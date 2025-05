Trump južnoafriškemu kolegu: 'Smrt, smrt, smrt, grozna smrt'

Trump, ki je blokiral sprejem beguncev v ZDA z izjemno belih Južnoafričanov, se ni dal prepričati in je ponavljal obtožbe.

"Ne, ne, ne, nikomur ne dovoljujemo odvzemanje zemlje," je še dejal Ramaphosa, ko je ameriški predsednik Donald Trump vztrajal, da se to dogaja le belopoltim kmetom. Ramaphosa je zatrdil, da nimajo nobenega zakona, ki bi dovoljeval odvzem zemlje belopoltim kmetom, ampak imajo, tako kot vse države, vključno z ZDA, zakone, ki omogočajo odkup zemlje za javno dobro.

Predsednik Južne Afrike Cyril Ramaphosa je vztrajal, da ne gre za rasistično nasilje usmerjeno le proti belcem, ampak prizadeva tudi temnopolto večino države. Zaradi tega je prišel v ZDA, da zaprosi za ameriško tehnološko in drugo pomoč v boju proti kriminalu in nasilju.

Trump in Ramaphosa

"Imam veliko prijateljev v Južni Afriki. Elon je Južnoafričan. Ampak ne bom ga omenjal. Elon je od tam, ampak ne bom govoril o njem," je dejal Trump in vztrajal, da ne ve, kako mu bo Ramaphosa pojasnil to, kar se dogaja. Ramaphosa je medtem nekajkrat ponovil, da se bodo o vsem lepo pogovorili kasneje za zaprtimi vrati.

Predsednik Južne Afrike je Washington obiskal z namenom izboljšanja odnosov z ZDA, potem ko je Washington izgnal veleposlanika Pretorie in ukinil pomoč državi. Ameriški mediji navajajo, da je Trumpov vodja urada za vladno učinkovitost Elon Musk , ki je po rodu Južnoafričan, predsednika prepričal, da vlada Južne Afrike podpira nasilje proti belcem.

Ramaphosa je nato besedo dal kmetijskemu ministru v svoji vladi Johnu Steenhuisenu , ki je belec. Minister je dejal, da splošni problem nasilja obstaja, zaradi česar računajo na pomoč ZDA. Dejal je tudi, da večina belopoltih kmetov želi ostati v Južni Afriki in ne beži nikamor.

"Naša vladna politika je povsem proti temu, o čemer govorite," je povedal Ramaphosa, ko je Trump vztrajno kazal fotografije pobitih belopoltih Južnoafričanov in trdil, da se jim odvzema zemlja ter sekajo glave. Trditev, da nasilje prizadeva vse, je Trump zavrnil in vztrajal, da se pobija le belce. Dodal je, da ZDA na žalost nimajo pravih novinarjev, ki bi poročali o tem.

Novinarja je večkrat obtožil, da je bedak, ter dejal, da bi bilo treba uvesti preiskavo proti televiziji NBC , njemu in drugim televizijam. Ramaphosa se je pošali, da na žalost nima na voljo letala za darilo Trumpu, ki je hitro odvrnil, da je to škoda, ker bi ga takoj vzel.

Bilateralno srečanje, na katerem je Trump Ramaphosi izročil fotografije domnevnih belopoltih žrtev nasilja temnopoltih, se je začelo s Trumpovim izbruhom na vprašanje novinarja televizije NBC o letalu boeing 747, ki ga namerava sprejeti kot darilo katarske vlade. Demokrati trdijo, da to krši ustavno prepoved predsednikovega sprejemanja daril iz tujine.

Na velikem platnu so med srečanjem prikazovali južnoafriške politične navdušence, ki so skandirali pesem proti apartheidu. Na vprašanje, kje so domnevna grobišča belih kmetov, je preprosto odgovoril: "Južna Afrika."

Čeprav je Ramaphosa v začetku letošnjega leta podpisal kontroverzni zakon, ki dovoljuje zaseg zemlje brez odškodnine, zakon še ni bil izveden. Južnoafričan se je javno distanciral od jezika v prikazanih političnih govorih.