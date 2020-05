Trump novinarki azijskega porekla zabrusil: Vprašajte raje Kitajsko

" Vprašanje ni nesramno, " se je branila in ga še enkrat vprašala, zakaj je to pomembno. Trump pa je s pogledom že iskal vprašanja novih novinarjev.

"Zakaj je to pomembno? Zakaj je to za vas svetovno tekmovanje, če pa Američani še vedno umirajo vsak dan in imamo vsak dan več novih primerov okužb?" se je glasilo povsem legitimno vprašanje novinarke CBS Weijie Džang Donaldu Trumpu.

K mikrofonu je pristopila Collinsova, ki je potrpežljivo čakala, da Džangova konča, in mu rekla, da ima zanj dve vprašanji. Trump ji je rekel: "Ne, je že dobro," in ni želel sprejeti njenega vprašanja. "Ampak pokazali ste name. Imam dve vprašanji, gospod predsednik, pozvali ste me," je nadaljevala.

"Sem, pa se niste odzvali, zato je zdaj na vrsti gospa zadaj," je odvrnil Trump. "Samo pustila sem svoji kolegici, da konča," je pojasnila Collinsova. "Vam lahko zastavim vprašanje?"

Tedaj pa se je Trump odločil, da bo kar zaključil novinarsko konferenco."Dame in gospodje, hvala lepa," je dejal, nato pa na začudenje vseh odkorakal z vrta Bele hiše.

Tega sicer ni storil prvič, že konec aprila je novinarsko konferenco, na kateri je pojasnjeval svojo izjavo, da bi okužene zdravil z injekcijami razkužila, po 20 minutah zapustil in ni sprejel nobenega vprašanja. Trumpovi svetovalci, ki vodijo ankete, mu sicer že dlje časa svetujejo, naj ne hodi več na novinarske konference delovne skupine za boj proti koronavirusu, ker mu to politično škodi. Trump je nasvete zavračal z utemeljitvijo, da imajo konference visoko gledanost in se je še naprej po dve uri vsak dan prepiral z novinarji.