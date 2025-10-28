Svetli način
Tujina

Trump 2028?

28. 10. 2025

STA , M.V.
Dopisniki Bele hiše so ameriškega predsednika Donalda Trumpa spraševali o tem, ali res namerava kandidirati še za tretji predsedniški mandat, čeprav to po ustavi ni mogoče. Trump možnosti vnovične kandidature ni izključil.

Donald Trump demokrate že dlje časa provocira z možnostjo nove kandidature. Na nedavnem srečanju z njihovima kongresnima voditeljema Hakeemom Jeffriesom in Chuckom Schumerjem je imel na mizi v Ovalni pisarni rdeče kape z napisom "Trump 2028". Podobna pokrivala so na javnih prireditvah že začeli nositi njegovi podporniki.

Ugibanja je prejšnji teden podžgal njegov nekdanji politični strateg Steve Bannon, ki je v svoji oddaji zatrdil, da je načrt za Trumpov tretji mandat že pripravljen in potrjen.

Trump
Trump FOTO: AP

Trump je dopisnikom na letalu med turnejo po Aziji dejal, da bi zelo rad kandidiral za nov mandat, a je zavrnil možnost, da bi to storil po ovinku. Ugiba se namreč, da bi lahko kandidiral za podpredsednika ZDA ob slamnatem republikancu, ki bi nato odstopil in mu predal položaj.

Prvi predsednik ZDA George Washington je državo vodil dva mandata, nakar se je upokojil in s tem začel tradicijo, ki je veljala do demokratskega predsednika Franklina Roosevelta.

Ta je osvojil kar štiri mandate, potem ko je ZDA rešil gospodarske katastrofe. Leta 1951 je bil potrjen 22. amandma k ustavi, ki določa, da ima lahko posameznik na položaju predsednika le dva štiriletna mandata. Ta amandma se lahko spremeni le s podporo dveh tretjin zveznega kongresa in 38 zveznih držav, kar je trenutno misija nemogoče.

"Mislim, da to ljudem ne bi bilo všeč. Preveč neresno in ne bi bilo prav," je na vprašanje o kandidaturi za podpredsednika odvrnil Trump. "Nisem še razmišljal o možnosti tretjega mandata, vendar imam najboljše rezultate v javnomnenjskih raziskavah, kar sem jih kdaj imel," je dodal po poročanju BBC.

Od sredine marca ga sicer v povprečju anket RealClear Politics večina Američanov ne podpira. Trenutno mu povprečje daje 45-odstotno podporo, skoraj 52 odstotkov ljudi mu nasprotuje.

Trump je kot možna naslednika omenil aktualnega podpredsednika JD Vancea in državnega sekretarja Marca Rubia, ki ju je označil za neustavljiva.

Pri demokratih se kot možen kandidat trenutno omenja guverner Kalifornije Gavin Newsom, tudi nekdanja podpredsednica Kamala Harris pa se vnovični kandidaturi ni odpovedala.

