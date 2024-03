Trump objavil posnetek avtomobila z 'zvezanim Bidnom'

Trump je sicer v začetku meseca posvaril, da bo v primeru, da leta 2024 izgubil na volitvah, prišlo do "prelivanja krvi", tako za avtomobilsko industrijo kot za celotno državo. Republikanski kandidat je namreč obljubil "100-odstotno tarifo" za avtomobile, izdelane zunaj ZDA, in zatrdil, da bo domača avtomobilska proizvodnja zaščitena le, če bo izvoljen.

Tiskovni predstavnik Bidnove kampanje Michael Tyler pa je dejal, da Trump s tovrstnimi objavami poziva k "prelivanju krvi". "Trump neprestano spodbuja k političnemu nasilju in čas je, da začnejo ljudje njegova dejanja jemati resno. Vprašajte policiste, ki so v napadu na kapitol 6. januarja 2021 ščitili našo demokracijo," je komentiral.

Tiskovni predstavnik Trumpove kampanje Steven Cheung je po poročanju CNN povedal, da je bila slika narisana na zadnjem delu vozila, ki je peljalo po avtocesti. "Demokrati in drugi ponoreli norci niso zgolj pozivali k prezirljivemu nasilju nad predsednikom Trumpom in njegovo družino, temveč proti njemu ščuvajo tudi pravosodni sistem," je dodal.

Svoje politične tekmece sicer Trump pogosto označuje z besedo "škodljivci". "Izkoreninili bomo komuniste, marksiste, fašiste in radikalne levice, ki živijo kot škodljivci v mejah naše države," je novembra dejal v New Hampshiru in ob tem dodal, da resnična grožnja ne prihaja od radikalne desnice. "Resnična grožnja prihaja od radikalne levice in vsak dan narašča." Slednje je povzročilo širšo obsodbo, vključno od Bidna, ki je njegove komentarje primerjal z "jezikom, ki so ga nekoč slišali v nacistični Nemčiji".

'Volivci Nikki Haley, Trump ne želi vašega glasu'

Bidnova kampanja se je medtem pred volitvami obrnila neposredno na podpornike nekdanje republikanske predsedniške kandidatke Nikki Haley, ki je bila zadnja večja izzivalka Donalda Trumpa, preden je v začetku meseca izpadla iz tekme. "Volivci Nikki Haley, Donald Trump ne želi vašega glasu," je Biden zapisal v petkovi objavi na družbenem omrežju. Ob tem pa poudaril, da je za razliko od Trumpa v njegovi kampanji mesto za vsakega.