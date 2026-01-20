Naslovnica
Tujina

Trump nizal svoje dosežke, oštel Norveško, o Grenlandiji pa: Boste videli

Washington, 20. 01. 2026 21.44 pred 13 minutami 3 min branja 3

Avtor:
M.S. STA
Donald Trump

Ameriški predsednik Donald Trump je na obletnico svoje prisege za drugi mandat stopil pred medije z debelim svežnjem papirjev, na katerih so bili nanizani dosežki njegovega prvega leta vladanja. Izrazil je začudenje, zakaj mu ljudje ne dajo priznanja. V več kot eno uro trajajočem monologu se je dotaknil več tem: od lova na nezakonite migrante do Nobelove nagrade in Nata. Ko so ga novinarji vprašali, kaj bo storil glede Grenlandije, jim je odgovoril: "Boste videli".

Trump je nastop pred novinarji začel z obrambo dejavnosti agentov za priseljevanje in carine (ICE), kazal fotografije domnevno najhujših od najhujših zločincev, ki jih lovijo po Minnesoti in izganjajo iz ZDA. Pri tem je večkrat ostro kritiziral Somalijo in zagotavljal, da njegova vlada pusti pri miru nezakonite priseljence, ki pošteno delajo in ne kršijo zakonov.

Omenil je tudi Renee Good, ki jo je pred dvema tednoma v Minneapolisu ustrelil agent ICE. "To je težka situacija.To je tako žalostno," je dejal. Dodal je, da se je počutil grozno, ko je izvedel, da je oče pokojne njegov oboževalec. Priznal je, da ICE včasih "dela napake" in da je "pregrob do ljudi".

Njegove izjave so v nasprotju s tistimi, ki so jih izrekli drugi uradniki Bele hiše. Številni, med drugim ministrica za domovinsko varnost Kristi Noem, so namreč Goodovo označili za domačo teroristko, ki da je skušala namerno poškodovati agenta.

"Mislim, da imamo na voljo veliko časa," je dejal in nadaljeval z nizanjem tem, od Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu, kamor se odpravlja nocoj, do priseljevanja, proračunskega primanjkljaja, inflacije in drugih tem.

"Upam, da vas ne dolgočasim," je izjavil, ko so ameriške televizije začele počasi izklapljati neposreden prenos in se posvetile analizam povedanega.

Donald Trump je stopil pred medije pred odhodom v Švico.
Donald Trump je stopil pred medije pred odhodom v Švico.
FOTO: Profimedia

Kljub hvali na račun neverjetnega gospodarskega okrevanja je borzni indeks Dow Jones v ozadju prenosov nadaljeval z nazadovanjem, ki se je začelo konec prejšnjega tedna, ko je napovedal dodatne carine proti evropskim državam, ki zavračajo njegov načrtovani prevzem Grenlandije.

Prejšnjo vlado demokrata Joeja Bidna je Trump okrivil za vse težave, s katerimi so se ZDA soočale prej in s katerimi se soočajo zdaj, čeprav je obenem zatrjeval, da težav ni, tako kot tudi ni več inflacije in nezakonitega priseljevanja, zunanjetrgovinski primanjkljaj pa naj bi se spreminjal v presežek.

Nekaj skrbi je izrazil le glede pričakovane odločitve vrhovnega sodišča ZDA o njegovih recipročnih carinah, ki jih je lansko pomlad začel uvajati na uvoz iz praktično vseh držav sveta. "Ne vem, kaj bo storilo vrhovno sodišče. Če primer izgubim, bomo morda morali storiti vse, kar moramo, da plačamo nazaj. Ne vem, kako lahko to storimo, ne da bi škodovali veliko ljudem," je dejal.

Nato, Nobelova nagrada in Grenlandija

Trump je našteval tudi vojne konflikte, ki da jih je rešil, ob tem pa znova izrazil nezadovoljstvo, ker ni prejel Nobelove nagrade za mir. "Norveška odloča o Nobelovi nagradi. To je šala," je dejal. Dodal je, da je zaradi tega izgubil vse spoštovanje do Norveške.

Pri tem je treba poudariti, da Nobelovo nagrado ne podeljuje norveška vlada, ampak neodvisni odbor.

Spregovoril je tudi o Natu. Kot je dejal, "nihče" ni za Nato storil več kot on. "Za Nato porabimo ogromno denarja in vem, da jim bomo priskočili na pomoč, ampak resnično se sprašujem, ali bodo oni priskočili na pomoč nam," je dejal.

Novinarji so ga vprašali, ali si želi, da bi njegov Odbor za mir nadomestil Združene narode. "Morda bi. Združeni narodi niso zelo koristni," je odgovoril.

Vprašali so ga tudi, kako daleč je pripravljen iti glede Grenlandije. "Boste videli," je dejal. Kot je še povedal, ima v načrtu veliko srečanj na to temo, misli pa, da se bo vse izteklo "precej dobro".

Na vprašanje novinarja, ali je razpad Nata cena, ki jo je pripravljen plačati za Grenlandijo, je Trump odgovoril: "Mislim, da bomo našli nekaj, s čimer bo Nato zelo zadovoljen in s čimer bomo mi zelo zadovoljni. Vendar pa Grenlandijo potrebujemo zaradi varnostnih razlogov, potrebujemo jo zaradi nacionalne varnosti in celo svetovne varnosti," je vztrajal.

donald trump zda

Le Penova kljub obsodbi zanika krivdo za zlorabo sredstev EU

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
lakala28
20. 01. 2026 21.58
Edini dosežek krampa je to, da je s finančnimi bitcoin malverzacijami ob zlorabi položaja predsednika ZDA nagrabil milijardo. Vse ostali je zrelo za sodišče. In tam bo sigurno končal, če se ne bo zatekel v Moskvo k frendu putlerju.
Odgovori
0 0
špaget
20. 01. 2026 21.58
Še 3x tolk
Odgovori
0 0
Zmaga Ukrajini
20. 01. 2026 21.52
Galaktični mirovni car,... končal je peloponeške vojne, punske vojne, vojno dveh rož, vojno med Azerbajdžanom in Albanijo,... skratka vse živo, Norveška pa mu noče podeliti nagrade. Ajejej,... res ni čudno, da je togoten.
Odgovori
+1
1 0
