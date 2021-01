Politična obsodba Trumpa kot priložnost za republikansko stranko

Ameriški poslanci so z novo ustavno obtožnico znova sprožili postopek za odstavitev predsednika. Donald Trump se bo poleg vseh svojih travestij najvišje politične funkcije v državi v zgodovino vpisal kot edini predsednik, ki se je dvakrat soočil s sojenjem v senatu. Ker se bo čez slab teden pogreznil v zgodovino, ne bo odstavljen, a je lahko vseeno obsojen.

Donald Trump se bo izognil odstavitvi s položaja predsednika, toda obsodba vseeno še vedno visi nad njim.

Američani so bili pred skoraj natančno letom dni v na videz enakem položaju. Demokratska večina v poslanskem domu je gladko sprejela ustavno obtožnico predsednika, nato so bili na vrsti senatorji, da presodijo, ali so argumenti dovolj trdni. Takrat republikanci v senatu niso kazali namer, da se bodo pridružili demokratskim kolegom in s 67 glasovi (za obsodbo je potrebna dvotretjinska večina) v stočlanskem zgornjem domu Trumpa tudi obsodili. Vodja republikanske senatne večine Mitch McConnell je po hitrem postopku izpeljal glasovanje, na katerem je obtožnica padla. Toda po vdoru MAGA drhali v kongres pred dobrim tednom dni so karte precej drugače premešane in izid negotov. Dozdajšnji strah pred maščevanjem Trumpa je načel že njegov poraz v boju za Belo hišo. Izgubljena volilna boja za oba senatna sedeža v Georgii pa sta pokazala, da njegov vpliv na volivce desnice ni več tako samoumeven. Po pozivanju protestnikov, naj se odpravijo na Kapitolski grič, in vse posledice, ki jih je to prineslo, je prekipelo tudi številnim republikancem, ki so štiri leta oportunistično podpirali onečaščenje najvišjega političnega položaja v državi. Tako ni več povsem jasno, da mu bo desnica v senatu znova stala ob strani. Pogum je že zmoglo deset poslancev desnice, njihova podpora obtožnice pomeni, da je bila ta sprejeta z 232 glasovi, do zdaj najvišjo podporo obeh strank. In prav tako ni več povsem nemogoče, da bi Trumpa obsodilo tudi dovolj (17) konservativnih senatorjev. Zgovorno je bilo sporočilo McConnella strankarskim kolegom, saj tokrat ustavne obtožnice ni obsodil že vnaprej, ampak zapisal, da bo "prisluhnil pravnim argumentom, ko jih bodo predstavili med sojenjem". Drži, da je hkrati zavrnil zahtevo demokratov, naj nemudoma skliče zasedanje senata, tako da se bo sojenje najprej lahko začelo v torek, dan pred koncem Trumpovega mandata. Toda dva republikanska senatorja (Pat Toomey iz Pensilvanije in Lisa Murkowski z Aljaske) sta že dejala, da bi predsednik moral odstopiti in da so njegova dejanja vredna odstavitve. Ben Sasse iz Nebraske je napovedal, da bo premislil o obtožnici, večina drugih republikanskih članov zgornjega doma molči.

Liz Cheney, tretja po vrsti v vodstvu republikanskih poslancev, je glas proti Trumpu označila za "glasovanje vesti".

Lindsey Grahamiz Južne Karoline, ki je prejšnji teden ob novih in novih lažeh o ukradenih volitvah javno dejal "tega imam dovolj ... Joe Biden in Kamala Harris sta zakonito izvoljena in bosta predsednik in podpredsednica države," je eden tistih, ki glasno pozivajo kolege, naj znova zavrnejo poskus odstavitve. Kar dokazuje, da se v republikanski stranki ni zgodil tektonski premik, kot bi ga po prizorih iz prejšnjega tedna morda pričakovali. Toda med zagovorniki obsodbe predsednika je poslanka Liz Cheney, tretja po vrsti v vodstvu republikanskih poslancev, kar novi razpoki v "stari dobri stranki" daje toliko večji pomen. Veliko bo odvisno od odziva javnosti in merjenja njenega razpoloženja. Velik padec podpore Trumpu bi lahko vrh republikanske stranke prepričal, da se njegova ladja potaplja in je čas, da jo zapustijo. Večerni voditelji konservativne televizije Fox News in drugi medijski voditelji skrajne desnice sicer garajo, da se to ne bi zgodilo, in na vse pretege obsojajo demokrate ter "izdajalce" med republikanci, Cheneyjevo pa pozivajo, naj odstopi. Poslanka je jasna, "nikamor ne grem, to je bilo glasovanje vesti". Po njenih besedah se država sooča z ustavno krizo, ki ji niso bili priča vse od državljanske vojne.

Obsodba kot očiščenje Za McConnella in vrh desnice bi bila obsodba predsednika izjemna priložnost, da stranko očistijo najhujših oblik trumpizma in vrnejo v smernice, preden jim jo je zvezdnik resničnostne televizije (sicer z njihovo tiho privolitvijo) ugrabil. Morda je bil zgovorni znak tudi odstop McConnellove soproge Elaine Chao s položaja ministrice za promet v Trumpovi vladi. Osredotočenost na prvega republikanskega senatorja ni naključna, saj je bil v zadnjih štirih letih kaosa v Beli hiši izjemno vpliven in je iz ozadja vlekel niti političnega dogajanja v državi. Javna skrivnost je, da mnogi senatorji na desnici zasebno ne marajo ali celo prezirajo Trumpa, toda ob njegovem vplivu na volilno bazo so mu vseeno stali ob strani. Morda so vse medijske govorice zadnjih dni, da McConnell podpira obtožnico, njegov prikrit signal kolegom, da je napočil čas za upor. Še posebej ker je vlada povsem ohromljena. Predsednik, izgnan z družbenih omrežij, je izgubil možnost neposrednega nagovarjanja volivcev, medtem njegova ekipa že pospravlja pisarne. Pravni svetovalec Bele hiše se ne pripravlja na sojenje, na poslansko obtožnico se ne odziva niti predsednikova pravna ekipa.

Republikanski vodja senata Mitch McConnell (levo) je dolgo podpiral Donalda Trumpa, poročila o ozadjih Washingtona pravijo, da je tega konec.

Trump tako praktično ostaja brez obrambe, prav tako ni jasno, kdo ga bo zagovarjal na senatnem sojenju, ko bo v sredo odšel iz Bele hiše. Sprva so omenjali pravnika Rudyja Giulianija, toda zadnja poročila iz Washingtona pravijo, da se je vse bolj osamljen, čemeren in maščevalen predsednik znesel tudi nad svojim odvetnikom, saj naj bi osebju v Beli hiši prepovedal plačevanje njegovih računov, dokler jih sam ne odobri. Trumpa je menda razkačilo tudi to, da ga včeraj javno ni zagovarjal nihče iz najožjega kroga, niti družinska člana, ki ju je imenoval v vlado. A sta ga tast Jared Kushner in hčerka Ivanka Trumpvseeno uspela prepričati, da je posnel video, v katerem je podpornike pozval, naj se odrečejo nasilju. Na ta način so želeli vplivati na neodločene republikanske senatorje, da ga podprejo. Trump naj bi zasebno trdil, da je celoten postopek odstavljanja nepomemben, saj od 20. januarja tako ali tako ne bo več predsednik. Toda če bo obsojen, mu lahko senat z navadno večino (ki je zdaj v rokah demokratov) prepove opravljati javne funkcije, kar bi končalo njegovo politično kariero in morebitno predsedniško kandidaturo čez štiri leta. Takšen razplet pa bi pozdravili mnogi ambiciozni senatorji desnice.

Slovenski skrajnež Za zdaj mu javno ob strani stoji predvsem Graham in nekaj najbolj gorečih poslancev. A se demokrati ne nameravajo ustaviti le pri predsedniku, ampak razmišljajo o postopkih za izključitev iz kongresa proti republikanskim kolegom, ki so ali nastopili na protestnem zborovanju Trumpovih podpornikov ali pa pozdravljali njihov vdor v kongresno stavbo. Med njimi je Mo Brooks iz Alabame, ki je zbrani množici dejal "danes je dan, ko si pravi ameriški domoljubi začnejo zapisovati imena in zbrcajo riti". Lauren Boebert, podpornica nore teorije zarote QAnon, je med napadom MAGA drhali na družbenem omrežju Twitter objavljala, da je vodja demokratskih poslancev Nancy Pelosi zapustila svoje prostore, zaradi česar je bila deležna ostrih kritik tudi med nekaterimi poslanci desnice. Družbeno omrežje je tako tudi njej včeraj zamrznilo upravljanje njenega računa do Bidnove prisege.

Republikanski poslanec iz Arizone Paul Gosar, po očetu slovenskih korenin, je goreč zagovornik Donalda Trumpa.