Trump o ubitem Alexu Prettiju: Nor in neobvladan prikaz zlorabe in jeze

V objavi na svojem družbenem omrežju je ameriški predsednik Donald Trump opisal posnetek, na katerem Alex Pretti, ki je minuli vikend umrl pod streli dveh agentov ICE, po Trumpovih besedah "kriči in pljuva v obraz zelo mirnemu in obvladanemu agentu ICE in nato kot nor brca v novo in zelo drago vladno vozilo". Po njegovem mnenju je šlo za "nor in neobvladan prikaz zlorabe in jeze", Pretti pa je po njegovem agitator in "mogoče vstajnik".

Posnetek prikazuje, kako Pretti vpije in zmerja agente v neoznačenem vozilu ter kako dvakrat brcne v zadnjo luč avtomobila, ko se začne ta oddaljevati. Guardian je ob tem izpostavil, da ni znano, kaj se je zgodilo pred incidentom.

Kmalu zatem je videti, kako iz avtomobila izstopi oborožen agent v taktični opremi in zdi se, da moškega podere na tla, medtem ko se okoli njega zvrstijo tudi drugi agentje. Moškemu so med posredovanjem slekli plašč ter med ostale protestnike sprožili solzivec. Pretti se je sicer prijema agentov hitro osvobodil in vstal ter kljub interakciji ostal z ostalimi protestniki na kraju, agentje pa so kmalu zatem odšli.

Incident med Prettijem in agenti ICE FOTO: AP