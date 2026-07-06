Trump Melonijevi: Potreboval bom prepoved približevanja

Na fotografiji se zdi, da ga 49-letna Melonijeva z nasmeškom gleda kvišku. S fotografijo Trump namiguje, da ga premierka obožuje oziroma da je obsedena z njim.

Spor se je začel že prejšnji mesec, ko je Trump premierko obtožil, da ga je med srečanjem G7 prosila za fotografijo. Melonijeva je jezno zanikala Trumpovo trditev. A največje jabolko spora med voditeljema je bila italijanska zadržanost pri pomoči ameriškim prizadevanjem proti Iranu.