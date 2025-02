Trump ne razume 'drugih' angleščin, oborožil se je s prevajalci

Eden izmed novinarjev je ameriškega predsednika nagovoril glede njegove odločitve, da Indiji izroči pakistanskega državljana in v ZDA zaprtega obtoženega terorista Tahawwurja Hussaina Rano , hkrati pa ga je zanimalo, kaj meni o naraščajoči protiindijski retoriki v Združenih državah Amerike. "V zadnjih letih smo videli več skupin v ZDA, ki dvigujejo glas proti Indiji, pozivajo k separatizmu, terorističnim dejavnostim v Indiji, " je novinar v angleščini z indijskim naglasom Trumpa vprašal, ali meni, da bi se moralo to nadaljevati še naprej.

To sicer ni prvič, da je Trump odslovil novinarja zaradi njihovega naglasa, so spomnili pri britanskem časniku The Independent. Pred tednom dni je imel med medijskim srečanjem v Beli hiši z izraelskim voditeljem Benjaminom Netanjahujem podoben odgovor za Afganistanko Naziri Karimi . Ta je Trumpa vprašala : "Imate kakšen načrt za spremembo razmer v Afganistanu? Ali lahko priznate talibane, sem afganistanski novinarka."

Trump ji je odvrnil, da ima nekaj težav z razumevanjem, in jo vprašal, odkod prihaja. "Iz Afganistana," mu je odgovorila. Ameriški predsednik je dejal: "Oh, pravzaprav je to čudovit glas in čudovit naglas." Nato pa dejal, da je "edina težava v tem, da ne razumem niti besede, kar govorite. Ampak, samo to pravim. Srečno, živite v miru". Novinarsko vprašanje glede razmer v Afganistanu je tako ostalo brez odgovora.