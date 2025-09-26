Svetli način
Tujina

Trump o končanju vojne v Gazi: 'Mislim, da imamo dogovor'

Washington, 26. 09. 2025 21.38 | Posodobljeno pred eno minuto

Mislim, da imamo dogovor, ki bo domov pripeljal talce in končal vojno v Gazi, je kmalu po govoru izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja na 80. Generalni skupščini Združenih narodov, sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Podrobnosti pa ni podal, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Mislim, da imamo dogovor," je pred Belo hišo izjavil Donald Trump. "Mislim, da je to dogovor, ki bo talce vrnil domov, to bo dogovor, ki bo končal vojno," je dodal, ne da bi navedel podrobnosti. Na kateri točki so trenutno pogajanja, tako ostaja neznano.

Donald Trump
Donald Trump FOTO: AP

Izjavo je ameriški predsednik podal kmalu po odmevnem nastopu Benjamina Netanjahuja v Združenih narodih. V njem je skrajno desni premier med drugim zanikal, da Izrael v Gazi izvaja genocid in da lakoto uporablja kot orožje. Palestinsko islamistično gibanje Hamas je tudi pozval, naj položi orožje, obstoj palestinske države pa označil za "nacionalni samomor" za Izrael.

Preberi še Zaradi Netanjahuja odšli iz dvorane, bojkotirala tudi slovenska delegacija

Trump je sicer po besedah njegovega posebnega odposlanca Stevea Witkoffa v torek ob robu zasedanja Generalne skupščine voditeljem arabskih in muslimanskih držav predstavil nov načrt za končanje vojne v Gazi. Šlo naj bi za mirovni načrt v 21. točkah, a njegova vsebina ni znana.

Države, ki so sodelovale na srečanju, naj bi potrdile pripravljenost na sodelovanje s Trumpom. Ameriški Politico je medtem ob sklicevanju na navedbe udeležencev poročal, da je Trump obljubil, da Netanjahuju ne bo dovolil priključitve zasedenega Zahodnega brega.

