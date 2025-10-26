Trump: Nov trgovinski dogovor odličen za Kitajsko in za nas

Ameriški predsednik Donald Trump je pred četrtkovim srečanjem s kitajskim predsednikom Ši Jinpingom novinarjem v Maleziji izrazil prepričanje v sklenitev trgovinskega dogovora s Kitajsko, s katerim bi se ta izognila dodatnim 100-odstotnim carinam ZDA. Peking je medtem potrdil, da sta državi na trgovinskih pogajanjih dosegli predhodno soglasje.

Donald Trump je ob robu vrha Aseana v malezijski prestolnici novinarjem izrazil prepričanje v sklenitev trgovinskega dogovora s Kitajsko, ki bo "odličen za Kitajsko in odličen za nas", poroča francoska tiskovna agencija AFP. To je dejal, potem ko sta ameriški finančni minister Scott Bessent in podpredsednik kitajske vlade He Lifeng danes v Kuala Lumpurju končala dvodnevne pogovore, katerih cilj je bil doseči dogovor za preprečitev uvedbe dodatnih 100-odstotnih ameriških carin na uvoz kitajskega blaga. Te naj bi začele veljati 1. novembra.

Donald Trump FOTO: AP icon-expand

Na pogovorih so po Bessentovih besedah "v zelo pozitivnem okviru pripravili teren za srečanje voditeljev". Kitajski pogajalec za mednarodno trgovino in namestnik ministra za trgovino Li Chenggang pa je novinarjem danes v Kuala Lumpurju povedal, da so na trgovinskih pogajanjih z ZDA dosegli predhodno soglasje. Državi "sta konstruktivno razpravljali o (...) načinih za ustrezno reševanje vprašanj, ki zadevajo obe strani, in dosegli predhodno soglasje", je dejal po poročanju AFP.

Ši Jinping FOTO: Shutterstock icon-expand