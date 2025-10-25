Trump ob kritikah brazilskega predsednika proti Karibom napotil letalonosilko

V dosedanjih desetih napadih ZDA na čolne v Karibskem morju, s katerimi naj bi prevažali mamila, je bilo ubitih najmanj 43 ljudi.

"Če bo to postalo norma, bodo vsi verjeli, da lahko vdrejo na ozemlje druge države in počnejo, kar hočejo. Kje je tu spoštovanje suverenosti držav?" , se je Luiz Inacio Lula da Silva vprašal glede potez ZDA med potovanjem v Indonezijo, poroča brazilska televizija TV Globo .

Lula in ameriški predsednik Donald Trump se bosta sicer prihodnji teden oba udeležila vrha Združenja držav jugovzhodne Azije (Asean) v Maleziji.

Predsednikov svetovalec in nekdanji zunanji minister Brazilije Celso Amorim je medtem izrazil skrb, da bi kakršna koli intervencija ZDA v Venezueli razburila ljudi po vsej Južni Ameriki in sprožila nemire. "Brazilija je jasno proti zunanjemu posredovanju. O tem, kdo vlada Venezueli, lahko odloča le venezuelsko ljudstvo. Zunanjega posredovanja ne moremo sprejeti, ker bo sprožilo ogromno nezadovoljstvo. Za Brazilijo in Kolumbijo bi to lahko povzročilo posebne probleme v zvezi z begunci. To bi lahko razvnelo Južno Ameriko in pripeljalo do radikalizacije politike na celotnem kontinentu," je dejal Amorim.

Trump je medtem v Karibsko morje iz Sredozemlja poslal najsodobnejšo letalonosilko Gerald R. Ford, ki je ravno pred nekaj dnevi vplula v pristanišče v Splitu, oziroma njeno celotno bojno skupino z več rušilci in podmornico, kot je na omrežju X včeraj oznanil predstavnik Pentagona Sean Parnell. "Razporeditev bo okrepila zmogljivosti ZDA za odkrivanje, spremljanje in oviranje nezakonitih akterjev in dejavnosti, ki ogrožajo varnost in blaginjo ZDA in našo varnost na zahodni polobli," je zapisal.