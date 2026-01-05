Trump ne verjame, da je Ukrajina napadla Putinovo rezidenco

"Ne verjamem, da se je ta napad zgodil," je ameriški predsednik Donald Trump dejal novinarjem na krovu predsedniškega letala Air Force One.

Dodal je, da se je v bližini rezidence ruskega predsednika Vladimirja Putina "nekaj" zgodilo, ni pa podal podrobnejših informacij. "Nekaj se je zgodilo precej blizu, vendar s tem ni imelo nobene zveze," je dejal.

Moskva je Ukrajino napada na Putinovo rezidenco minuli teden obtožila kmalu za tem, ko sta se na pogovorih na Floridi sestala Trump in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ter poročala o velikem napredku v pogajanjih o dogovoru za končanje vojne v Ukrajini.