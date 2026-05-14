Trump: Ne razmišljam o finančnem položaju Američanov

"Edina stvar, ki je pomembna, ko govorim o Iranu, je, da ne morejo imeti jedrskega orožja," je Donald Trump povedal novinarjem pred Belo hišo, tik preden se je vkrcal na letalo za Kitajsko. "Ne razmišljam o finančnem položaju Američanov. Ne razmišljam o nikomer. Razmišljam o eni stvari: Iranu ne smemo dovoliti, da ima jedrsko orožje. To je vse," je nadaljeval.
Njegove izjave prihajajo v času, ko se bližajo ameriške vmesne volitve, ki jih bodo, kot kaže, zaznamovale vse večje skrbi Američanov glede visokih cen, poroča Guardian.
Najnovejši podatki kažejo, da so aprila v ZDA zabeležili 3,8-odstotno inflacijo, najvišjo po maju 2023. Višje cene gre pripisati predvsem višjim stroškom energije, ki so se močno povečali od začetka vojne z Iranom.
Za galono (3,785 litra) bencina je trenutno treba v povprečju odšteti več kot 4,5 dolarja, kar je najvišja cena v štirih letih. Cene hrane so se zvišale za skoraj štiri odstotke, cene letalskih vozovnic pa za več kot 20 odstotkov.
Trumpovi najvišji uradniki se že mesece trudijo razložiti, kdaj bo pritisk na finance Američanov popustil. Ameriški minister za energijo Chris Wright je marca ocenil, da bi se lahko cene goriva do poletja vrnile na predvojno raven, v nedeljo pa je dejal, da ne more nič napovedati.
Trump je medtem ocenil, da bi se cene lahko znižale do novembra ali pa "ostale enake ali morda malo višje".
Kevin Hassett, Trumpov glavni ekonomski svetovalec, je v nedeljo za Fox News povedal, da olajšanje prihaja "relativno hitro in zagotovo pred volitvami". Zatrdil je tudi, da mu je predsednik osebno zagotovil, da je "vojna skoraj končana".
Državni sekretar Marco Rubio pa je prejšnji teden zavzel drugačen pristop in ocenil, da bi se Američani morali imeti za srečneže, saj da druge države veliko bolj trpijo.
Raziskava Univerze v Michiganu iz aprila je pokazala, da je zaupanje potrošnikov padlo na raven iz leta 2022, ko je inflacija zaradi motenj, ki jih je povzročil covid-19, dosegla najvišjo raven, poroča Guardian. Trump medtem nadaljuje s hvalisanjem in poudarja, da njegova gospodarska politika deluje "neverjetno" in da bodo Američani, ko se bo vojna končala, videli sadove njegovega truda.
"Ko bo ta vojna končana, bo cena nafte padla, borza bo poskočila in resnično mislim, da smo zdaj v zlati dobi," je dejal Trump. "Videli boste zlato dobo, kakršne še nismo videli."
