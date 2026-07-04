Trump ob 250. obletnici ZDA o 'komunistični grožnji'

"Danes se zbiramo na predvečer enega najbolj izjemnih dni v zgodovini sveta. Jutri bomo obeležili 250 let veličastne neodvisnosti in 250 let vzvišene ameriške svobode. Nič podobnega ni na svetu," je dejal. ZDA je označil za najmočnejšo državo na planetu in najuspešnejši, najbolj izjemen narod v zgodovini človeštva. Po njegovih besedah ameriška svoboda ni obstala zgolj zaradi besed v Deklaraciji o neodvisnosti, temveč zaradi značaja ljudi, ki so jo razglasili, branili in ohranili. Kot je dejal, se je zlata doba Amerike šele začela. "Američani imajo radi svobodo. Ni nujno, da ste rojeni tukaj, morate pa ljubiti to, kar smo zgradili, in morate ljubiti našo državo," je poudaril in napadel politične nasprotnike, poroča televizija NBC. Dejal je, da se v ZDA ponovno pojavlja komunistična grožnja, ki jo po njegovih besedah širijo tudi nekateri priseljenci in demokratski politiki. Komunizem je označil za smrtno grožnjo ameriški svobodi in napovedal, da ga bodo Američani premagali.

Trump pred goro Rushmore FOTO: Profimedia

Ob koncu govora se je na kratko dotaknil tudi Irana in dejal, da si ta obupano želi dogovora z ZDA. Dodal je, da jim je iz prijaznosti dal teden dni premora zaradi pogreba nekdanjega voditelja Alija Hameneja, ki je umrl v ameriško-izraelskih napadih na islamsko republiko konec februarja. Pred sobotno osrednjo proslavo na National Mallu v Washingtonu, kjer bodo na sporedu tudi preleti vojaških letal in velik ognjemet, je Trump znova poudaril, da ga velika vročina ne skrbi. "Temperatura bo okoli 41 stopinj Celzija, jaz pa bom imel res dolg govor - samo zato, da pokažem, da zmorem vse," je napovedal že v sredo.

Namesto knjig bere raje članke o sebi