Trump o podražitvah avtomobilov: 'Ne bi mi moglo biti bolj vseeno'

Ameriški predsednik Donald Trump je minuli teden napovedal, da bodo ZDA 2. aprila uvedle dodatne carine v višini 25 odstotnih točk na uvoz avtomobilov in avtomobilskih delov v ZDA. Za avtomobile in dele iz EU bi to pomenilo dvig carin na 27,5 odstotka.

Nekateri analitiki po poročanju BBC opozarjajo, da bi lahko Trumpove uvozne dajatve povzročile začasno zaustavitev dela proizvodnje avtomobilov v ZDA, višje cene pa bi proizvajalci prenesli na ameriške potrošnike.

"Ne bi mi moglo biti bolj vseeno," je na vprašanje, ali ga to skrbi, v sobotnem intervjuju za ameriško televizijo NBC News dejal Trump. Pravzaprav upa, da bodo tuji proizvajalci avtomobilov dvignili cene, saj bi to pomenilo, da bodo Američani kupovali avtomobile, izdelane v ZDA. "Imamo jih veliko," je dodal.