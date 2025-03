Trump o TikToku: Veliko ljudi ga želi, odločil pa se bom jaz

Američani so lani sprejeli zakon, v skladu s katerim bi se moralo družbeno omrežje TikTok odcepiti od lastnika, kitajskega podjetja ByteDance, v nasprotnem bi ga v ZDA prepovedali. Zakonodajalci so namreč prepričani, da kitajske oblasti s pomočjo aplikacije zbirajo informacije od uporabnikov oziroma jo uporabljajo za širjenje svojega vpliva.

Januarja letos je TikTok za nekaj ur prenehal delovati, Trump pa je ob vrnitvi v Belo hišo prepoved odložil za 90 dni. Aplikacija se je februarja tako spet pojavila v Googlovi in Applovi trgovini.

Na vprašanja novinarjev, ali bo glede TikToka prišlo do kakšnega dogovora, je Trump odgovoril, da bi se to lahko zgodilo.

"Pogovarjamo se s štirimi različnimi skupinami. Veliko ljudi ga želi, odločil pa se bom jaz," je dejal novinarjem na krovu letala Air Force One. "Vsi štirje so dobri," je ocenil potencialne kupce.

Med njimi je iniciativa The People's Bid for TikTok, za katero stoji nepremičninski in športni mogotec Frank McCourt. Prav tako se za nakup zanimajo Microsoft, Oracle in skupina vlagateljev, del katere je ameriški zvezdnik na platformi YouTube MrBeast s pravim imenom Jimmy Donaldson.

V podjetju ByteDance, ki je lastnik TikToka, niso pretirano motivirani za prodajo aplikacije.