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Trump o Šiju: Nikoli se nisva bolje razumela. Kitajska ZDA podarila pandi

Washington, 25. 09. 2026 07.10 pred 20 minutami 2 min branja 3

Avtor:
STA K.H.
Trumpova večerja s kitajskim predsednikom

Ameriški predsednik Donald Trump in njegov kitajski kolega Ši Džinping sta v četrtek na državniški večerji v Beli hiši poudarila potrebo po nadaljnjem sodelovanju med ZDA in Kitajsko. Ši je izpostavil, da morata ZDA in Kitajska kot velesili v svetu sprememb ravnati odgovorno. Trump pa je dejal, da se s Šijem nikoli nista bolje razumela.

"Predsednik Ši in jaz se zavedava, da zastopava različna sistema, a vezi med našima narodoma so trdne in še nikoli se nisva bolje razumela," je na državniški večerji, na kateri je gostil kitajskega predsednika Šija in njegovo soprogo Peng Lijuan, dejal ameriški predsednik Donald Trump. "Skupaj lahko še naprej gradimo odnos, ki bo spodbujal blaginjo in varnost prihodnjih generacij," je dodal po poročanju tujih tiskovnih agencij.

Kitajski predsedniški par je označil za resnično izjemna, neverjetna človeka ter jima podaril kip beloglavega orla, uradnega nacionalnega simbola ZDA.

Ši, ki je od srede na tridnevnem uradnem obisku v ZDA, se je zahvalil Trumpu in njegovi ženi Melanii Trump za iskreno gostoljubnost ter poudaril, da so pogovori prinesli zbliževanje stališč o vrsti vprašanj in postavili nove smernice za odnose med ZDA in Kitajsko.

"Kitajska in ZDA morata kot velesili ravnati odgovorno, izpolniti pričakovanja svojih ljudi, se prilagoditi spremembam v svetu in najti pot do stabilnih odnosov in sodelovanja," je dejal Ši. Ob tem je pozval k novemu poglavju v prijateljskih odnosih med državama.

Kitajski predsednik je povabil 100.000 ameriških državljanov na študij na Kitajsko, Peking pa bo v okviru svoje "panda diplomacije" v znak prijateljstva v ameriški živalski vrt poslal dve pandi.

Melania Trump nazdravlja z Elonom Muskom
Melania Trump nazdravlja z Elonom Muskom
FOTO: AP

Državniške večerje so se udeležili tudi voditelji največjih ameriških tehnoloških podjetij, med njimi Elon Musk, izvršni predsednik Appla Tim Cook, prvi mož OpenAI Sam Altman, ustanovitelj Amazona Jeff Bezos in Jensen Huang iz Nvidie. Ni pa bilo izvršnega direktorja podjetja Anthropic Daria Amodeia, ki je eden od vodilnih zagovornikov strožjega nadzora nad umetno inteligenco.

Na večerji so bili sicer tudi številni člani družine Trump, med njimi predsednikova hči Ivanka Trump s hčerjo, oče Melanie Trump, Viktor Knavs, predsednikov sin Eric Trump s soprogo ter hči Tiffany Trump z možem.

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KOMENTARJI3

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Stajerc22
25. 09. 2026 08.06
Kitajska je zmagovalec vseh norosti in sankcij ki se trenutno dogajajo po svetu.
Odgovori
0 0
Da se mene pita..
25. 09. 2026 08.06
Šiju se lahko samo smeje ob tem klovnu 🤡
Odgovori
+1
1 0
Vera in Bog
25. 09. 2026 08.06
Glamur glamur
Odgovori
0 0
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