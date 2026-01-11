Trump svari: Nič več nafte ali denarja ne bo šlo na Kubo – nič!

"Nič več nafte ali denarja ne bo šlo na Kubo - nič!" je na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal Donald Trump. "Toplo jim priporočam, da sklenejo dogovor, preden bo prepozno," je poudaril.

Po njegovih besedah je Kuba vrsto let živela od velikih količin nafte in denarja iz Venezuele, v zameno pa je nudila "varnostna zagotovila za zadnja dva venezuelska diktatorja". "Večina teh Kubancev je mrtvih zaradi napada ZDA prejšnji teden, Venezuela pa ne potrebuje več zaščite pred nasilneži in izsiljevalci, ki so jih toliko let držali za talce," je dodal.

Kubanski zunanji minister Bruno Rodriguez je kmalu zatem na omrežju X zanikal, da je Kuba kadarkoli prejela denarno ali materialno kompenzacijo za varnostne storitve, ki jih je opravila za katero drugo državo. "Za razliko od ZDA nimamo vlade, ki bi se ukvarjala z najemništvom, izsiljevanjem ali vojaškim pritiskom na druge države," je dejal.

Poudaril je, da imajo pravico uvažati nafto iz tistih držav, ki so jo pripravljene izvažati, da lahko razvijajo trgovinske odnose brez vmešavanja ali podrejanja prisilnim ukrepom ZDA. "ZDA se vedejo kot kriminalen in nekontroliran hegemon, ki ogroža mir in varnost, ne le na Kubi in na tej polobli, ampak po celem svetu," je dodal.