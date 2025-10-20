Svetli način
Tujina

Trump o 'specialni vojaški operaciji': 'Če ne daš Donbasa ...'

Washington, 20. 10. 2025 07.48 | Posodobljeno pred 1 uro

M.V.
226

Donald Trump je v petek na vnovičnem burnem srečanju v Beli hiši pozval Volodimirja Zelenskega, naj sprejme ruske pogoje za konec vojne, in opozoril, da je Vladimir Putin dejal, da bo "uničil" Ukrajino, če se ne bo strinjala. Srečanje med ameriškim in ukrajinskim predsednikom se je večkrat sprevrglo v "prepir", Trump pa je "ves čas preklinjal", so po poročanju medijev povedali ljudje, seznanjeni s pogovori.

Dodali so, da je ameriški predsednik Donald Trump zavrgel zemljevide frontne črte v Ukrajini, vztrajal, da Volodimir Zelenski preda celotno donbaško regijo Vladimirju Putinu, in večkrat ponovil točke, ki jih je ruski voditelj izrekel v njunem telefonskem pogovoru dan prej.

Ameriški predsednik je tako po le nekaj dneh znova obrnil ploščo. Čeprav je Trump kasneje dejal, da podpira zamrznitev trenutnih frontnih črt, se zdi, da pristaja na maksimalistične zahteve ruskega predsednika, poroča Financial Times. Trump si po sklenitvi mirovnega sporazuma med Izraelom in Hamasom prizadeva za to, da bi dosegel konec spopadov tudi v Ukrajini. 

Volodimir Zelenski v Beli hiši
Volodimir Zelenski v Beli hiši FOTO: AP

Zelenski in njegova ekipa sta se odpravila v Belo hišo v upanju, da bosta prepričala Trumpa, naj jim dobavi vodene rakete Tomahawk dolgega dosega, vendar je ameriški predsednik to na koncu zavrnil. Napeto srečanje je bilo podobno februarskemu srečanju, na katerem sta Trump in podpredsednik J. D. Vance kritizirala Zelenskega zaradi domnevnega pomanjkanja hvaležnosti za pomoč s strani ZDA.

Časnik piše, da se zdi, da je Trump dobesedno prevzel nekatere Putinove izjave, čeprav so ta stališča v nasprotju s tistim o številnih ruskih slabostih, ki jih je ameriški predsednik izrekel še pred nekaj dnevi. 

Po navedbah evropskega uradnika, ki je seznanjen s srečanjem, je Trump Zelenskemu dejal, da mu je Putin povedal, da je konflikt "posebna operacija in ne vojna", in dodal, da mora ukrajinski voditelj skleniti dogovor ali pa se soočiti z uničenjem. Vir je povedal, da je Trump Zelenskemu povedal, da izgublja vojno, in ga opozoril: "Če se Putinu zahoče, te bo uničil."

Na neki točki srečanja je po navedbah vira ameriški predsednik odrinil ukrajinske zemljevide bojišča na stran. Trump naj bi dejal, da je "naveličan" vedno znova videti zemljevid frontne črte Ukrajine. "Ta rdeča črta, sploh ne vem, kje je. Nikoli nisem bil tam," naj bi dejal Trump.

Trump je tudi dejal, da gre ruskemu gospodarstvu "odlično", kar je v ostrem nasprotju z njegovimi nedavnimi javnimi izjavami, v katerih je Putina pozval k pogajanjem, ker da se bo njegovo "gospodarstvo sesulo".

Trump je v nedeljo za Fox News povedal, da je prepričan v doseg dogovora, in dodal, da bo Putin "nekaj vzel, ker je pridobil določeno lastnino".

Vladimir Putin na telefonu
Vladimir Putin na telefonu FOTO: AP

Putin je v četrtek Trumpu dal novo ponudbo, v skladu s katero bi se Ukrajina odpovedala delom vzhodne regije Donbas pod svojim nadzorom v zameno za nekaj manjših območij dveh južnih regij Herson in Zaporožje.

Ruski predlog predstavlja majhno koncesijo v primerjavi s tistim, ki ga je Putin dal na svojem zadnjem srečanju s Trumpom na Aljaski avgusta, kjer je dejal, da se bo strinjal z zamrznitvijo drugje na frontni črti, če Ukrajina preda Donbas. Tudi to srečanje naj bi potekalo v napeti atmosferi, saj naj bi si Putin spet vzel čas za pojasnjevanje srednjeveške zgodovine Rusije in Ukrajine. 

"Predati Donbas Rusiji brez boja je za ukrajinsko družbo nesprejemljivo in Putin to ve," je dejal Oleksandr Merežko, predsednik odbora za zunanje zadeve ukrajinskega parlamenta. Dejal je, da Putin morda spodbuja to idejo "z namenom, da bi povzročil razdor v Ukrajini in spodkopal našo enotnost". Merežko je dodal, da ne gre za to, da bi Rusija pridobila več ozemlja. "Gre za to, kako nas uničiti od znotraj."

Trije drugi evropski uradniki, ki so bili seznanjeni s pogovori v Beli hiši, so potrdili, da je Trump večji del srečanja pridigal Zelenskemu, ponavljal Putinove argumente o konfliktu in ga pozival, naj sprejme ruski predlog. Po srečanju je bil "Zelenski zelo negativno razpoložen", je za FT dejal eden od uradnikov.

Trump Zelenski srečanje Putin
KOMENTARJI (226)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
arctic
20. 10. 2025 10.10
amerika ni dovolj mocna in trump nima dovolj hrbtenice da bi pritisnil na agresorja, zato bomo zdej pritiskali na zrtev in normalizirali krajo ozemlja s silo. bravo. za eno malo drzavo kot smo mi bo tole pogubno, ker nasa varnost sloni na spostovanju mednarodnega prava in suverenosti ozemlja. in mamo kle folk k temu ploska 😂
ODGOVORI
0 0
Yon Dan
20. 10. 2025 10.09
Bravo tudi naš predsednik Trump, dokončno boš uničil globoko državo, neonaciste. Vsi drugi ameriški predsedniki, so jim služili in delali vojne. Vso spoštovanje!!!
ODGOVORI
0 0
trunck1
20. 10. 2025 10.08
-1
A ni nas Slovence neki ameriški konzul prepričeval, da moramo ostati v jugi. Pa da nas bo JLA pomendrala, A ni preprosto iz Amerike pametovati, kaj naj naredi neka država, zato da bo Donald lahko vpil, da je ustavil novo vojno. A ni to simpl do konca. Seevda mora biti simpl, kompleksnih stvari z njegovim IQ-jem ne more biti. Tudi zato ga hvalijo in volijo ljudje s podpovprečnim IQ-jem, ker kaj več oni ne morejo razumeti.
ODGOVORI
1 2
JohannDoe
20. 10. 2025 10.08
+2
Poanta je razbit in uničit Evropo. In to delajo na polno in Rusi in Arabci in od Trumpa dalje Američani. Splavljajo bote, organizirajo "koprive", podkupujejo Evropske politike in financirajo ekstremiste vseh barv.... na polno. Skratka Trumpu ni mar za Ukrajino, on bi samo maksimiral svoje interese, eden izmed njih pa je čim bolj šibka in skregana Evropa. Za to mirno tudi kapitulira Ukrajino ali pa nadaljuje vojno do konca, če mu tako ustreza v trenutku.
ODGOVORI
2 0
Buča hokaido
20. 10. 2025 10.06
+1
Ne spomnim se, da bi se katerikoli drugi ameriški predsednik tako vpletal v druge države in jim celo ukazoval. Nič čudnega, da Američani protestirajo, jet nočejo "kralja".
ODGOVORI
3 2
Buča hokaido
20. 10. 2025 10.06
+0
.... ker nočejo .....
ODGOVORI
1 1
BBcc
20. 10. 2025 10.09
Točno tako.
ODGOVORI
0 0
zibertmi
20. 10. 2025 10.05
+3
mir bo,če rusija dobi vse,kot se bodo dogovorili liderji sveta.in to naj bi bil mir,demokracija,državne meje itd
ODGOVORI
3 0
BBcc
20. 10. 2025 10.09
Res je.
ODGOVORI
0 0
Zanesenjak
20. 10. 2025 10.05
+1
Trump vidi v vsem le priložnost zase
ODGOVORI
3 2
El Gato loco
20. 10. 2025 10.04
+0
Prav imajo, da izgubljajo, in Putin bi jih teoretično lahko izbrisal z eno jedrsko bombo. Res je, da bi, če hočejo nadaljevati, se bo Evropa morala podati v jedrsko vojno. Ali želiš jedrsko vojno? Rusija ima 7000 jedrskih glav, Francija le 250 in Velika Britanija 350. Mislim, da se Trump moti, ker ne zahteva, naj Ukrajina v zameno postane del Evrope. Toda bodimo jasni: brez pomoči ZDA bi Ukrajina že izgubila pred šestimi meseci.
ODGOVORI
2 2
arctic
20. 10. 2025 10.06
+1
po domace, ce imas jedrsko orozje lahko delas kar zelis. kaj jim potem preprecuje da nadaljujejo?
ODGOVORI
3 2
ETNEM
20. 10. 2025 10.04
+4
Kosovo je bilo del Srbije oduzeto Srbiji na silo in dano Albancem ker je večina prebivalstva tako hotela na referendumu. Ta preksa je pravilna če večina ljudi ki živi na enem področju želi živeti samostojno ali v sklopu druge države. To je najbolj demokratično. In kje je tukaj potem problem za Dombas , Krim itd. Celo za Catalonijo. Ali je lahko to samo tam kjer velesile odredijo zaradi svojih interesov. Mednarodno pravo je 1999- ega padlo. In zdaj imamo problem ki lahko uniči vso generacijo in kdo nas spravlja v to. Generacija ki ni občutila druge svetovne vojne in so zdaj toliko stari da jih briga kaj bo prihodnjih 50 let. Res smo nasankal
ODGOVORI
4 0
Odrešenik666
20. 10. 2025 10.10
Kosovo ima samo eno tezavico. Zeleli so samostojnost in takoj za tem zaceli mnozicno zapuscat domovino. Kaj ti bo drzava, ce nihce noce tam ziveti?
ODGOVORI
0 0
sabro4
20. 10. 2025 10.03
+1
kot bi rekla Zmagica, tej grdi Washintoniććii...............
ODGOVORI
2 1
arctic
20. 10. 2025 10.02
+4
ce se bo ukrajino prisililo v predajo ozemlja agresorju to ne bo konec vojne, ampak zacetek mnogih novih.
ODGOVORI
6 2
jank
20. 10. 2025 10.01
+6
Trump se je ponovno pokakal pred Putinom.
ODGOVORI
8 2
StayALive
20. 10. 2025 10.01
+1
Trump je pred javnostjo že izgubil vso kredibilnost. Pred odpoklicem ga lahko reši le vojna s Kitajci.
ODGOVORI
5 4
lokson
20. 10. 2025 10.08
Katero javnostjo?????
ODGOVORI
0 0
Crazy_Horse
20. 10. 2025 10.01
+5
če bi evropski voditrlji bili na strani mira bi se ta vojna že zdavnaj končala tako pa samo pumpajo orožje ukrajinci pa umirajo in trpijo. do kdaj ?
ODGOVORI
5 0
vlahov
20. 10. 2025 10.00
+3
Ruse se ne da premagat in , če kaj menijo , da je njihovo je pač njihovo.
ODGOVORI
6 3
BBcc
20. 10. 2025 10.02
+2
Vsak je premagljiv. Sploh agresorji kot je Rusija.
ODGOVORI
5 3
Glavni_Baja
20. 10. 2025 10.04
+1
ni videti, @ovčićaaa
ODGOVORI
1 0
Lzak128
20. 10. 2025 10.00
+6
Ta Trump je pa slabši ko ženska v pms obdobju
ODGOVORI
9 3
BBcc
20. 10. 2025 10.02
+1
😅👌
ODGOVORI
2 1
IskraLJ
20. 10. 2025 10.00
+0
Putina za predsednika EU. Takoj bi bilo konec migrantov, albo nasilja, ... 6-mesečnih pregovarjanj o privezanih pokrovčkih na flaškah in polnilčkih. Sramota EU zdajšnje politike. Pol leta se pogovorjajo o tem kakšen polnilec za mobitel, v tem času jih kitajec že izdela za naslednjih 200 let. Zakuhal in zaprli so nas zaradi korone ... ursula, zakaj ... narki ima že tolk nasmrkan nos, da komaj govori, ... rutte, spodbuja vojno na vsak način ... sam spelte se.
ODGOVORI
6 6
BBcc
20. 10. 2025 10.03
+1
In konec Evrope. To si pozabil napisati.😅
ODGOVORI
2 1
ho?emVšolo
20. 10. 2025 09.59
+1
Upam da EU ne bo nasedla Trumpu in mu obrnila hrbet.
ODGOVORI
5 4
Greznica
20. 10. 2025 09.59
+2
še 3 leta oranžnega in potem nikoli več ... sam ta zna še kaj zakuhat v tem času .. God help us
ODGOVORI
6 4
BBcc
20. 10. 2025 10.04
+2
Točno tako. Tak je pri nas vrli Janez.
ODGOVORI
4 2
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
20. 10. 2025 10.08
Samo, da je nas trumpl ze trimleta na off… Samo se trza s tazadnjimi😆
ODGOVORI
0 0
cirenij
20. 10. 2025 09.59
+1
Trumpu je postalo jasno, da se zaradi tega Zelenskega ne sme zakuhat vojna svetovnih razsežnosti. Samo lajna@co se na žalost ne streznijo in nas pehajo v vedno večji kaos in mogoče tudi bedo. Kaj se dogaja z industrijo, v vseh teh državah, ki ji držijo štango?
ODGOVORI
3 2
