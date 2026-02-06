Trump objavil Obamo z ženo kot opici v držungli

"Uslužbenec Bele hiše je to objavil pomotoma. Objava je bila umaknjena," je za CNN dejal neimenovani višji uradnik Bele hiše, potem ko so se na Trumpa vsule kritike o nesramnem rasizmu tudi s strani republikancev.
Trump je z videom ponovil svoje nedokazane trditve, da je leta 2020 izgubil predsedniške volitve zaradi demokratskih prevar. Video je bil na voljo za ogled 12 ur, preden ga je Bela hiša umaknila.
"Odvratno obnašanje predsednika. Vsi republikanci morajo to obsoditi. Takoj," so zapisali uradniki kalifornijskega guvernerja Gavina Newsoma v objavi na omrežju X.
"Molim, da je to lažno, ker gre za eno najbolj rasističnih stvari, ki so prišle iz te Bele hiše. Predsednik mora objavo umakniti," je na X objavil republikanski senator iz Južne Karoline, temnopolti Tim Scott, sicer Trumpov zaveznik.
Republikanski kongresnik iz New Yorka Mike Lawler, ki pričakuje, da ga bo na novembrskih vmesnih volitvah odnesel napovedani demokratski modri val, je na X objavil, da gre za neverjetno žaljivo predsednikovo objavo, ki zahteva takojšen umik in opravičilo.
Nekdanji republikanski kongresnik s Floride Joe Scarborough je v svoji oddaji na televiziji MS NOW menil, da gre še za eno potezo, ki bo republikancem novembra prinesla poraz na volitvah. "Vse kar počnete, je, da republikance, ki se ne uprejo temu odkritemu rasizmu in fanatizmu, izpostavljate kot patetične," je dejal.
Nekdanji svetovalec za nacionalno varnost predsednika Obame Ben Rhodes je na omrežju X menil, da bodo Obamove prihodnji rodovi sprejeli kot ljubljene osebnosti, medtem ko bodo njega preučevali kot madež na ameriški zgodovini. Obama v osmih letih vodenja Amerike ni imel nobenega škandala niti kazenskega pregona.
Druge objave na družbenih omrežjih so bile bolj neposredne. "Trump je pravkar objavil neverjetno rasističen posnetek. Za to grdo svinjo je vsak dan novo dno," je objavil politični komentator Dean Withers z več kot 500.000 sledilci na X.
Trump povečal število realističnih, a z umetno inteligenco ustvarjenih objav
Trump je v prvem letu svojega drugega mandata na družbenih omrežjih povečal število objav realističnih, a izmišljenih in z umetno inteligenco ustvarjenih vizualnih vsebin, v katerih sebe poveličuje, kritikom pa se posmehuje. S provokativnimi objavami želi predvsem združiti svojo konservativno bazo, navaja AFP.
Lani je med drugimi objavil z umetno inteligenco narejen video, v katerem Baracka Obamo aretirajo v Ovalni pisarni Bele hiše, nato pa je za rešetkami v oranžnem kombinezonu. Oba posnetka nosita vodni žig, ki nakazuje, da ga je ustvaril uporabnik omrežja X z imenom Xerias, kar je Trumpu naklonjen račun z več kot 45.000 sledilci.
