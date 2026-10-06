Trump o umiku bombnikov: Bilo je nekaj groženj

"Bilo je nekaj groženj," je v Beli hiši dejal Trump. Tisti, ki stojijo za grožnjami, so verjetno povezani z Iranom, je odgovoril na vprašanje novinarjev, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Pojasnil je, da so se odločili bombnike umakniti, da ne bi po nepotrebnem izzivali nasprotnika. "Dobili bomo sovražnika in ga premagali, toda zakaj bi jih pustili tam?" je dejal. Fairford na jugozahodu Anglije je ameriška baza, ki jo ZDA uporabljajo tudi za izvajanje operacij proti Iranu. Britanska vlada je v ponedeljek zagotovila, da je baza varna, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ameriški bombnik v britanski bazi FOTO: AP

Ugibanja o varnostnem incidentu so se začela 27. septembra, ko je policijo poklical lokalni kmet in prijavil skupino zamaskiranih moških z več kombiji, ki naj bi se vedli sumljivo. Takrat so aretirali pet osumljencev, pozneje pa še britansko-iranskega državljana. Vsi so bili medtem izpuščeni po plačilu varščine. Britanska protiteroristična policija v kombijih ni našla eksploziva, je pa zasegla določeno količino bencina. Britanski premier Andy Burnham je dejal, da obstajajo močni znaki, da je imel Iran v incidentu določeno vlogo, kar je Teheran odločno zavrnil. Trump ni želel potrditi poročil, da naj bi grožnja vključevala napadalne brezpilotnike. "Tega vam ne morem povedati, toda če so to storili, bodo za to zelo trpeli," je dejal. Dodal je, da ZDA poznajo ljudi, ki naj bi grozili in so povezani z Iranom. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je v ponedeljek izrazil zaupanje v varnost vseh baz. Poudaril je, da bi bile ameriške baze teoretično lahko kadar koli tarča groženj, zato je okoli njih vzpostavljeno obsežno varovanje. ZDA so pri preiskavi sodelovale z britanskimi oblastmi, ki so bile po njegovih besedah zelo kooperativne.