Tujina

Trump: Ne razmišljam o finančnem položaju Američanov

Washington, 14. 05. 2026 09.52 pred 31 minutami 2 min branja 6

M.S.
Donald Trump

Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da ga vse večji finančni pritisk, ki ga Američani občutijo zaradi vojne z Iranom, ne motivira k sklenitvi mirovnega sporazuma. Kot pravi, je edina stvar, ki je pomembna, da Iran ne sme imeti jedrskega orožja. Inflacija v ZDA je sicer na triletnem vrhu, še naprej pa naraščajo tudi stroški goriva.

"Edina stvar, ki je pomembna, ko govorim o Iranu, je, da ne morejo imeti jedrskega orožja," je Donald Trump povedal novinarjem pred Belo hišo, tik preden se je vkrcal na letalo za Kitajsko. "Ne razmišljam o finančnem položaju Američanov. Ne razmišljam o nikomer. Razmišljam o eni stvari: Iranu ne smemo dovoliti, da ima jedrsko orožje. To je vse," je nadaljeval.

Njegove izjave prihajajo v času, ko se bližajo ameriške vmesne volitve, ki jih bodo, kot kaže, zaznamovale vse večje skrbi Američanov glede visokih cen, poroča Guardian.

Najnovejši podatki kažejo, da so aprila v ZDA zabeležili 3,8-odstotno inflacijo, najvišjo po maju 2023. Višje cene gre pripisati predvsem višjim stroškom energije, ki so se močno povečali od začetka vojne z Iranom.

Za galono (3,785 litra) bencina je trenutno treba v povprečju odšteti več kot 4,5 dolarja, kar je najvišja cena v štirih letih. Cene hrane so se zvišale za skoraj štiri odstotke, cene letalskih vozovnic pa za več kot 20 odstotkov.

Cene goriva v ZDA
FOTO: Profimedia

Trumpovi najvišji uradniki se že mesece trudijo razložiti, kdaj bo pritisk na finance Američanov popustil. Ameriški minister za energijo Chris Wright je marca ocenil, da bi se lahko cene goriva do poletja vrnile na predvojno raven, v nedeljo pa je dejal, da ne more nič napovedati.

Trump je medtem ocenil, da bi se cene lahko znižale do novembra ali pa "ostale enake ali morda malo višje".

Kevin Hassett, Trumpov glavni ekonomski svetovalec, je v nedeljo za Fox News povedal, da olajšanje prihaja "relativno hitro in zagotovo pred volitvami". Zatrdil je tudi, da mu je predsednik osebno zagotovil, da je "vojna skoraj končana".

Državni sekretar Marco Rubio pa je prejšnji teden zavzel drugačen pristop in ocenil, da bi se Američani morali imeti za srečneže, saj da druge države veliko bolj trpijo.

Raziskava Univerze v Michiganu iz aprila je pokazala, da je zaupanje potrošnikov padlo na raven iz leta 2022, ko je inflacija zaradi motenj, ki jih je povzročil covid-19, dosegla najvišjo raven, poroča Guardian. Trump medtem nadaljuje s hvalisanjem in poudarja, da njegova gospodarska politika deluje "neverjetno" in da bodo Američani, ko se bo vojna končala, videli sadove njegovega truda.

"Ko bo ta vojna končana, bo cena nafte padla, borza bo poskočila in resnično mislim, da smo zdaj v zlati dobi," je dejal Trump. "Videli boste zlato dobo, kakršne še nismo videli."

KOMENTARJI6

Samo navijač
14. 05. 2026 10.24
Nekako takole...... Ameriške sanje so zdaj delo 50-70 ur na teden, da si lahko financiraš Kio letnik 2016 s 180.000 prevoženimi miljami, ješ nachose z oljem pod fluorescentnimi lučmi in imaš regionalno banko, ki ti ponuja 0,03 % letne obrestne mere, medtem ko inflacija uničuje tvojo krvno linijo. Kupi Bitcoin in pobegni iz tega pekla.
Zdene Iskra
14. 05. 2026 10.22
Ne "ne morejo". Predvidevam , da je rekel "ne smejo". Lahko ga pa imajo Izrael, ZDA, Rusija,....,...Ni pomoči.
Slovenska pomlad
14. 05. 2026 10.22
Tudi Janša ne,ko vam privatizira zdravstvo
jugatneme
14. 05. 2026 10.11
Kar klovn Donald pove danes do jutri ni več aktualno, ker je pozabil kar je rekel....
borjac
14. 05. 2026 10.06
"Trump: Ne razmišljam o finančnem položaju Američanov" , ja super ... taki bogataši pač ne razmišljajo ali imajo reveži za kruh ali bencin , da o zdravstveni oskrbi v ZDA niti ne govorimo , pomembno je , da milijarderji bogatijo z preprodajo nafte , orožja ..... reveži v ZDA pa lahko crk..nejo , tako pravi Trump.
BBcc
14. 05. 2026 10.10
Tako pravi prinas Janša. Trumpisti po domače Janšisti pač.
