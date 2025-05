Ob Muskovem slovesu Trump hvalil njegove zasluge

Musk je sicer lani napovedoval, da bo zveznemu proračunu prihranil 2000 milijard dolarjev (cca. 1762 milijard evrov) z ukinitvijo odvečne porabe, nato je številko znižal na 1000 milijard dolarjev (cca. 881 milijard evrov) do oktobra, na koncu pa je proračunu z ukinjanjem zveznih agencij in odpuščanji po neuradnih ocenah prihranil le okrog 160 milijard dolarjev (cca. 141 milijard evrov). Proračunski izdatki so medtem v času vlade Donalda Trumpa opazno narasli.

Elon Musk je bil na poslovilni novinarski konferenci v Ovalni pisarni Bele hiše oblečen v črno obleko in črno majico z napisom The Dogefather (Oče Doga). Stal je ob predsedniški pisalni mizi in prikimaval medtem, ko je Donald Trump našteval, kaj vse naj bi Musk dosegel.

"Upam, da bom še naprej svetoval, kadarkoli bo predsednik želel," pa je v odgovor dejal Musk in dodal, da se veseli, da bo še naprej prijatelj in svetovalec predsednika ZDA ter da bo še naprej podpiral urad za vladno učinkovitost (Doge) pri vztrajnem zmanjševanju več tisoč milijard dolarjev potrate.

Musk je ob slovesu iz Bele hiše od Trumpa sprejel zlati ključ. Ameriški predsednik pa je ob tem dejal, da bo to darilo podaril le "zelo posebnim ljudem" in da je to "darilo naše države" .

Ameriški časnik New York Times je poročal, da je Musk lani v času Trumpove predsedniške kampanje užival poživila in mamila od ketamina in aderala do ekstazija in si je pokvaril mehur. Musk na vprašanje o tem ni odgovoril, je pa napadel New York Times zaradi poročanja o ruskem vpletanju v ameriške volitve na strani Trumpa leta 2016.

Muskova prizadevanja za ukinjanje potratne porabe so bila sicer že vnaprej obsojena na neuspeh, če je verjeti odpuščenemu nekdanjemu uslužbencu Doga Sahilu Lavingii iz Virginije, ki trdi, da je bil odpuščen takoj, ko je na družbenih medijih objavil, da zvezna vlada deluje zelo učinkovito in ni odkril velike nenamenske porabe, na katero so ga opozarjali.