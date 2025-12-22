Naslovnica
Trump ne odneha: imenoval posebnega odposlanca za Grenlandijo

Washington/Nuuk/Koebenhavn, 22. 12. 2025 13.01 pred 40 minutami 2 min branja 4

Avtor:
K.H. STA
Jeff Landry in Donald Trump

Ameriški predsednik Trump je republikanskega guvernerja zvezne države Louisiana Jeffa Landryja v nedeljo imenoval za posebnega odposlanca za Grenlandijo – dansko avtonomno ozemlje, ki ga Washington želi pridobiti. Danska je ZDA pozvala, naj spoštujejo njeno suverenost, in bo danes na pogovor poklicala ameriškega veleposlanika.

"Z veseljem sporočam, da sem za posebnega odposlanca ZDA za Grenlandijo imenoval VELIKEGA guvernerja Louisiane, Jeffa Landryja. Jeff razume, kako pomembna je Grenlandija za našo nacionalno varnost ter bo odločno zagovarjal interese naše države," je ameriški predsednik Donald Trump v nedeljo zvečer sporočil na svojem družbenem omrežju Truth Social.

Jeff Landry
Jeff Landry
FOTO: Profimedia

Trump je po vrnitvi v Belo hišo januarja večkrat dejal, da ZDA zaradi varnosti potrebujejo Grenlandijo, in izrazil željo, da bi jo zasedli oziroma prevzeli nadzor nad njo. Voditelji Danske in Grenlandije vztrajajo, da ogromen ter strateško pomemben arktični otok ni naprodaj in da bo o svoji prihodnosti odločal sam.

"Imenovanje odposlanca potrjuje nadaljnje ameriško zanimanje za Grenlandijo. Vendar vztrajamo, da morajo vsi, vključno z ZDA, izkazati spoštovanje ozemeljske celovitosti Kraljevine Danske," je v odzivu dejal danski zunanji minister Lars Lokke Rasmussen.

V pogovoru za dansko televizijo TV2 je napovedal, da bo Danska zaradi "popolnoma nesprejemljivega" imenovanja odposlanca na pogovor poklicala ameriškega veleposlanika v državi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Jeff Landry in Donald Trump
Jeff Landry in Donald Trump
FOTO: AP

Jeff Landry se je medtem na omrežju X Trumpu zahvalil za imenovanje in dejal, da mu je v čast, da lahko prostovoljno služi predsedniku v okviru prizadevanj, da Grenlandija postane del ZDA. Dodal, da nova vloga ne bo vplivala na njegove dolžnosti kot guvernerja Louisiane.

Grenlandija je gospodarsko odvisna zlasti od ribištva in danskih subvencij, ki znašajo petino njenega BDP. Oblasti v Koebenhavnu so pristojne tudi za pravosodne zadeve, monetarno politiko, zunanje zadeve ter obrambno in varnostno politiko otoka.

Konec marca je ameriški podpredsednik JD Vance brez povabila obiskal Grenlandijo, kar so tako na otoku kot v Koebenhavnu razumeli kot provokacijo. Sprva bi moral obiskati več krajev na Grenlandiji, a je zaradi jeznih odzivov po vsej Evropi obisk skrajšal na en dan in se med drugim mudil le v tamkajšnji ameriški vojaški bazi Pituffik.

trump posebni odposlanec grenlandija zda

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vrhovni poveljnik
22. 12. 2025 13.54
Mednarodno pravo in demokracija po Trumpovo. Janša mu je že čestital, Žančiju je ušlo v hlače, Grims pa še vadi plezanje po žlebovih.
Odgovori
0 0
big_foot
22. 12. 2025 13.54
Ha ha ha…. Če imamo takega zaveznika sovražnikov ne rabimo.
Odgovori
0 0
mackon08
22. 12. 2025 13.48
Apetiti rumenega plenilca so 100x večji od njegove pameti.
Odgovori
+2
2 0
anatomija
22. 12. 2025 13.37
Trumpa bo nekdo pospravil za vedno .
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
