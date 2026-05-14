Trump: Ne razmišljam o finančnem položaju Američanov

"Edina stvar, ki je pomembna, ko govorim o Iranu, je, da ne morejo imeti jedrskega orožja," je Donald Trump povedal novinarjem pred Belo hišo, tik preden se je vkrcal na letalo za Kitajsko. "Ne razmišljam o finančnem položaju Američanov. Ne razmišljam o nikomer. Razmišljam o eni stvari: Iranu ne smemo dovoliti, da ima jedrsko orožje. To je vse," je nadaljeval.

Njegove izjave prihajajo v času, ko se bližajo ameriške vmesne volitve, ki jih bodo, kot kaže, zaznamovale vse večje skrbi Američanov glede visokih cen, poroča Guardian.

Najnovejši podatki kažejo, da so aprila v ZDA zabeležili 3,8-odstotno inflacijo, najvišjo po maju 2023. Višje cene gre pripisati predvsem višjim stroškom energije, ki so se močno povečali od začetka vojne z Iranom.

Za galono (3,785 litra) bencina je trenutno treba v povprečju odšteti več kot 4,5 dolarja, kar je najvišja cena v štirih letih. Cene hrane so se zvišale za skoraj štiri odstotke, cene letalskih vozovnic pa za več kot 20 odstotkov.