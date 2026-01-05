Trump ne verjame, da je Ukrajina napadla Putinovo rezidenco

"Ne verjamem, da se je ta napad zgodil," je ameriški predsednik Donald Trump dejal novinarjem na krovu predsedniškega letala Air Force One.
Dodal je, da se je v bližini rezidence ruskega predsednika Vladimirja Putina "nekaj" zgodilo, ni pa podal podrobnejših informacij. "Nekaj se je zgodilo precej blizu, vendar s tem ni imelo nobene zveze," je dejal.
Moskva je Ukrajino napada na Putinovo rezidenco minuli teden obtožila kmalu za tem, ko sta se na pogovorih na Floridi sestala Trump in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ter poročala o velikem napredku v pogajanjih o dogovoru za končanje vojne v Ukrajini.
Rusko obrambno ministrstvo je zatem objavilo videoposnetek sestreljenega drona, za katerega so trdili, da ga je Ukrajina izstrelila na rezidenco v regiji Novgorod. Dodali so, da Putina v času napada ni bilo doma, prav tako poslopje ni bilo poškodovano.
Rusija je ob tem še sporočila, da je dekodirala podatke ukrajinskega brezpilotnega letala, ki naj bi prikazoval načrtovan napad na eno od Putinovih rezidenc v noči na pretekli ponedeljek. Ukrajina zanika napad in Moskvo obtožuje, da lažno trditev uporablja za upravičevanje lastnih napadov.
Tudi Trump je sprva po pogovoru s Putinom kritiziral Ukrajino zaradi domnevnega napada, vendar je ameriška Centralna obveščevalna agencija (Cia) v četrtek ocenila, da Ukrajina ni ciljala Putina ali njegove rezidence.