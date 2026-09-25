Trump o Šiju: Nikoli se nisva bolje razumela. Kitajska ZDA podarila pandi

"Predsednik Ši in jaz se zavedava, da zastopava različna sistema, a vezi med našima narodoma so trdne in še nikoli se nisva bolje razumela," je na državniški večerji, na kateri je gostil kitajskega predsednika Šija in njegovo soprogo Peng Lijuan, dejal ameriški predsednik Donald Trump. "Skupaj lahko še naprej gradimo odnos, ki bo spodbujal blaginjo in varnost prihodnjih generacij," je dodal po poročanju tujih tiskovnih agencij.

Kitajski predsedniški par je označil za resnično izjemna, neverjetna človeka ter jima podaril kip beloglavega orla, uradnega nacionalnega simbola ZDA.

Ši, ki je od srede na tridnevnem uradnem obisku v ZDA, se je zahvalil Trumpu in njegovi ženi Melanii Trump za iskreno gostoljubnost ter poudaril, da so pogovori prinesli zbliževanje stališč o vrsti vprašanj in postavili nove smernice za odnose med ZDA in Kitajsko.

"Kitajska in ZDA morata kot velesili ravnati odgovorno, izpolniti pričakovanja svojih ljudi, se prilagoditi spremembam v svetu in najti pot do stabilnih odnosov in sodelovanja," je dejal Ši. Ob tem je pozval k novemu poglavju v prijateljskih odnosih med državama.

Kitajski predsednik je povabil 100.000 ameriških državljanov na študij na Kitajsko, Peking pa bo v okviru svoje "panda diplomacije" v znak prijateljstva v ameriški živalski vrt poslal dve pandi.