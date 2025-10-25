Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Trump ob kritikah brazilskega predsednika proti Karibom napotil letalonosilko

Washington, 25. 10. 2025 07.59 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , Ti.Š.
Komentarji
6

Brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva je kritiziral nove napade ZDA proti domnevnim tihotapcem mamil ob obali Južne Amerike, predsednik ZDA Donald Trump pa je medtem ukazal napotitev največje ameriške letalonosilke iz Sredozemlja v Karibsko morje.

Ameriška letalonosilka USS Gerald R. Ford v Splitu
Ameriška letalonosilka USS Gerald R. Ford v Splitu FOTO: Bobo Pixsell

"Če bo to postalo norma, bodo vsi verjeli, da lahko vdrejo na ozemlje druge države in počnejo, kar hočejo. Kje je tu spoštovanje suverenosti držav?", se je Luiz Inacio Lula da Silva vprašal glede potez ZDA med potovanjem v Indonezijo, poroča brazilska televizija TV Globo.

V dosedanjih desetih napadih ZDA na čolne v Karibskem morju, s katerimi naj bi prevažali mamila, je bilo ubitih najmanj 43 ljudi.

Preberi še Trump potopil še en 'čoln z drogami', Venezuela zahteva preiskavo 'zločinov ZDA'

Lula in ameriški predsednik Donald Trump se bosta sicer prihodnji teden oba udeležila vrha Združenja držav jugovzhodne Azije (Asean) v Maleziji.

Predsednikov svetovalec in nekdanji zunanji minister Brazilije Celso Amorim je medtem izrazil skrb, da bi kakršna koli intervencija ZDA v Venezueli razburila ljudi po vsej Južni Ameriki in sprožila nemire. "Brazilija je jasno proti zunanjemu posredovanju. O tem, kdo vlada Venezueli, lahko odloča le venezuelsko ljudstvo. Zunanjega posredovanja ne moremo sprejeti, ker bo sprožilo ogromno nezadovoljstvo. Za Brazilijo in Kolumbijo bi to lahko povzročilo posebne probleme v zvezi z begunci. To bi lahko razvnelo Južno Ameriko in pripeljalo do radikalizacije politike na celotnem kontinentu," je dejal Amorim.

Trump je medtem v Karibsko morje iz Sredozemlja poslal najsodobnejšo letalonosilko Gerald R. Ford, ki je ravno pred nekaj dnevi vplula v pristanišče v Splitu, oziroma njeno celotno bojno skupino z več rušilci in podmornico, kot je na omrežju X včeraj oznanil predstavnik Pentagona Sean Parnell. "Razporeditev bo okrepila zmogljivosti ZDA za odkrivanje, spremljanje in oviranje nezakonitih akterjev in dejavnosti, ki ogrožajo varnost in blaginjo ZDA in našo varnost na zahodni polobli," je zapisal.

Preberi še V Split priplula največja vojaška ladja na svetu

ZDA so v bližini Venezuele že razporedile 10.000 vojakov in več deset lovskih letal F-35, v zadnjih dneh pa so blizu obale Venezuele leteli bombniki B-52 in B-1B.

letalonosilka Gerald R. Ford ZDA droga Karibsko morje
Naslednji članek

Na zaledeneli dvatisočak sta se podala z dojenčkom, rešil ga je naključni gorski vodnik

SORODNI ČLANKI

Ameriška vojska kmalu v Venezueli? Maduro: Imamo 5000 ruskih raket Igla-S

Zaostrovanje po napadih na ladje: Kolumbija odpoklicala veleposlanika v ZDA

Američani napadli na Karibih: ladja naj bi prevažala drogo

ZDA na morju ob Venezueli napadle še eno ladjo: ubitih šest ljudi

Trump potrdil potopitev treh in ne dveh čolnov pri Venezueli

ZDA izvedle zračni napad na pošiljko droge iz Venezuele

KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
televizija2000
25. 10. 2025 09.12
25.amandma... Kongres pa se kar spi.
ODGOVORI
0 0
daedryk
25. 10. 2025 08.54
-1
vecina uporabnikov psihiatrije je srecnih, ker obstajajo tablete prazine. in tudi nekateri psihonavti.
ODGOVORI
0 1
MartinezM
25. 10. 2025 08.51
-4
Tudi slovenski levi politiki so trgovci z drogo, kakšnega kdaj ujamejo v Bosni, enako kot ti samodržci v Južni Ameriki. Ko mački stopiš na rep, kajne 😁
ODGOVORI
0 4
Komentator
25. 10. 2025 08.39
+1
Vsili "demokracijo", povsod, kjer imaš interese... To je politika ZDA, ki ji sledijo že od druge svetovne vojne. Samo Demokracija pomeni čisto nekaj drugega.
ODGOVORI
3 2
Petur
25. 10. 2025 08.31
+1
navadni norec..
ODGOVORI
2 1
Sakramenttinajne
25. 10. 2025 08.17
+4
To je demokracija v ZDA, ko nekaj ni po tvoje kar takoj vojska
ODGOVORI
7 3
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306