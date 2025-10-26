Svetli način
Trump: Nov trgovinski dogovor odličen za Kitajsko in za nas

Kuala Lumpur, 26. 10. 2025 14.08 | Posodobljeno pred 43 minutami

Ameriški predsednik Donald Trump je pred četrtkovim srečanjem s kitajskim predsednikom Ši Jinpingom novinarjem v Maleziji izrazil prepričanje v sklenitev trgovinskega dogovora s Kitajsko, s katerim bi se ta izognila dodatnim 100-odstotnim carinam ZDA. Peking je medtem potrdil, da sta državi na trgovinskih pogajanjih dosegli predhodno soglasje.

Donald Trump je ob robu vrha Aseana v malezijski prestolnici novinarjem izrazil prepričanje v sklenitev trgovinskega dogovora s Kitajsko, ki bo "odličen za Kitajsko in odličen za nas", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

To je dejal, potem ko sta ameriški finančni minister Scott Bessent in podpredsednik kitajske vlade He Lifeng danes v Kuala Lumpurju končala dvodnevne pogovore, katerih cilj je bil doseči dogovor za preprečitev uvedbe dodatnih 100-odstotnih ameriških carin na uvoz kitajskega blaga. Te naj bi začele veljati 1. novembra.

Donald Trump
Donald Trump FOTO: AP

Na pogovorih so po Bessentovih besedah "v zelo pozitivnem okviru pripravili teren za srečanje voditeljev". Kitajski pogajalec za mednarodno trgovino in namestnik ministra za trgovino Li Chenggang pa je novinarjem danes v Kuala Lumpurju povedal, da so na trgovinskih pogajanjih z ZDA dosegli predhodno soglasje.

Državi "sta konstruktivno razpravljali o (...) načinih za ustrezno reševanje vprašanj, ki zadevajo obe strani, in dosegli predhodno soglasje", je dejal po poročanju AFP.

Ši Jinping
Ši Jinping FOTO: Shutterstock

 Trump je v začetku meseca Kitajski zagrozil z dodatnimi 100-odstotnimi carinami, potem ko je Peking poostril nadzor nad izvozom redkih zemelj, ki so ključnega pomena za številne pomembne sektorje.

Trump naj bi se s Šijem Jinpingom v okviru večdnevne azijske turneje sestal v četrtek v Južni Koreji ob robu vrha Foruma za gospodarsko sodelovanje Azijsko-tihomorske regije (Apeca). To bo njuno prvo srečanje po Trumpovem nastopu drugega predsedniškega mandata.

