca zelo dolge, smrtonosne in težko bite vojne. Pogovori o končanju tega velikega konflikta, največjega od druge svetovne vojne, se nadaljujejo in vsak dan smo temu cilju vse bližje," je še dodal.

Prekinitev sprejeli obe strani

Zelenski se je v odzivu zavzel za uresničitev premirja in izmenjave ujetnikov. "Prejeli smo strinjanje Rusije za izvedbo izmenjave ujetnikov v formatu 1000 za 1000. Treba je tudi uresničiti prekinitev ognja 9., 10. in 11. maja," je sporočil na družbenem omrežju X in se zahvalil Trump ter njegovi ekipi za "produktivno diplomatsko delovanje". Vojski je z odlokom odredil, da v soboto ne napada Rdečega trga v Moskvi, prizorišča vojaške parade. Prekinitev ognja in izmenjavo ujetnikov so potrdili tudi v Moskvi. "Potrjujem, da je pobuda ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki zadeva prekinitev ognja in izmenjavo ujetnikov med Rusijo in Ukrajino, sprejemljiva," je novinarjem dejal svetovalec Kremlja za zunanjo politiko Jurij Ušakov.

Ob dnevu zmage

Naznanilo ameriškega predsednika sledi enostranski prekinitvi ognja, ki jo je v luči obeleževanja dneva zmage nad nacistično Nemčijo za danes in soboto razglasila Moskva. V ruski prestolnici bo v soboto na sporedu tradicionalna vojaška parada, na kateri pa letos zaradi tveganja ukrajinskega napada ne bo tankov in nekatere druge vojaške opreme.