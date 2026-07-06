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Trump Melonijevi: Potreboval bom prepoved približevanja

Washington/Rim, 06. 07. 2026 09.38 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
Ne.M.
Trumpova prirejena fotografija Giorgie Meloni

Sporu med ameriškim predsednikom in italijansko premierko ni videti konca. Tokrat je Trump ponovno "zbodel" z objavo prirejene fotografije na družbenem omrežju Truth Social, s katero namiguje, da je italijanska premierka obsedena z njim. "Potreboval bom prepoved približevanja," je ob tem zapisal.

Na fotografiji se zdi, da ga 49-letna Melonijeva z nasmeškom gleda kvišku. S fotografijo Trump namiguje, da ga premierka obožuje oziroma da je obsedena z njim.

Spor se je začel že prejšnji mesec, ko je Trump premierko obtožil, da ga je med srečanjem G7 prosila za fotografijo. Melonijeva je jezno zanikala Trumpovo trditev. A največje jabolko spora med voditeljema je bila italijanska zadržanost pri pomoči ameriškim prizadevanjem proti Iranu.

Preberi še Trump vztraja: Melonijeva me je neprestano prosila za skupno fotografijo

Do novega "zbadanja" s strani ameriškega predsednika prihaja tik pred vrhom Nata v Turčiji, kjer naj bi se Trump in Melonijeva sestala skupaj z drugimi voditelji zavezništva.

Trumpova prirejena fotografija Giorgie Meloni
Trumpova prirejena fotografija Giorgie Meloni
FOTO: X

'Italija in jaz nikoli ne moledujeva'

Trumpova objava je italijanskega zunanjega ministra Antonia Tajanija spodbudila, da je odpovedal pozneje načrtovano pot v Washington, medtem ko je Melonijeva fotografijo označila za popolno izmišljotino in dejala: "Italija in jaz nikoli ne moledujeva."

"Danes nisem protiameriško usmerjena in včeraj nisem klečala. Sem oseba, ki verjame, da je Zahod močnejši, če je enoten, ki verjame, da je Italija močnejša v enotnem Zahodu, ter si je za to prizadevala in si še naprej prizadeva. Ob tem pa trdni odnosi temeljijo tudi na odkritosti, jaz pa sem odkrita oseba," je Melonijeva povedala za televizijo Rete 4, poroča italijanska tiskovna agencija Adnkronos.

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Lastniki česarkoli
06. 07. 2026 11.12
Epsteinove finte...
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SpamEx
06. 07. 2026 11.03
oranžni nima kulture
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Mali medo
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Našemu zetu se je skegljalo do konca.
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