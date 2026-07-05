Trump: Netanjahu ve, kdo je šef

"Zelo dobro se razumeva. (Netanjahu) ve, kdo je šef," je Donald Trump dejal v kratkem telefonskem pogovoru za Axios in napovedal, da bi izraelski premier lahko že prihodnji teden obiskal Belo hišo.

Neimenovani izraelski uradnik je medtem za Axios povedal, da prihodnji teden Benjamin Netanjahu verjetno še ne bo obiskal ZDA. "Morda bo do srečanja prišlo teden dni kasneje," je dodal.

Trump in Netanjahu sta nazadnje govorila v petek po telefonu. "Med pogovorom je premier dejal, da so ZDA porok svetovne svobode in da Izrael ceni tesne odnose med državama. Netanjahu in Trump sta se dogovorila, da se bosta kmalu srečala v ZDA," je sporočil Netanjahujev urad.

ZDA in Izrael sta tesna zaveznika, a so se odnosi med njima nekoliko ohladili, zlasti glede prizadevanj za končanje vojne proti Iranu. Trump je v zadnjih tednih javno kritiziral Netanjahuja, potem ko je izraelska vojska z napadi na Libanon ogrožala mirovna pogajanja med ZDA in Iranom.