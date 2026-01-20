Trump nizal svoje dosežke, oštel Norveško, o Grenlandiji pa: Boste videli

Trump je nastop pred novinarji začel z obrambo dejavnosti agentov za priseljevanje in carine (ICE), kazal fotografije domnevno najhujših od najhujših zločincev, ki jih lovijo po Minnesoti in izganjajo iz ZDA. Pri tem je večkrat ostro kritiziral Somalijo in zagotavljal, da njegova vlada pusti pri miru nezakonite priseljence, ki pošteno delajo in ne kršijo zakonov. Omenil je tudi Renee Good, ki jo je pred dvema tednoma v Minneapolisu ustrelil agent ICE. "To je težka situacija.To je tako žalostno," je dejal. Dodal je, da se je počutil grozno, ko je izvedel, da je oče pokojne njegov oboževalec. Priznal je, da ICE včasih "dela napake" in da je "pregrob do ljudi". Njegove izjave so v nasprotju s tistimi, ki so jih izrekli drugi uradniki Bele hiše. Številni, med drugim ministrica za domovinsko varnost Kristi Noem, so namreč Goodovo označili za domačo teroristko, ki da je skušala namerno poškodovati agenta. "Mislim, da imamo na voljo veliko časa," je dejal in nadaljeval z nizanjem tem, od Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu, kamor se odpravlja nocoj, do priseljevanja, proračunskega primanjkljaja, inflacije in drugih tem. "Upam, da vas ne dolgočasim," je izjavil, ko so ameriške televizije začele počasi izklapljati neposreden prenos in se posvetile analizam povedanega.

Donald Trump je stopil pred medije pred odhodom v Švico. FOTO: Profimedia

Kljub hvali na račun neverjetnega gospodarskega okrevanja je borzni indeks Dow Jones v ozadju prenosov nadaljeval z nazadovanjem, ki se je začelo konec prejšnjega tedna, ko je napovedal dodatne carine proti evropskim državam, ki zavračajo njegov načrtovani prevzem Grenlandije. Prejšnjo vlado demokrata Joeja Bidna je Trump okrivil za vse težave, s katerimi so se ZDA soočale prej in s katerimi se soočajo zdaj, čeprav je obenem zatrjeval, da težav ni, tako kot tudi ni več inflacije in nezakonitega priseljevanja, zunanjetrgovinski primanjkljaj pa naj bi se spreminjal v presežek. Nekaj skrbi je izrazil le glede pričakovane odločitve vrhovnega sodišča ZDA o njegovih recipročnih carinah, ki jih je lansko pomlad začel uvajati na uvoz iz praktično vseh držav sveta. "Ne vem, kaj bo storilo vrhovno sodišče. Če primer izgubim, bomo morda morali storiti vse, kar moramo, da plačamo nazaj. Ne vem, kako lahko to storimo, ne da bi škodovali veliko ljudem," je dejal.

Nato, Nobelova nagrada in Grenlandija