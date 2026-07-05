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Trump: Netanjahu ve, kdo je šef

Washington, 05. 07. 2026 12.02 pred 1 uro 1 min branja 8

Avtor:
STA
Trump in Netanjahu

Izraelski premier Benjamin Netanjahu bi lahko že prihodnji teden obiskal Belo hišo, je za ameriški medij Axios dejal predsednik ZDA Donald Trump. Dodal je, da Netanjahu v njunem odnosu "ve, kdo je šef".

"Zelo dobro se razumeva. (Netanjahu) ve, kdo je šef," je Donald Trump dejal v kratkem telefonskem pogovoru za Axios in napovedal, da bi izraelski premier lahko že prihodnji teden obiskal Belo hišo.

Neimenovani izraelski uradnik je medtem za Axios povedal, da prihodnji teden Benjamin Netanjahu verjetno še ne bo obiskal ZDA. "Morda bo do srečanja prišlo teden dni kasneje," je dodal.

Trump in Netanjahu sta nazadnje govorila v petek po telefonu. "Med pogovorom je premier dejal, da so ZDA porok svetovne svobode in da Izrael ceni tesne odnose med državama. Netanjahu in Trump sta se dogovorila, da se bosta kmalu srečala v ZDA," je sporočil Netanjahujev urad.

ZDA in Izrael sta tesna zaveznika, a so se odnosi med njima nekoliko ohladili, zlasti glede prizadevanj za končanje vojne proti Iranu. Trump je v zadnjih tednih javno kritiziral Netanjahuja, potem ko je izraelska vojska z napadi na Libanon ogrožala mirovna pogajanja med ZDA in Iranom.

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KOMENTARJI8

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dober dan
05. 07. 2026 13.20
bibi ve kdo je šef, trumpek pa zgleda ne ve
Odgovori
0 0
mungus
05. 07. 2026 13.19
ona sta zrela za v Gvantanamo!!!
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0 0
peglezn
05. 07. 2026 13.19
denar je povsod "šef". Kdor ga ima, obvladuje vojsko, medije, sodstvo, ...
Odgovori
0 0
Lastniki česarkoli
05. 07. 2026 13.13
Zgleda , da samo Trump ne ve tega, kdo je šef
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+4
4 0
Andrej Križman
05. 07. 2026 13.04
ZDA POROK SVOBODE.Kerga vi to farbate??
Odgovori
+4
4 0
Kimberley Echo
05. 07. 2026 12.59
2 psihopata odločata o usodi sveta in oba imata jedrsko orožje. EU pa ne ve kaj bi sama s sabo. Pravi ričet norcev.
Odgovori
+4
4 0
štrekeljc
05. 07. 2026 12.45
Netanjahu ve, kdo je šef!
Odgovori
+1
2 1
Lastniki česarkoli
05. 07. 2026 13.14
Netanjahu očitno ne mara, da ga Trump kliče šef pred drugimi
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+3
3 0
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