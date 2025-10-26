Trump: Nov trgovinski dogovor odličen za Kitajsko in za nas

Donald Trump je ob robu vrha Aseana v malezijski prestolnici novinarjem izrazil prepričanje v sklenitev trgovinskega dogovora s Kitajsko, ki bo "odličen za Kitajsko in odličen za nas", poroča francoska tiskovna agencija AFP.
To je dejal, potem ko sta ameriški finančni minister Scott Bessent in podpredsednik kitajske vlade He Lifeng danes v Kuala Lumpurju končala dvodnevne pogovore, katerih cilj je bil doseči dogovor za preprečitev uvedbe dodatnih 100-odstotnih ameriških carin na uvoz kitajskega blaga. Te naj bi začele veljati 1. novembra.
Na pogovorih so po Bessentovih besedah "v zelo pozitivnem okviru pripravili teren za srečanje voditeljev". Kitajski pogajalec za mednarodno trgovino in namestnik ministra za trgovino Li Chenggang pa je novinarjem danes v Kuala Lumpurju povedal, da so na trgovinskih pogajanjih z ZDA dosegli predhodno soglasje.
Državi "sta konstruktivno razpravljali o (...) načinih za ustrezno reševanje vprašanj, ki zadevajo obe strani, in dosegli predhodno soglasje", je dejal po poročanju AFP.
Trump je v začetku meseca Kitajski zagrozil z dodatnimi 100-odstotnimi carinami, potem ko je Peking poostril nadzor nad izvozom redkih zemelj, ki so ključnega pomena za številne pomembne sektorje.
Trump naj bi se s Šijem Jinpingom v okviru večdnevne azijske turneje sestal v četrtek v Južni Koreji ob robu vrha Foruma za gospodarsko sodelovanje Azijsko-tihomorske regije (Apeca). To bo njuno prvo srečanje po Trumpovem nastopu drugega predsedniškega mandata.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.