Tujina

Trump objavil Obamo z ženo kot opici v držungli

Washington, 06. 02. 2026 20.44 pred 1 uro 2 min branja 65

Avtor:
Ne.M. STA
Obama opica

Bela hiša je po ostrih kritikah tako iz vrst demokratov kot republikancev umaknila posnetek, ki prikazuje nekdanjega predsednika ZDA Baracka Obamo in nekdanjo prvo damo Michelle Obama kot opici v džungli. Odgovornost za nočno objavo na osebnem računu predsednika Donalda Trumpa na omrežju Truth Social so pripisali neimenovanemu uslužbencu.

"Uslužbenec Bele hiše je to objavil pomotoma. Objava je bila umaknjena," je za CNN dejal neimenovani višji uradnik Bele hiše, potem ko so se na Trumpa vsule kritike o nesramnem rasizmu tudi s strani republikancev.

Trump je z videom ponovil svoje nedokazane trditve, da je leta 2020 izgubil predsedniške volitve zaradi demokratskih prevar. Video je bil na voljo za ogled 12 ur, preden ga je Bela hiša umaknila.

"Odvratno obnašanje predsednika. Vsi republikanci morajo to obsoditi. Takoj," so zapisali uradniki kalifornijskega guvernerja Gavina Newsoma v objavi na omrežju X.

"Molim, da je to lažno, ker gre za eno najbolj rasističnih stvari, ki so prišle iz te Bele hiše. Predsednik mora objavo umakniti," je na X objavil republikanski senator iz Južne Karoline, temnopolti Tim Scott, sicer Trumpov zaveznik.

Barack in Michelle Obama
Barack in Michelle Obama
FOTO: AP

Republikanski kongresnik iz New Yorka Mike Lawler, ki pričakuje, da ga bo na novembrskih vmesnih volitvah odnesel napovedani demokratski modri val, je na X objavil, da gre za neverjetno žaljivo predsednikovo objavo, ki zahteva takojšen umik in opravičilo.

Nekdanji republikanski kongresnik s Floride Joe Scarborough je v svoji oddaji na televiziji MS NOW menil, da gre še za eno potezo, ki bo republikancem novembra prinesla poraz na volitvah. "Vse kar počnete, je, da republikance, ki se ne uprejo temu odkritemu rasizmu in fanatizmu, izpostavljate kot patetične," je dejal.

Nekdanji svetovalec za nacionalno varnost predsednika Obame Ben Rhodes je na omrežju X menil, da bodo Obamove prihodnji rodovi sprejeli kot ljubljene osebnosti, medtem ko bodo njega preučevali kot madež na ameriški zgodovini. Obama v osmih letih vodenja Amerike ni imel nobenega škandala niti kazenskega pregona.

Druge objave na družbenih omrežjih so bile bolj neposredne. "Trump je pravkar objavil neverjetno rasističen posnetek. Za to grdo svinjo je vsak dan novo dno," je objavil politični komentator Dean Withers z več kot 500.000 sledilci na X.

Trump povečal število realističnih, a z umetno inteligenco ustvarjenih objav

Trump je v prvem letu svojega drugega mandata na družbenih omrežjih povečal število objav realističnih, a izmišljenih in z umetno inteligenco ustvarjenih vizualnih vsebin, v katerih sebe poveličuje, kritikom pa se posmehuje. S provokativnimi objavami želi predvsem združiti svojo konservativno bazo, navaja AFP.

Lani je med drugimi objavil z umetno inteligenco narejen video, v katerem Baracka Obamo aretirajo v Ovalni pisarni Bele hiše, nato pa je za rešetkami v oranžnem kombinezonu. Oba posnetka nosita vodni žig, ki nakazuje, da ga je ustvaril uporabnik omrežja X z imenom Xerias, kar je Trumpu naklonjen račun z več kot 45.000 sledilci.

obama objava trump

Na Reki pred koncerti Thompsona plakati proti fašizmu

Velika množica na pogrebu Gadafijevega sina

KOMENTARJI65

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
barjan?ek1
06. 02. 2026 21.59
Najbolje kar se mu je v življenju zgodilo da je spoznal emigrantko Melanijo
Odgovori
0 0
Yon Dan
06. 02. 2026 21.58
Trump je hotel isto povedati, kar sem jaz napisal, med vrsticami.
Odgovori
+1
1 0
barjan?ek1
06. 02. 2026 21.56
In to objavi največji opičjak na svetu. Da je opičjak je za njega pohvala do neba.
Odgovori
-2
1 3
Yon Dan
06. 02. 2026 21.54
Dolgo sta par, ker sta enakega spola. To dokazuje, da je geyevska ljubezen tudi lahko velika.
Odgovori
+0
3 3
Zmaga Ukrajini
06. 02. 2026 21.57
Uf,.. ti pa nekaj veš. A ti to iz lastnih izkušenj? "Profesionalen plezalec po žlebovih", pa to... Jah no, ti že veš...
Odgovori
-1
0 1
Yon Dan
06. 02. 2026 21.52
Obama in Big Mike.
Odgovori
-3
2 5
ŠeVednoPlešem
06. 02. 2026 21.51
Zaradi oponašanja opičjega oglašanja so že kaznovali marsikaterega navijača v evropskem nogometu ali pa trajno izključili nogometaše, klubi pa so morali plačati kar velike denarne zneske ... kaj je tu spornega, je retorično vprašanje
Odgovori
-3
0 3
mr.poper
06. 02. 2026 21.51
No potem bo pa OBAMA povedal nekaj lepega ,če mu je že namenil takšne slike .
Odgovori
-1
1 2
iziizi
06. 02. 2026 21.50
KAJ IMA TO Z NAMI INVALIDI KI IMAJO 360 EUR INVALIDSKE PENZIJE
Odgovori
-1
0 1
Justice4all
06. 02. 2026 21.47
Pa saj je levica tudi objavila sporen plakat...
Odgovori
-1
2 3
PridiNaVIDMAX
06. 02. 2026 21.46
In kaj točno je sporno tukaj?
Odgovori
-3
3 6
Vojko Kos
06. 02. 2026 21.48
Če ste vi to, ni nujno, da so vsi!!!!
Odgovori
+1
3 2
mr.poper
06. 02. 2026 21.45
Pokazal je v bistvu svojo osebnost- približno takole izgleda - na koncu se ti umski zaostanki narišejo in opišejo sami
Odgovori
+4
7 3
odpisani zasedli vlado
06. 02. 2026 21.42
Samo zaradi tega največjega nagravneža in norca stoletja amerike trumpla ne bi volil njegovih pristašev v sds-u.Kakorkoli golobova sekta gor dol je boljša,če še naprej ostane,ker pod vlado sds,če pride na vlado je razvidno,da bo slovenija dokončno padla. Ne more biti priseben kdo podpira to oranžno ameriško spako.
Odgovori
+6
8 2
Jerry321
06. 02. 2026 21.42
V primerjavi z ZDA se mi trenutno še Severna Koreja zdi kot bolj normalna država. Tam se politični voditelji vsaj trudijo dati nek vtis resnosti, medtem ko se človeku pri amerih zdi da se je dobesedno vsem odpeljalo 😂
Odgovori
+3
5 2
Slash
06. 02. 2026 21.35
Legenda ! Par rodov nazaj živa resnica !
Odgovori
+0
8 8
Vojko Kos
06. 02. 2026 21.49
A to za Trumpove prednike pišete?! Tu ni veliko rodov nazaj!
Odgovori
+1
2 1
Renee Nicole Good v spomin
06. 02. 2026 21.35
obama naj objavi pedofila trumpa...in melonijo kaus v bordelu na praksi v Milanu...Sicer pa je že dedek trumpa bil ilegalni migrant ki je uspel z bordeli v usa ...to se vidi tudi pri vnuku
Odgovori
+6
10 4
oježeš
06. 02. 2026 21.38
Pa ni vsak tako pokvarjen, da bi nekaj nesprejemljivega objavljal lažno o drugih. Saj za take funkcionarje, bi človek pričakoval, da so normalni ljudi, podatki in njihova dela pa kažejo čisto nekaj drugega.
Odgovori
-1
0 1
Rothschild1
06. 02. 2026 21.34
Dajte no. Ne zagovarjam Trumpa. Ampak, koliko neprimernih objav in filmckov so Demokrati posneli na racun Trumpa.... vecina je bila se bolj neokusnih kot ta
Odgovori
-10
5 15
Ankh Mihael
06. 02. 2026 21.37
Vse je igra - kost za glodalce!!!
Odgovori
+0
1 1
Zmaga Ukrajini
06. 02. 2026 21.40
Ne spomnim se, da bi se Bela hiša kdaj v preteklosti tako bebavo obnašala. Tudi, ko so vladali republikanci. Kdaj pa se je to zgodilo, kot praviš? In kaj - točno naj bi objavili?
Odgovori
+7
9 2
Zmaga Ukrajini
06. 02. 2026 21.34
To je tisto, ko te tako daje fovšija, da ne veš kaj bi naredil, potem pa se greš neke otročje finte. Ker dejstvo je, da je trampelj daleč največja in najbolj butasta opica v Beli hiši. Ki pa je, mimogrede, dovolj nevarna, da jim uniči državo (tudi epstin, njegov prijatelj v pedofiliji, ga je zelo dobro prečital). To pa je nekaj, česar velikemu Obami nikoli ne bi padlo na pamet. Tudi žućotov kabinet je sestavljen iz samih brezveznikov - nesposobnih in butastih kimavcev, ki so neusahljiv vir neskončnih afer - tokrat je na tapeti tulsi gabar, za katero so (šele sedaj) ugotovili, da je mosskovitska agentka in predstavlja tveganje za nacionalno varnost. No, ugotovili so že pred meseci, pa je modelka kar lepo "pospravila" obtožbe žvižgača, čeprav bi morala o tem v 21. dneh seznaniti kongres. Kajpak je trajalo več mesecev, da je kongres dobil "močno sfrizirano" prijavo. To je ta "šefica obveščevalne službe". Ne veš ali bi se smejal, zgražal,...Ta opica tudi medije že pospešeno uničuje. Bezos, ki je kupil Washington Post, ki je že skozi zgodovino slovel kot profesionalen, nepristranski in neodvisen medij,... je začel odpuščati tuje dopisnike. To so mokre sanje slovenskega arestanta jajota, ki mu v prejšnjem mandatu ni uspelo uničiti STA, pa čeprav se je precej trudil s tistim pastircem z Velike Planine.
Odgovori
+9
11 2
Zmaga Ukrajini
06. 02. 2026 21.37
Zato je treba resno pristopiti k volitvam čez dva meseca. Takih klovnov, ki uničujejo državo, si res ne želimo.
Odgovori
+11
12 1
biggie33
06. 02. 2026 21.37
Zukrija!!! Ti si mi najljubši komentator, bolj butastih komentarjev nima noben..
Odgovori
-7
2 9
oježeš
06. 02. 2026 21.41
Se pa vidi kaj ljudje vse počno iz strahu, če ne bodo oboževali neke nenormalne osebe. Bolj je nor, bolj je nevaren okolici in drugim ljudem. Kar pa je že lep čas znano, ne samo v Ameriki.
Odgovori
+6
6 0
biggie33
06. 02. 2026 21.31
Haha, dejansko ima Michelle širša ramena kot Barack.. kar nekajkrat je javno Barack v zmoti Michelle imenoval Michael.. naključje? Po objavi Epsteinovih dokumentov ne verjamem več v naključja..
Odgovori
-4
6 10
Muca ne grize
06. 02. 2026 21.35
Res je.
Odgovori
-1
1 2
bibaleze
