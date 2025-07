Trump objavil tisoče dokumentov o Martinu Luthru Kingu mlajšemu

Na to je v izjavi opozoril Kingov center za nenasilne družbene spremembe, ki je ob izrazu podpore preglednosti in zgodovinskim dejstvom izpostavil vohunjenje FBI za Kingom ter posvaril pred napadi na dediščino ubitega borca za državljanske pravice.

Kmalu po vrnitvi na položaj je Trump ukazal vladi, naj umakne tajnost in objavi zvezno dokumentacijo o umoru predsednika Johna F. Kennedyja leta 1963 ter umorih Kinga in senatorja Roberta F. Kennedyja leta 1968. Zapisi o JFK so bili objavljeni marca, od aprila pa je vlada objavila več svežnjev dokumentov o Robertu Kennedyju.

Vsi trije atentati so desetletja vzbujali radovednost javnosti. Ray je eno leto po atentatu priznal krivdo za umor Kinga v Memphisu in bil obsojen na 99 let zapora, vendar je pozneje preklical priznanje krivde in si več let neuspešno prizadeval za novo sojenje. Umrl je leta 1998.

Člani Kingove družine so trdili, da Ray ni bil strelec. V ponedeljkovi izjavi so se sklicevali na odškodninsko tožbo iz leta 1999 na civilnem sodišču v Tennesseeju, v kateri je porota ugotovila, da so bili moški po imenu Loyd Jowers in drugi zarotniki, vključno z vladnimi agencijami, povezani s Kingovim umorom.

Ministrstvo za pravosodje je leta 1977 in 2000 opravilo reviziji umora, v katerih je trdilo, da je bil atentator Ray in da ni bil del zarote v zaroti.