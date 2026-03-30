Trump: Nihče si ne zasluži Nobelove nagrade za mir bolj od mene

Medtem, ko na Bližnjem vzhodu divja vojna, Donald Trump razburja s svojimi izjavami. Znova se je obregnil ob to, da kljub njegovim pričakovanjem ni prejemnik Nobelove nagrade za mir. "Če jaz ne dobim Nobelove nagrade za mir, je ne bo nikoli dobil nihče. Jaz je nisem dobil. Nisem presenečen. Oseba, ki jo je dobila, je bila šokirana – mimogrede, tudi ona je čudovita ženska," je po poročanju The Independent dejal Trump.

Trump je v govoru dejal, da si želi biti znan kot 'veliki mirovnik'. "Vem, da se ne sliši prav, da to rečem, vendar bi rad, da bi moja zapuščina postala velik mirovnik, ker resnično verjamem, da sem mirovnik. Trenutno se ne zdi tako, ampak mislim, da sem mirovnik," je dejal. Predsednik ZDA se je znova pohvalil, da je ustavil osem vojn, kar je trditev, ki je bila večkrat ovržena.