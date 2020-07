Trump o Maxwellovi, domnevni zvodnici mladoletnih spolnih suženj: Želim ji vse dobro

"Odkrito rečeno, želim ji vse dobro," je na vprašanje odgovoril Trump in nadaljeval: "Večkrat sem jo srečal skozi leta, zlasti ko sem živel v Palm Beachu (na Floridi, op. a.), in mislim, da sta takrat tudi živela tam. Ne poznam pa položaja s princem Andrewem ." Britanski princ je le eden od kopice znanih imen, ki jih povezujejo s sumi spolnih zlorab otrok v Epsteinovi mreži.

Glavna tema torkove novinarske konference ameriškega predsednika Donalda Trumpa je bila pandemija covida-19 , ob robu njegovega nastopa pa je eden od novinarjev vprašal, kako komentira primer Ghislaine Maxwell . Kot je znano, sta bila Britanka in njen partner, obsojen spolni prestopnik Jeffrey Epstein , tesna prijatelja Donalda Trumpa in njegove žene Melanie . Maxwellovo je FBI aretiral v začetku tega meseca, obtožujejo jo, da je bila Epsteinova desna roka pri vodenju mednarodne mreže zvodništva mladoletnih deklet za pedofilske petičneže.

"Epstein je poskrbel, da je imel v rokah tudi kaj, s čimer je lahko v precepu držal bogate in pomembne ljudi, ki jih je gostil," je za britanski časopis Daily Mail izjavil nekdanji prijatelj razvpitega para, ki je prepričan, da ima Maxwellova "kopije vseh materialov, ki jih je imel Epstein, in z njimi lahko marsikoga uniči" .

Vse od 2. julija letos – ko so Maxwellovo aretirali v njeni milijon evrov vredni vili, kjer se je zadnja leta skrivala – britanski in ameriški mediji pišejo o tem, da se številnim svetovnim vplivnežem, ki so se nekoč udeleževali zabav na tako imenovanem otoku orgij (gre za zasebni otok na Deviških otokih, ki ga je Epstein kupil leta 1998 za osem milijonov evrov), tresejo hlače. 58-letnica naj bi po navedbah različnih virov namreč hranila veliko posnetkov teh vplivnežev v kočljivih situacijah.

Ameriška odvetnica Gloria Allred, ki zastopa več Epsteinovih žrtev, je po poročanju New York Posta dejala, da "Ghislaine Maxwell ve precej o pomembnih ljudeh, ki so bili blizu Jeffreyju Epsteinu". Ob tem je britanskega princa znova pozvala, naj privoli v pogovor z zveznimi preiskovalci, kar je do zdaj zavračal: "Čas se izteka. Ona bi lahko spregovorila vsak trenutek."

Nekdanja ameriška zvezna tožilka Francey Hakes pa je v pogovoru za Fox News dejala, da Maxwellovi "grozi najmanj 10 let zapora, zato bo najverjetneje pripravljena sodelovati in razkriti imena tistih, vpletenih v pedofilsko mrežo". In še, da je Britanka – sicer hči britanskega medijskega magnata in prevarantaRoberta Maxwella – vajena življenja na veliki nogi, zato zagotovo ne bo hotela dolgo ostati v zaporu.