Trump objavil video z rasistično vsebino, v katerem moški skandira 'bela moč'

Iz Bele hiše so sporočili, da je predsednik Trump navdušen nad skupnostjo Villages in da ni slišal izjave na posnetku. " Kar je videl, je bilo veliko navdušenje njegovih mnogih podpornikov. "

Trump je že večkrat zanikal, da bi bil njegov diskurz rasističen ali podžigajoč, poudarja pa tudi, da je naredil več za temnopolto skupnost kot katerikoli drug predsednik. Za novi koronavirus sicer trenutno uporablja izraz " kung flu (op. p. besedna igra, da gre za kitajsko gripo) ", prav tako je med protesti, ki so se razširili po vsej državi po smrti Georgea Floyda stopil na stran policije in imel nemalo spornih izjav.

David Gee , ustanovitelj skupine Villagers za Trumpa, je dejal, da moški, ki je skandiral " bela moč " ni del njihove skupine in da nihče ne ve, kdo je. "Bi odobraval, da nekdo znotraj naše organizacije govori o tem? Zagotovo ne. To organizacijo vodim v krščanskem duhu in Biblija ne diskriminira. Govori mi, da Bog ljubi vse," je zatrjeval Gee.

Nekdanji svetovalec za državno varnost John Bolton je prav tako za CNN dejal, da je možno, da je Trump poobjavil video, ker je videl znak Trump 2020. " Seveda lahko sklepamo tudi, da je rečeno slišal in to tvitnil, da širi rasistično sporočilo. Tudi to bi lahko sklepali. Po drugi strani pa je čisto možno, da ni imel pojma, kaj poleg znaka Trump 2020 še je v tem videu ," je dejal Bolton.

Protesti proti policijskemu nasilju so se razširili tudi na splošne proteste proti sistemskemu rasizmu in simbolom, ki spominjajo na obdobje sužnjelastništva. Med njimi so to spomeniki generalom konfederacije, ki se je v secesijski vojni borila za ohranitev suženjstva, spomeniki kolonizatorjem in predsednikom, ki so imeli sužnje. Trump je za zaščito teh spomenikov celo podpisal izvršni zakon in tistim, ki jih ogrožajo, zagrozil z zaporno kaznijo do desetih let.

Protesti po ZDA se sicer nadaljujejo – v Louisevillu protestirajo tudi zaradi smrti reševalke Breonne Taylor, ki so jo pred meseci na njenem domu ubili policisti, ki so na napačnem kraju iskali napačnega osumljenca.

Najverjetnejši demokratski predsedniški kandidat Joe Biden je Trumpov nedeljski tvit primerjal s komentarji iz leta 2017, ko je okrivil "obe strani" za nasilje, ki je izbruhnilo na shodu med neonacisti in protestniki, ki so jim nasprotovali. "Borimo se za dušo našega naroda, predsednik pa je izbral stran. Ampak to je bitka, ki jo bomo zmagali," je dejal.