Trump naznanil zvezno preiskavo direktorja Nvidie

"Vem, da FBI to preiskuje v povezavi z nečim drugim in mislim, da bo z njim vse v redu," je dejal Trump in dodal, da se je s Huangom še isti dan pogovarjal in ga vprašal, kako se počuti. Direktor Nvidie naj bi mu zagotovil, da ni vedel, da bi bila ženska, s katero je imel razmerje, lahko vohunka. Huang je že priznal nezvestobo in se v odprtem pismu, objavljenem na spletni strani podjetja, opravičil ženi in podjetju. Ob tem je zatrdil, da podpira preiskavo in bo v celoti sodeloval z organi pregona. Poudaril je tudi, da sta zaščita interesov podjetja in podpora ameriški nacionalni varnosti njegovi prednostni nalogi.

Po poročanju časnika New York Times so ameriške obveščevalne službe ugotovile, da je ženska zbirala informacije za Peking. Šlo naj bi za Alice Huang, nekdanjo vodilno uslužbenko singapurskega podjetja Megaspeed International, ki se ukvarja s podatkovnimi centri in na svoji spletni strani izpostavlja partnerstvo z Nvidio. Nvidia je v nedeljo sporočila, da bo zaradi poročil o domnevnem poskusu tujega obveščevalnega delovanja proti Huangu izvedla neodvisno preiskavo.

Jensen Huang in Alice Huang FOTO: Profimedia