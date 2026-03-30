Tujina

Trump: Nihče si ne zasluži Nobelove nagrade za mir bolj od mene

Ljubljana , 30. 03. 2026 13.14

Avtor:
A.K.
Donald Trump, Maria Corina Machado in Nobelova nagrada

Predsednik ZDA Donald Trump je izjavil, da si nihče v zgodovini ne zasluži Nobelove nagrade za mir bolj od njega. Medtem ko poteka vojna na Bližnjem vzhodu, se Trump znova pritožuje, ker ni prejel Nobelove nagrade za mir. Kot trdi, je sam končal osem vojn.

Medtem, ko na Bližnjem vzhodu divja vojna, Donald Trump razburja s svojimi izjavami. Znova se je obregnil ob to, da kljub njegovim pričakovanjem ni prejemnik Nobelove nagrade za mir. "Če jaz ne dobim Nobelove nagrade za mir, je ne bo nikoli dobil nihče. Jaz je nisem dobil. Nisem presenečen. Oseba, ki jo je dobila, je bila šokirana – mimogrede, tudi ona je čudovita ženska," je po poročanju The Independent dejal Trump.

Donald Trump, Maria Corina Machado in Nobelova nagrada
Donald Trump, Maria Corina Machado in Nobelova nagrada
FOTO: Profimedia

Venezuelska opozicijska voditeljica Maria Corina Machado je nagrado osvojila leta 2025 in jo kasneje izročila Trumpu, ki je ponudbo takrat označil za 'čudovito gesto medsebojnega spoštovanja'.

Želi biti znan kot 'veliki mirovnik'

Trump je v govoru dejal, da si želi biti znan kot 'veliki mirovnik'. "Vem, da se ne sliši prav, da to rečem, vendar bi rad, da bi moja zapuščina postala velik mirovnik, ker resnično verjamem, da sem mirovnik. Trenutno se ne zdi tako, ampak mislim, da sem mirovnik," je dejal. Predsednik ZDA se je znova pohvalil, da je ustavil osem vojn, kar je trditev, ki je bila večkrat ovržena.

KOMENTARJI37

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

ulebule
30. 03. 2026 14.40
zapora si noben ne zasluži bolj od tebe!
Odgovori
-1
0 1
TheFirstCasualtyOfWarisTruth
30. 03. 2026 14.36
Po tem kar je sedaj naredil si zasluži samo šamar!
Odgovori
+0
1 1
Bozji
30. 03. 2026 14.35
Danes smo 30.3. Ta članek ste mislili objaviti 1.aprila pa se vam je ponesrečilo?
Odgovori
+1
2 1
Marko Siter
30. 03. 2026 14.31
Ti Ameriški gey pa res -Nobelovo nagrado za sranje ki ga povzročas v svetu in evropu
Odgovori
+1
2 1
Ladybird77
30. 03. 2026 14.30
1. april je šele pojutrišnjem.
Odgovori
+2
3 1
MladInPerspektiven
30. 03. 2026 14.27
Ma bravo Trumpek zaradi tvoje pameti sm jst tko ponosen da so tudi naši desničarji tko pametni kot ti. Edino pogrešam, da bo Jojo tudi izjavil, da si zasluži nobelovo nagrado sej ni važn kako samo da je NOBELOVA lahko tudi za MIR
Odgovori
+3
4 1
MladInPerspektiven
30. 03. 2026 14.29
No lahko Vrtovec tudi izjavi da hoče Nobelovo nagrado ker se mu je prikazal sam veliki ...hmmmm mi bomo ponosni na naše desničarje ne pa kot oni kateri sovražijo levičarje.
Odgovori
+1
1 0
Zmaga Ukrajini
30. 03. 2026 14.21
Ne razumem zakaj Američani ne morejo odstaviti tega "mirovnika", ki ima očitne psihične težave in ni primeren za predsednika? Koliko časa bodo še čakali? Že doslej je naredil gromozansko škodo, napadel Venezuelo, ugrabil njihovega predsednika, ... napadel Iran, tu se je zdaj grdo zataknil (bivši predsedniki so že vedeli zakaj nikoli ne bi takole napadli Irana, riđo je pač prebutast, da bi ga sicer zelo tehtni razlogi lahko ustavili, itd., itd. Le koliko časa bo še Američanom delal takšno škodo, preden bodo rekli "zdaj je pa res dovolj"?
Odgovori
+3
5 2
Zmaga Ukrajini
30. 03. 2026 14.23
Narobe obrnjen jopič je vse, kar bi si res zaslužil.
Odgovori
+3
4 1
Tko ne bo šlo
30. 03. 2026 14.18
Domišljavosti mu pa ne manjka.
Odgovori
+1
3 2
mimgrede
30. 03. 2026 14.18
Hans Christian Andersen je pred skoraj 200 leti opisal tega "genialca" in sedanjo družbo, ko je objavil "Cesarjeva nova oblačila"...
Odgovori
+4
5 1
ulebule
30. 03. 2026 14.41
ta pravljica je čisto za Donalda 😉
Odgovori
0 0
Prima
30. 03. 2026 14.17
Škoda da ne obstaja Nobelova nagrada za lažnivce !
Odgovori
+4
5 1
Vojko Kos
30. 03. 2026 14.16
Kako lahko tak človek vodi državo?!
Odgovori
+2
3 1
First Last
30. 03. 2026 14.22
Ce bi videl stanje ze tle gor pred volitvami bi ti blo jasno. Vecinoma se je podpiralo trumpa. Zaradi vedno"nizjega" naroda se voli vedno nizje voditelje.
Odgovori
+1
2 1
BUONcaffee
30. 03. 2026 14.15
Če bi bili vsi politiki taki kot Trump vojn nebi bilo nikjer v svetu.
Odgovori
-1
1 2
BUONcaffee
30. 03. 2026 14.14
Prej ali slej bo dobil Nobelovo nagrado za mir.
Odgovori
-1
2 3
periot22
30. 03. 2026 14.10
Trump ti si zaslužis m....!!!!!!!
Odgovori
+4
5 1
Jermen
30. 03. 2026 14.09
Fuj
Odgovori
+7
8 1
pepe007
30. 03. 2026 14.09
Šala na dan, odžene tudi Trumpu zdravnika stran.
Odgovori
+4
5 1
BUONcaffee
30. 03. 2026 14.08
Dajte Trumpu to nagrado pod pogojem da konča vojno.
Odgovori
-6
2 8
FONDAČ
30. 03. 2026 14.05
Temu se je popolnoma utrgalo.
Odgovori
+7
8 1
BUONcaffee
30. 03. 2026 14.12
Itak.
Odgovori
+2
3 1
Banion
30. 03. 2026 14.01
zanesljivo ta je tudi pacient podoben enemu našemu
Odgovori
+9
10 1
Zrcalo
30. 03. 2026 14.01
Definitivno zaslužita Nobelovo nagrado za mir Trum in Netanjahu! 🤡🤡🤡🤡🤡
Odgovori
+8
9 1
