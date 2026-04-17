Tujina

Trump o Iranu: Pristali so na to, da nam predajo jedrski prah

Washington, 17. 04. 2026 09.55 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
N.L. STA
Donald Trump

Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek zatrdil, da je Teheran pristal na predajo obogatenega urana, kar je ena ključnih zahtev ZDA v pogajanjih za končanje proti Iranu. Obenem je izrazil prepričanje, da so "zelo blizu" dogovoru, novi pogovori pa da bi se lahko odvili že ta konec tedna.

Trump je v četrtek v Beli hiši vztrajal, da sta Washington in Teheran zelo blizu mirovnemu dogovoru. Iran naj bi pristal na to, da se odreče prizadevanjem za pridobitev jedrskega orožja in preda obogateni uran.

"Pristali so na to, da nam predajo jedrski prah," je dejal in pri tem po poročanju francoske tiskovne agencije AFP uporabil izraz, s katerim sam označuje zaloge urana, ki naj bi jih Iran po trditvah Washingtona lahko uporabil za izdelavo jedrskega orožja.

Trump trdi, da "obstaja dobra možnost, da bodo s Teheranom sklenili dogovor".
Trump trdi, da "obstaja dobra možnost, da bodo s Teheranom sklenili dogovor".
Podrobnosti o morebitni predaji ni podal, islamska republika pa ni javno nikoli nakazala, da bi bila pripravljena na ta korak.

Bodo kmalu sklenili dogovor?

Kasneje je Trump povedal še, da "obstaja dobra možnost, da bodo s Teheranom sklenili dogovor". Podaljšanje dvotedenske prekinitve ognja, ki se izteče v sredo, tako po njegovih besedah najbrž ne bo potrebno, poroča britanski BBC.

Ameriški predsednik že ves čas vztraja, da mora kakršenkoli dogovor trajno onemogočiti Iranu pridobitev jedrskega orožja. Vojno proti državi je skupaj z Izraelom 28. februarja začel ob trditvi, da je Iran na poti do tega.

Glede na poročanje nekaterih medijev naj bi Washington zahteval 20-letno prekinitev iranskega programa bogatenja urana, medtem ko naj bi Teheran predlagal ustavitev jedrskih dejavnosti za pet let.

Iran sicer vztraja, da je njegov jedrski program miroljuben. V sredo so sporočili, da je njihova pravica do bogatitve urana nesporna, pripravljeni pa so se pogajati o ravni bogatenja, še piše AFP.

Donald Trump Iran jedrski program uran Bela hiša sporazum

Kaj lahko povzroči težji porod? Rizični dejavniki, ki jih morate poznati
Kaj lahko povzroči težji porod? Rizični dejavniki, ki jih morate poznati
To je razlog, da Tonči Huljić danes deluje mlajši in srečnejši
Kako pravilno shranjevati materino mleko?
Dnevni horoskop: Device potrebujejo tišino, tehtnice odkrivajo nova poznanstva
Krilo, ki ga morate imeti v omari to pomlad
Ali je vsakodnevno tuširanje sploh priporočljivo?
Slovenska kmetija, ki navdušuje z brez laktoznim mlekom
Nevarna jutranja navada, ki vam tiho uničuje zdravje (in skoraj vsi to počnemo)
Na svetovni dan hemofilije poudarek na pravočasni diagnozi
Odpadno jedilno olje: nepričakovan vir dobička za kriminalne združbe
Vreden 800 milijonov, živi kot navaden človek: zakaj je Adam Sandler izjema v Hollywoodu
Koliko odštejete za hrano – in kako lahko že ta mesec porabite bistveno manj
Sami popravljate avto? Teh delov se nikar ne lotite brez strokovnjaka
Možganska megla: kako povrniti mentalno ostrino in fokus
Rock scena v žaluje: Slovo od legende, ki je ustoličila Divlje jagode
April na vrtu: Rastline, ki jih morate obrezati zdaj za bujno cvetenje
Kako pomagati obnemoglemu čmrlju?
Te poškodbe opazimo prepozno - so pa zelo resne
Kaj kuhati v nedeljo? 5 kosil, ki vedno uspejo (in tudi navdušijo)
Ključna sestavina, ki jo dodajte špargljem za boljši okus
Kosilo v 20 minutah: 3 hitre pomladne testenine
Kmetija
Sanjski moški
Otok ljubezni ZDA
