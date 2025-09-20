Svetli način
Tujina

Trump negativno poročanje medijev o njem označil za nezakonito

Washington, 20. 09. 2025 12.57

A.K. , STA
Predsednik ZDA Donald Trump je v petek ostro kritiziral poročanje ameriških medijev o njem in njegovi administraciji, ki je po njegovem mnenju pretirano negativno in zato nezakonito, s čimer je sprožil razpravo o svobodi govora v državi.

"Vzamejo odlično zgodbo in jo spremenijo v slabo. Osebno menim, da je to res nezakonito," je v petek novinarjem povedal Trump. Predsednik ZDA je svojo kritiko usmeril predvsem v ameriške televizijske mreže in ponovil trditev, da je poročanje o njem in njegovi administraciji v 97 odstotkih negativno.

FOTO: AP

Hkrati je izrekel podporo predsedniku Zvezne komisije za komunikacije (FCC) Brendanu Carru, katerega grožnje nekaterim medijem so sprožile nacionalno razpravo o svobodi govora in povzročile nelagodje celo med republikanci, navaja AFP.

Senator Teksasa Ted Cruz, sicer Trumpov zaveznik, je medtem izjavil, da je po njegovem mnenju nevarno, če se vlada postavi v položaj, v katerem lahko odloča, kateri govor ji je všeč in kateri ne.

Trump je letos sicer tožil več medijskih hiš, med drugim tudi časnik New York Times. Zvezni sodnik je njegovo tožbo zavrnil.

Anion6anion
20. 09. 2025 13.59
ZDA se imajo za največjo demokracijo na svetu. Pa poglejte kaj delajo. Diktatura na obzorju
ODGOVORI
0 0
anatomija
20. 09. 2025 13.57
+1
Trum in Putin sta največja konkurenta pri uničevanju svobode medijev. Putin je trenutno še v prednosti vendar se mu Trump vztrajno približuje
ODGOVORI
1 0
AnatomijaRudarOvčjiZmagaUkraj
20. 09. 2025 13.56
G.Trump si zasluži spoštovanje medijev.In naše.In nobelovo tudi.On bo porihtal Putina.
ODGOVORI
0 0
Vrhovni poveljnik
20. 09. 2025 13.55
+1
Mu je Janezs že čestital?
ODGOVORI
1 0
Jezna lepookica
20. 09. 2025 13.52
+1
Haha
ODGOVORI
1 0
natmat
20. 09. 2025 13.50
+5
Ko misliš da nižje ne gre se prikaže Tramp...
ODGOVORI
5 0
ArkaMast
20. 09. 2025 13.50
+1
Gospod s šalico na Nova24TV že pripravlja interpretacije. Malo je pa vseeno skregan sam s svojo glavo.
ODGOVORI
1 0
Vrhovni poveljnik
20. 09. 2025 13.57
Ne mara samega sebe. No, saj to je pogoj za članstvo v SDS.
ODGOVORI
0 0
25petelinov
20. 09. 2025 13.50
Kaj nas briga za odpuščene? Slovenci marajo ne marajo bi morali Slo zetu samo laskati s hvalospevi. Dober glas bi se slišal celo v USA ne samo v 9. vas.
ODGOVORI
0 0
ArkaMast
20. 09. 2025 13.48
Ta ni glih
ODGOVORI
0 0
Port__CN
20. 09. 2025 13.44
Gospod predsednik mi se ti klanjamo -nisem ravno mnenja ,da to uvedeš v USA-
ODGOVORI
0 0
Mclaren
20. 09. 2025 13.43
-1
Ta tip itak nič ne razume, ko Biden je. Nič boljši, v bistvu kvečjemu slabši!
ODGOVORI
0 1
xxman.y
20. 09. 2025 13.40
+3
Kot po navadi . vsi drugi krivi in vsi imajo narobe...
ODGOVORI
4 1
Ici
20. 09. 2025 13.39
-3
Tole mnenje pa je zrcalno podobno mnenju golobistov. Kdor ni PREDANO NJIHOV, je sovražnik, ki ga je potrebno utišati.
ODGOVORI
0 3
proofreader
20. 09. 2025 13.38
-1
Urška Vodeba spet toži. Ista je kot Trump.
ODGOVORI
1 2
proofreader
20. 09. 2025 13.37
-2
Kakšne so naši ultra skrajni levičarji počeli pod prejšnjo vlado.
ODGOVORI
1 3
GAYPROPAGANDA
20. 09. 2025 13.42
+3
Kakšne je delal prejšnja vlada si pozabil! Zatiranje naroda z izgovorom "rešujemo življenja"! Pa smo bili pri vrhu lestvice umrlih za kovidom!
ODGOVORI
4 1
proofreader
20. 09. 2025 13.47
+0
Nekateri niso upoštevali ukrepov za omejevanje širjenja. Dogodke je prepovedal že Šarec.
ODGOVORI
1 1
Nace Štremljasti
20. 09. 2025 13.36
+0
hitler,tramp,pinočet,franko... vsi enaki
ODGOVORI
1 1
Slovenska pomlad
20. 09. 2025 13.35
+1
Isti Janša.
ODGOVORI
4 3
jank
20. 09. 2025 13.34
+3
Skrajni desničarji imajo natančno zapisano agendo, kako s podlo hujskaško politično propagando priti na oblast in če jim uspe imajo preproste recepte, kako zadušiti neodvisne institucije sistema, vse politične nasprotnike, neposlušne in kako izvajati absolutistično oblast.
ODGOVORI
5 2
Vojko Kos
20. 09. 2025 13.33
+3
Demokracija. Kaj je to?!
ODGOVORI
3 0
JanezOrban
20. 09. 2025 13.31
+3
Najbolj pokvarjeni predsednik v zgodovini ZDA!
ODGOVORI
6 3
Slovenec007
20. 09. 2025 13.35
-2
Daleč od tega....zgleda si pozabil na Clintone, Bushe in Nixone.
ODGOVORI
1 3
