Trump o Iranu: Pristali so na to, da nam predajo jedrski prah

"Pristali so na to, da nam predajo jedrski prah," je dejal in pri tem po poročanju francoske tiskovne agencije AFP uporabil izraz, s katerim sam označuje zaloge urana, ki naj bi jih Iran po trditvah Washingtona lahko uporabil za izdelavo jedrskega orožja.

Trump je v četrtek v Beli hiši vztrajal, da sta Washington in Teheran zelo blizu mirovnemu dogovoru. Iran naj bi pristal na to, da se odreče prizadevanjem za pridobitev jedrskega orožja in preda obogateni uran.

Podrobnosti o morebitni predaji ni podal, islamska republika pa ni javno nikoli nakazala, da bi bila pripravljena na ta korak.

Kasneje je Trump povedal še, da "obstaja dobra možnost, da bodo s Teheranom sklenili dogovor". Podaljšanje dvotedenske prekinitve ognja, ki se izteče v sredo, tako po njegovih besedah najbrž ne bo potrebno, poroča britanski BBC.

Ameriški predsednik že ves čas vztraja, da mora kakršenkoli dogovor trajno onemogočiti Iranu pridobitev jedrskega orožja. Vojno proti državi je skupaj z Izraelom 28. februarja začel ob trditvi, da je Iran na poti do tega.

Glede na poročanje nekaterih medijev naj bi Washington zahteval 20-letno prekinitev iranskega programa bogatenja urana, medtem ko naj bi Teheran predlagal ustavitev jedrskih dejavnosti za pet let.

Iran sicer vztraja, da je njegov jedrski program miroljuben. V sredo so sporočili, da je njihova pravica do bogatitve urana nesporna, pripravljeni pa so se pogajati o ravni bogatenja, še piše AFP.