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Trump ob 250. obletnici ZDA o 'komunistični grožnji'

Washington, 04. 07. 2026 07.52 pred 24 minutami 3 min branja 6

Avtor:
STA M.S.
Donald Trump

Predsednik ZDA Donald Trump je imel na slovesnosti pri gori Rushmore v Južni Dakoti govor v čast 250. obletnice ZDA. V približno polurnem govoru pri nacionalnem spomeniku ZDA je izpostavil ameriško izjemnost, domoljubje in svobodo, ostro je napadel komunizem ter pozval k vrnitvi ameriške identitete.

"Danes se zbiramo na predvečer enega najbolj izjemnih dni v zgodovini sveta. Jutri bomo obeležili 250 let veličastne neodvisnosti in 250 let vzvišene ameriške svobode. Nič podobnega ni na svetu," je dejal.

ZDA je označil za najmočnejšo državo na planetu in najuspešnejši, najbolj izjemen narod v zgodovini človeštva. Po njegovih besedah ameriška svoboda ni obstala zgolj zaradi besed v Deklaraciji o neodvisnosti, temveč zaradi značaja ljudi, ki so jo razglasili, branili in ohranili. Kot je dejal, se je zlata doba Amerike šele začela.

"Američani imajo radi svobodo. Ni nujno, da ste rojeni tukaj, morate pa ljubiti to, kar smo zgradili, in morate ljubiti našo državo," je poudaril in napadel politične nasprotnike, poroča televizija NBC.

Dejal je, da se v ZDA ponovno pojavlja komunistična grožnja, ki jo po njegovih besedah širijo tudi nekateri priseljenci in demokratski politiki. Komunizem je označil za smrtno grožnjo ameriški svobodi in napovedal, da ga bodo Američani premagali.

Trump pred goro Rushmore
Trump pred goro Rushmore
FOTO: Profimedia

Ob koncu govora se je na kratko dotaknil tudi Irana in dejal, da si ta obupano želi dogovora z ZDA. Dodal je, da jim je iz prijaznosti dal teden dni premora zaradi pogreba nekdanjega voditelja Alija Hameneja, ki je umrl v ameriško-izraelskih napadih na islamsko republiko konec februarja.

Pred sobotno osrednjo proslavo na National Mallu v Washingtonu, kjer bodo na sporedu tudi preleti vojaških letal in velik ognjemet, je Trump znova poudaril, da ga velika vročina ne skrbi. "Temperatura bo okoli 41 stopinj Celzija, jaz pa bom imel res dolg govor - samo zato, da pokažem, da zmorem vse," je napovedal že v sredo.

Namesto knjig bere raje članke o sebi

Pred tem je nastopil v otroškem podkastu, ki ga vodi druga dama ZDA Usha Vance, in v Ovalni pisarni prebral slikanico, posvečeno hobijem ameriških predsednikov. Na vprašanje Ushe Vance o tem, kaj rad bere, je rekel, da za knjige nima časa, bere pa časopisne članke o sebi, je poročal CNN.

Pošalil se je, da verjetno ni več videti dobro v kopalkah, in pripomnil, da mora paziti, da po telesni teži ne preseže nekdanjega predsednika Williama Howarda Tafta. Za Johna F. Kennedyja je dejal, da je bil drugi najlepši predsednik, o Billu Clintonu, da je bil pravzaprav prijazen človek, glede Baracka Obame pa je podvomil, da je bil dober košarkar.

Bela hiša je medtem sporočila, da je Trump v petek pomilostil 11 obsojencev. Devet jih je bilo obsojenih zaradi posegov v sisteme za nadzor izpustov pri tovornih vozilih v nasprotju z zakonom o čistem zraku.

Na svojem družbenem omrežju Truth Social je zapisal, da je šlo za ljudi, ki jih je vlada nekdanjega predsednika Joeja Bidna kazensko preganjala zgolj zato, ker so popravljali svoje avtomobile.

donald trump zda

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KOMENTARJI6

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qwerty99
04. 07. 2026 08.17
Komunizem živi samo še v glavah teh starih desničarskih prdcev.
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0 0
krapezsaso
04. 07. 2026 08.13
evo...pa je spet vsega kriv komunizem...in vsi drugi...ima škarje in platno v rokah, zaslužil je v 2 miljarde dolarjev v letu in pol, krivi so pa vsi ostali in komunisti...in mulsimani...in ilegalci...bla bla bla...
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+1
1 0
manga
04. 07. 2026 08.13
Konstantinovka je osvobojena,pokvarjeni naši mediji o tem ne poročajo.
Odgovori
0 0
QueenKong
04. 07. 2026 08.10
tega tipa je treba zapreti v mrežo !železno!
Odgovori
+0
1 1
natmat
04. 07. 2026 08.04
Še eden ki ima shizofrenijo s komunisti...
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+5
6 1
simc167
04. 07. 2026 08.03
Ista pamet, možgani in retorika kot pri našem pukljastem krokarju. Ogabno kaj svet prenaša.
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+3
5 2
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