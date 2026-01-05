Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Trump ne verjame, da je Ukrajina napadla Putinovo rezidenco

Washington, 05. 01. 2026 08.25 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA D.L.
Dron, za katerega Rusija trdi, da je bil uporabljen za napad na Putinovo rezidenco

Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da ne verjame, da je Ukrajina z brezpilotnimi letalniki napadla eno od rezidenc ruskega predsednika Vladimirja Putina, kot to trdi Kremelj. Dodal je, da se je v bližini rezidence "nekaj" zgodilo, vendar ni bilo povezano z napadom.

"Ne verjamem, da se je ta napad zgodil," je ameriški predsednik Donald Trump dejal novinarjem na krovu predsedniškega letala Air Force One.

Dodal je, da se je v bližini rezidence ruskega predsednika Vladimirja Putina "nekaj" zgodilo, ni pa podal podrobnejših informacij. "Nekaj se je zgodilo precej blizu, vendar s tem ni imelo nobene zveze," je dejal.

Moskva je Ukrajino napada na Putinovo rezidenco minuli teden obtožila kmalu za tem, ko sta se na pogovorih na Floridi sestala Trump in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ter poročala o velikem napredku v pogajanjih o dogovoru za končanje vojne v Ukrajini.

Preberi še Rusija: Imamo dokaze o načrtu Kijeva za napad na Putinovo rezidenco

Rusko obrambno ministrstvo je zatem objavilo videoposnetek sestreljenega drona, za katerega so trdili, da ga je Ukrajina izstrelila na rezidenco v regiji Novgorod. Dodali so, da Putina v času napada ni bilo doma, prav tako poslopje ni bilo poškodovano.

Rusija je ob tem še sporočila, da je dekodirala podatke ukrajinskega brezpilotnega letala, ki naj bi prikazoval načrtovan napad na eno od Putinovih rezidenc v noči na pretekli ponedeljek. Ukrajina zanika napad in Moskvo obtožuje, da lažno trditev uporablja za upravičevanje lastnih napadov.

Tudi Trump je sprva po pogovoru s Putinom kritiziral Ukrajino zaradi domnevnega napada, vendar je ameriška Centralna obveščevalna agencija (Cia) v četrtek ocenila, da Ukrajina ni ciljala Putina ali njegove rezidence.

Donald Trump Vladimir Putin Ukrajina Rusija napad na rezidenco

Berlin v temi: izpad elektrike naj bi povzročila skrajno leva skupina

Danska premierka Trumpa poziva, naj preneha z grožnjami o zavzetju Grenlandije

bibaleze
Portal
Barbara iz MasterChefa razkrila veselo novico
Otroci obožujejo knjige ... dokler ne dobijo telefona
Otroci obožujejo knjige ... dokler ne dobijo telefona
Mati, ki je prelomila pravila
Mati, ki je prelomila pravila
Otroci in mraz: kaj pravijo pediatri
Otroci in mraz: kaj pravijo pediatri
zadovoljna
Portal
Veljal je za najlepšega, danes pa ...
Dnevni horoskop: Strelci bodo spontani, kozorogi potrebujejo počitek
Dnevni horoskop: Strelci bodo spontani, kozorogi potrebujejo počitek
Vrača se plašč, ki ga nekateri sovražijo
Vrača se plašč, ki ga nekateri sovražijo
Razhod po skoraj 10 letih razmerja
Razhod po skoraj 10 letih razmerja
vizita
Portal
Januar ni problem. Problem je, da ga jemljemo narobe
Moški z močno družinsko anamnezo demence skuša premagati bolezen
Moški z močno družinsko anamnezo demence skuša premagati bolezen
Bi si drznili odreči alkoholu za 30 dni?
Bi si drznili odreči alkoholu za 30 dni?
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
cekin
Portal
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar
Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar
Enej Gradišek: Brez jasnih ciljev UI ne prinese rezultatov
Enej Gradišek: Brez jasnih ciljev UI ne prinese rezultatov
Kako iskati drugo zaposlitev, ko ste še vedno zaposleni?
Kako iskati drugo zaposlitev, ko ste še vedno zaposleni?
moskisvet
Portal
Pri 66 letih mlajši kot kdarkoli? Cowell razkril, kako
Kontakt z bivšo partnerko v novem razmerju – da ali ne?
Kontakt z bivšo partnerko v novem razmerju – da ali ne?
61-letni vdovec išče ljubezen med več kot 20 ženskami
61-letni vdovec išče ljubezen med več kot 20 ženskami
Kaj se zgodi, ko potnik umre med letom?
Kaj se zgodi, ko potnik umre med letom?
dominvrt
Portal
Popraznično pospravljanje doma brez stresa in izgube časa
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
Zato bi morali pod prho obesiti šopek evkaliptusa
Zato bi morali pod prho obesiti šopek evkaliptusa
Domača sestavina, s katero bodo oblačila spet bela
Domača sestavina, s katero bodo oblačila spet bela
okusno
Portal
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
Enostavni obroki za hiter povratek v dnevno rutino
Enostavni obroki za hiter povratek v dnevno rutino
Presenetljiv trik za bolj rahle in mehke palačinke
Presenetljiv trik za bolj rahle in mehke palačinke
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
voyo
Portal
Babilon
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Podarjeno srce
Podarjeno srce
Sandokan
Sandokan
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425