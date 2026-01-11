Naslovnica
Tujina

Trump svari: Nič več nafte ali denarja ne bo šlo na Kubo – nič!

Washington/Havana, 11. 01. 2026 17.50 pred 1 uro 2 min branja 38

Avtor:
STA U.Z.
Donald Trump

Predsednik ZDA Donald Trump je Kubo opozoril, da se bo dotok venezuelske nafte in denarja vanjo ustavil. Pozval jo je, naj "sklene dogovor, preden bo prepozno". Kubanski zunanji minister Bruno Rodriguez je v objavi na omrežju X ZDA označil za "kriminalnega in nekontroliranega hegemona", ki ogroža mir in varnost v svetu.

"Nič več nafte ali denarja ne bo šlo na Kubo - nič!" je na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal Donald Trump. "Toplo jim priporočam, da sklenejo dogovor, preden bo prepozno," je poudaril.

Po njegovih besedah je Kuba vrsto let živela od velikih količin nafte in denarja iz Venezuele, v zameno pa je nudila "varnostna zagotovila za zadnja dva venezuelska diktatorja". "Večina teh Kubancev je mrtvih zaradi napada ZDA prejšnji teden, Venezuela pa ne potrebuje več zaščite pred nasilneži in izsiljevalci, ki so jih toliko let držali za talce," je dodal.

Kubanski zunanji minister Bruno Rodriguez je kmalu zatem na omrežju X zanikal, da je Kuba kadarkoli prejela denarno ali materialno kompenzacijo za varnostne storitve, ki jih je opravila za katero drugo državo. "Za razliko od ZDA nimamo vlade, ki bi se ukvarjala z najemništvom, izsiljevanjem ali vojaškim pritiskom na druge države," je dejal.

Poudaril je, da imajo pravico uvažati nafto iz tistih držav, ki so jo pripravljene izvažati, da lahko razvijajo trgovinske odnose brez vmešavanja ali podrejanja prisilnim ukrepom ZDA. "ZDA se vedejo kot kriminalen in nekontroliran hegemon, ki ogroža mir in varnost, ne le na Kubi in na tej polobli, ampak po celem svetu," je dodal.

Donald Trump
Donald Trump
FOTO: AP

Pred tem je danes Trump na svojem profilu delil objavo, v kateri je uporabnik omrežja Cliff Smith v četrtek zapisal, da bo ameriški državni sekretar Marco Rubio predsednik Kube. K zapisu je dodal emotikon, ki se smeje do solz.

"Meni zveni dobro!" je njegovo objavo o vodji ameriške diplomacije, ki sicer ima kubansko poreklo, komentiral prvi mož ZDA.

Potem ko so ameriške sile pred dobrim tednom dni v Caracasu zajele venezuelskega predsednika Nicolasa Madura in ga skupaj s soprogo Cilio Flores odpeljale na sojenje v ZDA, je Trump okrepil ugibanja o morebitnem ameriškem odvzemu Grenlandije Danski in s posredovanjem zagrozil tudi Kolumbiji.

Preberi še Maduro iz zapora sporočil: Dobro sva. Ostajam borec

Glede Kube pa je ocenil, da tam ameriško posredovanje verjetno ne bo potrebno, češ da bo ta padla sama od sebe.

trump kuba opozorilo dogovor nafta venezuela

