Trump naznanil vrsto novih imenovanj v svojo vlado

"Paul se je dokazal kot voditelj na področju predpisov zdrave pameti in se zavzema za robustne in inovativne kapitalske trge. Zaveda se tudi, da so digitalna sredstva in druge inovacije ključnega pomena za to, da bo Amerika večja kot kdaj koli prej," je na svojem mediju Truth Social sporočil Donald Trump , ki je med kampanjo dobil veliko denarja od podpornikov kriptovalut.

Trumpova ekipa je sporočila, da je bil Paul Atkins že član Komisije za vrednostne papirje in borzo (SEC) od leta 2002 do leta 2008, pozneje pa je ustanovil svetovalno podjetje Patomak Global Partners, ki svetuje finančnim podjetjem glede kriptovalut. Prav tako je sopredsednik digitalne trgovinske zbornice, ki od leta 2017 promovira digitalne valute.

Industrija digitalnega premoženja si je želela spremembe v SEC, saj je odhajajoči predsednik Gary Gensler do tega sektorja zavzel nenaklonjeno stališče. Svet kriptovalut je označil za divji zahod in sprožil tožbe proti večjim trgovalnim platformam, kot so Binance, Coinbase in Kraken, ter različnim manjšim zagonskim podjetjem, poroča televizija ABC.

Trump je v sredo sporočil še, da bo za vodjo Uprave za drobno gospodarstvo (SBA) imenoval nekdanjo senatorko iz Georgie Kelly Loeffler, ki da bo z izkušnjami iz gospodarstva in Washingtona "zmanjšala birokracijo in malim podjetjem omogočila rast, inovacije in uspeh".

Kot svetovalec se bo v Trumpovo vlado vrnil Peter Navarro, ki je bil obsojen na zaporno kazen, ker se ni hotel udeležiti kongresnih zaslišanj o napadu Trumpovih privržencev na kongres 6. januarja 2021. 75-letni nekdanji Trumpov svetovalec za mednarodno trgovino bo sedaj višji svetovalec za trgovino in proizvodnjo.

Navarro velja za podpornika politike povišanja carin, še posebej pa je kritičen do Kitajske.