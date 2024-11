Trump ne želi zaostrovanja vojne, opozoril na 'močno vojaško prisotnost v Evropi'

Kot je poročal Washington Post, naj bi bilo ukrajinsko zunanje ministrstvo seznanjeno s telefonskim klicem in naj mu ne bi nasprotovali, a so to v Kijevu zanikali. "Poročila, da je bila ukrajinska stran vnaprej obveščena o domnevnem klicu, so neresnična. Ukrajina ni bila obveščena in po klicu ni mogla podpreti klica ali mu nasprotovati," je za Reuters dejal tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Heorhij Tihij. Sicer pa naj bi Trump kmalu po izvolitvi govoril tudi z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in mu zagotovil, da bo podprl Ukrajino.

"Predsednik Trump je odločno zmagal na volitvah in voditelji z vsega sveta vedo, da se bo Amerika vrnila na vidno mesto na svetovnem prizorišču. Zato so voditelji začeli proces razvijanja močnejših odnosov s predsednikom, saj predstavlja svetovni mir in stabilnost," je dejal njegov tiskovni predstavnik Steven Cheung, a ni želel komentirati telefonskega pogovora z ruskim voditeljem.

In prav o ukrajinskem konfliktu naj bi kmalu razpravljala Trump in sedanji ameriški predsednik Joe Biden v Beli hiši. Bidnovo sporočilo Trumpu naj bi po besedah njegovega svetovalca za nacionalno varnost Jakea Sullivana bila zagotovitev mirnega prenosa oblasti, beseda naj bi tekla tudi o dogajanju v Evropi, Aziji in na Bližnjem vzhodu. "Predsednik Biden bo imel v naslednjih dneh priložnost, da kongresu in prihodnji administraciji predstavi razloge, zakaj se ZDA ne bi smele umakniti iz konflikta v Ukrajini in da bi tak umik pomenil večjo nestabilnost v Evropi," je dejal.

Bela hiša naj bi namreč želela postaviti Ukrajino v najmočnejši možni položaj na bojišču, da bo na koncu v najmočnejšem možnem položaju za pogajalsko mizo, je dodal Sullivan.

A Bidnu, ki bo v Beli hiši stanoval le še slaba dva meseca, zmanjkuje časa, da bi pospešil dostavo sredstev in orožja Ukrajini. Možno je namreč, da se bo pod Trumpom politika do Ukrajine spremenila, zato želijo čimprej Kijevu poslati orožje in šest milijard dolarjev oziroma več kot pet milijard in pol evrov pomoči. V novem poročilu časopisa Wall Street Journal so zapisali, da Pentagon pospešuje tudi dobavo več kot 500 prestreznikov še pred koncem Bidnovega mandata zaradi zaskrbljenosti, da Rusija zdaj varčuje s svojimi raketami za množično napadanje ukrajinskih mest ali energetske infrastrukture pozimi.

Trump je v nedeljo govoril tudi z nemškim kanclerjem Olafom Scholzem, po pogovorih pa so iz kanclerjevega urada sporočili, da sta pripravljena sodelovati za vrnitev miru v Evropo.

Scholz je po besedah tiskovnega predstavnika nemške vlade Steffena Hebestreita v pogovoru izrazil pripravljenost za "nadaljevanje desetletij uspešnega sodelovanja med vladama obeh držav", poroča nemška tiskovna agencija dpa. Oba sta se strinjala, da bosta sodelovala pri ponovni vzpostavitvi miru v Evropi. Pogovarjala sta se tudi o odnosih med Nemčijo in ZDA ter trenutnih geopolitičnih izzivih, je dodal tiskovni predstavnik.