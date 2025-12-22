Trump ne odneha: imenoval posebnega odposlanca za Grenlandijo

"Z veseljem sporočam, da sem za posebnega odposlanca ZDA za Grenlandijo imenoval VELIKEGA guvernerja Louisiane, Jeffa Landryja. Jeff razume, kako pomembna je Grenlandija za našo nacionalno varnost ter bo odločno zagovarjal interese naše države," je ameriški predsednik Donald Trump v nedeljo zvečer sporočil na svojem družbenem omrežju Truth Social.
Trump je po vrnitvi v Belo hišo januarja večkrat dejal, da ZDA zaradi varnosti potrebujejo Grenlandijo, in izrazil željo, da bi jo zasedli oziroma prevzeli nadzor nad njo. Voditelji Danske in Grenlandije vztrajajo, da ogromen ter strateško pomemben arktični otok ni naprodaj in da bo o svoji prihodnosti odločal sam.
"Imenovanje odposlanca potrjuje nadaljnje ameriško zanimanje za Grenlandijo. Vendar vztrajamo, da morajo vsi, vključno z ZDA, izkazati spoštovanje ozemeljske celovitosti Kraljevine Danske," je v odzivu dejal danski zunanji minister Lars Lokke Rasmussen.
V pogovoru za dansko televizijo TV2 je napovedal, da bo Danska zaradi "popolnoma nesprejemljivega" imenovanja odposlanca na pogovor poklicala ameriškega veleposlanika v državi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Jeff Landry se je medtem na omrežju X Trumpu zahvalil za imenovanje in dejal, da mu je v čast, da lahko prostovoljno služi predsedniku v okviru prizadevanj, da Grenlandija postane del ZDA. Dodal, da nova vloga ne bo vplivala na njegove dolžnosti kot guvernerja Louisiane.
Grenlandija je gospodarsko odvisna zlasti od ribištva in danskih subvencij, ki znašajo petino njenega BDP. Oblasti v Koebenhavnu so pristojne tudi za pravosodne zadeve, monetarno politiko, zunanje zadeve ter obrambno in varnostno politiko otoka.
Konec marca je ameriški podpredsednik JD Vance brez povabila obiskal Grenlandijo, kar so tako na otoku kot v Koebenhavnu razumeli kot provokacijo. Sprva bi moral obiskati več krajev na Grenlandiji, a je zaradi jeznih odzivov po vsej Evropi obisk skrajšal na en dan in se med drugim mudil le v tamkajšnji ameriški vojaški bazi Pituffik.
