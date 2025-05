Bela hiša delila fotografijo 'papeža Trumpa'

Nekatere uporabnike omrežja X fotografija, ki jo je ustvarila umetna inteligenca, ni navdušila. "Takšna objava s strani ameriškega predsednika nekaj dni po papeževi smrti ni niti smešna niti ne predstavlja državniškega in spoštljivega odnosa," je zapisal eden od uporabnikov.

Ameriški novinarji so minuli teden Trumpa vprašali, koga bi rad videl kot novega papeža. "Jaz bi rad bi papež. To bi bila moja prva izbira," je odgovoril. Nato se je hitro dopolnil in dodal, da nima preferenc."Moram pa reči, da imamo kardinala, ki prihaja iz kraja, ki se mu reče New York, in ki je zelo dober. Tako da bomo videli, kaj se bo zgodilo," je dejal Trump.

Čeprav pri ameriškem predsedniku pogosto ne vemo povsem točno, ali je neka njegova ideja resna, je pri šali o papežu jasno, da se ne bo uresničila.

78-letni milijarder, ki je polno zaposlen kot predsednik ZDA, je bil trikrat poročen. Leta 2016 je izjavil, da je prezbiterijanec in protestant, leta 2020 pa, da je nedenominacijski kristjan. Že te okoliščine ga tako "diskvalificirajo" kot potencialnega kandidata za poglavarja Rimokatoliške cerkve.