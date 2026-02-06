Trump objavil Obamo z ženo kot opici v držungli

"Uslužbenec Bele hiše je to objavil pomotoma. Objava je bila umaknjena," je za CNN dejal neimenovani višji uradnik Bele hiše, potem ko so se na Trumpa vsule kritike o nesramnem rasizmu tudi s strani republikancev.

Trump je z videom ponovil svoje nedokazane trditve, da je leta 2020 izgubil predsedniške volitve zaradi demokratskih prevar. Video je bil na voljo za ogled 12 ur, preden ga je Bela hiša umaknila.

"Odvratno obnašanje predsednika. Vsi republikanci morajo to obsoditi. Takoj," so zapisali uradniki kalifornijskega guvernerja Gavina Newsoma v objavi na omrežju X.

"Molim, da je to lažno, ker gre za eno najbolj rasističnih stvari, ki so prišle iz te Bele hiše. Predsednik mora objavo umakniti," je na X objavil republikanski senator iz Južne Karoline, temnopolti Tim Scott, sicer Trumpov zaveznik.