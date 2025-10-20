Trump o 'specialni vojaški operaciji': 'Če ne daš Donbasa ...'

Donald Trump je v petek na vnovičnem burnem srečanju v Beli hiši pozval Volodimirja Zelenskega, naj sprejme ruske pogoje za konec vojne, in opozoril, da je Vladimir Putin dejal, da bo "uničil" Ukrajino, če se ne bo strinjala. Srečanje med ameriškim in ukrajinskim predsednikom se je večkrat sprevrglo v "prepir", Trump pa je "ves čas preklinjal", so po poročanju medijev povedali ljudje, seznanjeni s pogovori.

Dodali so, da je ameriški predsednik Donald Trump zavrgel zemljevide frontne črte v Ukrajini, vztrajal, da Volodimir Zelenski preda celotno donbaško regijo Vladimirju Putinu, in večkrat ponovil točke, ki jih je ruski voditelj izrekel v njunem telefonskem pogovoru dan prej. Ameriški predsednik je tako po le nekaj dneh znova obrnil ploščo. Čeprav je Trump kasneje dejal, da podpira zamrznitev trenutnih frontnih črt, se zdi, da pristaja na maksimalistične zahteve ruskega predsednika, poroča Financial Times. Trump si po sklenitvi mirovnega sporazuma med Izraelom in Hamasom prizadeva za to, da bi dosegel konec spopadov tudi v Ukrajini.

Volodimir Zelenski v Beli hiši FOTO: AP icon-expand

Zelenski in njegova ekipa sta se odpravila v Belo hišo v upanju, da bosta prepričala Trumpa, naj jim dobavi vodene rakete Tomahawk dolgega dosega, vendar je ameriški predsednik to na koncu zavrnil. Napeto srečanje je bilo podobno februarskemu srečanju, na katerem sta Trump in podpredsednik J. D. Vance kritizirala Zelenskega zaradi domnevnega pomanjkanja hvaležnosti za pomoč s strani ZDA. Časnik piše, da se zdi, da je Trump dobesedno prevzel nekatere Putinove izjave, čeprav so ta stališča v nasprotju s tistim o številnih ruskih slabostih, ki jih je ameriški predsednik izrekel še pred nekaj dnevi. Po navedbah evropskega uradnika, ki je seznanjen s srečanjem, je Trump Zelenskemu dejal, da mu je Putin povedal, da je konflikt "posebna operacija in ne vojna", in dodal, da mora ukrajinski voditelj skleniti dogovor ali pa se soočiti z uničenjem. Vir je povedal, da je Trump Zelenskemu povedal, da izgublja vojno, in ga opozoril: "Če se Putinu zahoče, te bo uničil." Na neki točki srečanja je po navedbah vira ameriški predsednik odrinil ukrajinske zemljevide bojišča na stran. Trump naj bi dejal, da je "naveličan" vedno znova videti zemljevid frontne črte Ukrajine. "Ta rdeča črta, sploh ne vem, kje je. Nikoli nisem bil tam," naj bi dejal Trump. Trump je tudi dejal, da gre ruskemu gospodarstvu "odlično", kar je v ostrem nasprotju z njegovimi nedavnimi javnimi izjavami, v katerih je Putina pozval k pogajanjem, ker da se bo njegovo "gospodarstvo sesulo". Trump je v nedeljo za Fox News povedal, da je prepričan v doseg dogovora, in dodal, da bo Putin "nekaj vzel, ker je pridobil določeno lastnino".

Vladimir Putin na telefonu FOTO: AP icon-expand