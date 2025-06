Trump o ajatoli Hameneju: Rešil sem ga pred 'sramotno smrtjo'

"Rešil sem ga pred zelo grdo in sramotno smrtjo," je glede usode Hameneja na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal Donald Trump in dodal, da je namesto zahvale od ajatole Alija Hameneja prejel "izjavo jeze, sovraštva in ogorčenja".

Zatrdil je tudi, da se je zaradi izjav vrhovnega voditelja, da je Iran v vojni z Izraelom zmagal in da ZDA z napadi na iranske jedrske objekte niso dosegle ničesar, odločil, da sankcij proti islamski republiki ne bo umaknil.

"Iran se mora vrniti v tok svetovnega reda, sicer bodo stvari zanj samo še slabše. Vedno so tako jezni, sovražni in nesrečni, pa poglejte, kaj jim je to prineslo - požgano, razstreljeno državo brez prihodnosti, zdesetkano vojsko, grozno gospodarstvo in smrt povsod okoli njih," je še zapisal.

ZDA so se z napadi na iranske jedrske objekte konec tedna vključile v vojno, ki jo je 13. junija z napadom na Iran sprožil Izrael. Trump je nato v torek naznanil prekinitev ognja med stranema, ki za zdaj drži.

Po besedah Hameneja ZDA z napadi niso dosegle ničesar. Washington je obtožil, da poskuša s pretiravanjem prikriti resnico. Trump medtem vztraja, da so napadi privedli do popolnega uničenja jedrskih zmogljivosti Irana in njegov jedrski program zavrli za več deset let.