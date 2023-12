Trump ne bo mogel kandidirati za predsednika ZDA v Koloradu

OGLAS

Večina vrhovnih sodnikov Kolorada je sklenila, da je Donald Trump sodeloval v vstaji proti državi in zato ne more biti izvoljen na položaj, ker to vstajnikom prepoveduje 14. amandma k zvezni ustavi ZDA, poročajo ameriški mediji. Presenetljiva odločitev vrhovnega sodišča Kolorada se nanaša le na Kolorado, vendar pa je tudi v drugih zveznih državah nekaj podobnih tožb proti Trumpu, ki še niso odločene.

Sklep sodišča bo predvidoma stopil v veljavo šele 4. januarja, kar je le dan pred rokom, da se v državi natisne glasovnice za volitve v marcu. Lahko pa na to vpliva še morebitna odločitev vrhovnega sodišča ZDA.

Vrhovno sodišče ZDA lahko potrdi odločitev vrhovnega sodišča Kolorada in s tem omogoči nadaljevanje drugih tožb in tudi nove. Če odločitev razveljavi, pa bodo tudi ostale tožbe brezpredmetne. "Predsednik Trump ni le podžigal vstaje. Tudi ko je obleganje kongresa že potekalo, je to še naprej podpiral z nenehnim ponavljanjem zahteve, naj podpredsednik ZDA Mike Pence odkloni svojo ustavno dolžnost, in s pozivi senatorjem, naj prenehajo šteti elektorske glasove. Ta dejanja pomenijo prostovoljno in neposredno udeležbo v vstaji," je zapisala večina vrhovnega sodišča Kolorada. Sodišče je prav tako zavrnilo Trumpovo sklicevanje na svobodo govora in ugotovilo, da njegovo spodbujanje k uporu ni zaščiteno s prvim amandmajem k ustavi. Tu je šlo za njegov govor, ko je 6. januarja množici pred Belo hišo dejal, da bodo šli skupaj nad kongres in se tam borili kot hudič za svojo državo.

Vrhovno sodišče Kolorada je zaradi sodelovanja v vstaji Trumpa odstranilo s predsedniških glasovnic v državi. FOTO: Profimedia icon-expand

Trumpova ekipa se namerava pritožiti "Voditelje demokratske stranke je zajela paranoja zaradi naraščanja Trumpove prednosti v anketah. Izgubili so vero v propadlo predsedovanje Joeja Bidna in sedaj delajo vse kar lahko, da ameriškim volivcem preprečijo, da jih naslednjega novembra vržejo s položajev," je sporočil tiskovni predstavnik predsedniške kampanje Donalda Trumpa Steven Cheung. Ob tem je napovedal, da bo Trumpova odvetniška ekipa hitro vložila pritožbo na vrhovno sodišče ZDA, kjer imajo sicer konservativci večino. Republikanci odločitev kritizirajo, demokrati jo hvalijo Predsednica Nacionalnega odbora republikanske stranke Ronna McDaniel je odločitev sodišča označila za vpletanje v volitve in dala na voljo pravnike stranke za boj proti odločitvi sodišča v Koloradu. Predsednik predstavniškega doma kongresa Mike Johnson pa je odločitev označil za tanko prikrit strankarski politični napad in izrazil prepričanje, da bo vrhovno sodišče ZDA razveljavilo to nepremišljeno odločitev, poročajo ameriški mediji. Republikanski predsedniški kandidat Chris Christie, ki je sicer oster kritik Trumpa, je v New Hampshiru dejal, da je odločitev sodišča preuranjena, saj Trump še ni obsojen vstaje. Predsedniški kandidat Vivek Ramaswamy pa je napovedal, da bo z glasovnic v Koloradu umaknil tudi svoje ime. Demokratski kongresnik Jamie Raskin, ki je bil med voditelji ustavnih obtožb Trumpa, pa je nasprotno menil, da je odločitev utemeljena z dejstvi. Dodal je, da so skrbi nad izbruhom novega nasilja Trumpovih privržencev povsem resne.