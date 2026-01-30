Naslovnica
Tujina

Trump o ubitem Alexu Prettiju: Nor in neobvladan prikaz zlorabe in jeze

Washington, 30. 01. 2026 09.23 pred 41 minutami 2 min branja 13

Avtor:
M.P. STA
Alex Pretti

Ameriški predsednik Donald Trump je Alexa Prettija, ki so ga zvezni agenti v soboto ustrelili v Minneapolisu, na svojem družbenem omrežju Truth Social označil za "agitatorja in mogoče vstajnika". Pri tem se je skliceval na videoposnetek predhodnega incidenta med Prettijem in zveznimi agenti.

V objavi na svojem družbenem omrežju je ameriški predsednik Donald Trump opisal posnetek, na katerem Alex Pretti, ki je minuli vikend umrl pod streli dveh agentov ICE, po Trumpovih besedah "kriči in pljuva v obraz zelo mirnemu in obvladanemu agentu ICE in nato kot nor brca v novo in zelo drago vladno vozilo".

Po njegovem mnenju je šlo za "nor in neobvladan prikaz zlorabe in jeze", Pretti pa je po njegovem agitator in "mogoče vstajnik".

Preberi še Nasilen incident 11 dni pred ubojem Prettija: 'Močno ga je treščil ob tla'

Posnetek prikazuje, kako Pretti vpije in zmerja agente v neoznačenem vozilu ter kako dvakrat brcne v zadnjo luč avtomobila, ko se začne ta oddaljevati. Guardian je ob tem izpostavil, da ni znano, kaj se je zgodilo pred incidentom.

Kmalu zatem je videti, kako iz avtomobila izstopi oborožen agent v taktični opremi in zdi se, da moškega podere na tla, medtem ko se okoli njega zvrstijo tudi drugi agentje. Moškemu so med posredovanjem slekli plašč ter med ostale protestnike sprožili solzivec. Pretti se je sicer prijema agentov hitro osvobodil in vstal ter kljub interakciji ostal z ostalimi protestniki na kraju, agentje pa so kmalu zatem odšli.

Incident med Prettijem in agenti ICE
Incident med Prettijem in agenti ICE
FOTO: AP

Na posnetku je videti tudi, da je imel medicinski tehnik za pasom zataknjen predmet, ki je videti kot pištola. Pretti naj bi sicer imel dovoljenje za nošenje skrite pištole, med prerivanjem z agenti pa ni videti, da bi skušal kadarkoli seči proti njej.

Odvetnik Prettijeve družine je že dejal, da nič, kar se je zgodilo cel teden prej, "ne more opravičiti umora Alexa Prettija". Že drugi incident s smrtnim izidom je v mestu in po vsej zvezni državi sprožil ogorčenje in proteste.

KOMENTARJI13

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kviz
30. 01. 2026 10.12
Ne vem zakaj protestirajo če so legalno v državi. To je tako kot pri nas ko nevladniki podpirajo avtohtono prebivalstvo ki misli da jim noben nič ne more. ICE so ravnali pravilno.
Odgovori
+1
3 2
Kod.
30. 01. 2026 10.14
To so NVO-ji in aktivisti ki imajo denarne koristi od ilegalnih migracijah
Odgovori
+2
3 1
CorbaMorba
30. 01. 2026 10.23
Protestirajo, ker imajo pravico. Ker je oblast trenutno ekstremno nekorektna. Ker je 2. amandma konstitucije, ki omogoča oboroževanje, namenjen ravno uporu proti prepotentnežem na oblasti.
Odgovori
-1
0 1
Hc4life
30. 01. 2026 10.10
Daj ti gnjus oranžni stari ,speljj se z onim kazačokom iz moskve vred ....pa no svet takoj lrpši
Odgovori
-2
2 4
CorbaMorba
30. 01. 2026 10.08
Topovske kupole na semaforjih, ki streljajo 7.22 runde, ko grejo plačani agitatorji na prazni cesti čez rdečo. Tega si vsi v resnici želimo.
Odgovori
+0
1 1
CorbaMorba
30. 01. 2026 10.09
7.62
Odgovori
+1
1 0
Big M
30. 01. 2026 10.08
A nista tale Pretti in Rene že svetnika? Vsaj tak ju hočejo prikazati levnuhi! Pa vsaki dan kaj novega vun pride!😂 In nič dobrega!
Odgovori
+0
3 3
Kod.
30. 01. 2026 09.59
Kot smo poročali, posnetek sicer prikazuje, kako Pretti vpije in zmerja agente v neoznačenem vozilu ter kako dvakrat brcne v zadnjo luč avtomobila, ko se začne ta oddaljevati. ................................Avtor članka sploh ni videl celega posnetka,dejte celoten posnetek😁
Odgovori
+3
3 0
patogen
30. 01. 2026 09.55
Trump ima spet prav. Le ponorela oseba lahko brca v luč policijskega avtomobila, pa misli, da ne sme biti posledica zaradi tega. Takole so razbijali revolucionarji nekoč po Petrogradu.
Odgovori
+5
8 3
SorošJanša
30. 01. 2026 10.15
Aha, torej zdaj smo pri tem, da je zadnja luč na avtomobilu višja oblika svetosti? Vstopamo v novo dobo ustavnega prava, kjer “brca v pleh” pomeni izgubo pravice do življenja. Trump ima spet prav? Če je to kriterij, potem bi moral vsak, ki je kdaj zbil kak kozarec, dobiti vojaški pogreb. Celoten incident je groteskna karikatura pravne države — ampak nekaterim se zdi bolj pomembno, da avtomobil ni užaljen. Če je to standard, potem mamo namesto zakonov pač seznam čustev, ki jih imajo vozila, in smrtno kazen za vsak oguljen odbijač.
Odgovori
-1
1 2
Big M
30. 01. 2026 10.24
Dej če si moški al kaj si nej ti zrastejo že 🥚...
Odgovori
0 0
Ud lete.
30. 01. 2026 09.50
Pri nas bi ga s strokovnim prijemom zadušili že pri prvem "prekršku". Tako statistika.
Odgovori
-3
0 3
