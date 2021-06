Trump o nekdanjem ministru: Barr je bil razočaranje v vseh pogledih

Vodja senatnih republikancev Mitch McConnell je novembra Barra pozival, naj gre do Trumpa in mu pove, naj neha s trditvami o prevarah. Barr je potem decembra to tudi storil, vendar Trump tega ni dobro sprejel. Barr pravi, da je preklinjal in ga nadrl ter obtožil, da ga sovraži.

Nova knjiga novinarja Michaela Wolffa "Plaz: Zadnji dnevi Trumpovega predsednikovanja" trdi, da je bivši predsednik najprej izražal navdušenje nad podporniki, ki so zaradi trditev o volilnih prevarah 6. januarja napadli ameriški kongres, nato pa jih je pustil na cedilu, ko je ugotovil, da mu bo to dokončno omadeževalo dediščino. Napada ni nikoli prav obsodil, ker se je prepričal, da nima nič s tem.

"Kdo so ti ljudje? To deluje grozno. To niso naši ljudje, ti idioti v kostumih. Delujejo kot demokrati," naj bi Trump povedal sodelavcem v Beli hiši nekaj ur po začetku napada na kongres, ko so ga končno prepričali, da izražanje podpore dogajanju ni pametno.

Republikanci so uvodoma med napadom in takoj po napadu skupaj s svojimi mediji, kot je ameriška televizija Fox News, nekaj časa podžigali teorijo, da so formalno potrditev zmage demokrata Bidna v kongresu želeli ustaviti demokrati. Ta absurdna teorija se potem ni prijela in je potihnila.