Trump obljubil 5000 dolarjev vsakemu Američanu, če republikanci zmagajo

"Zaradi naše izjemne moči in gospodarskega uspeha bom vsakemu polnoletnemu državljanu ZDA izplačal dividendo v višini 5000 dolarjev," je dejal in to primerjal s tem, kako uspešno podjetje izvede izplačilo denarnih sredstev svojim delničarjem. Dodal je, da je edini pogoj, da se denar porabi v ZDA. Trump ni pojasnil, kako in s katerim denarjem bo obljubo, ki jo ameriški politični komentatorji opredeljujejo kot nezakoniti poskus podkupovanja volilnega telesa, izpolnil, vendar si je v dvorani American Airlines v Dallasu prislužil aplavz več tisoč prisotnih republikancev.

Donald Trump na nacionalni konvenciji republikancev FOTO: AP

Stranko, ki ji ankete ne napovedujejo uspeha, je pozval, naj gre novembra naprej, in zaprosil, naj se republikanski volivci še zadnjič pretvarjajo, da je na glasovnici tudi njegovo ime. Volivce je opozoril, da bi zmaga demokratov pomenila izgubo nadzora nad mejo, konec davčnih olajšav ter varnosti in prodor komunizma. Govorniki pred Trumpom so v svojih nastopih ostro napadali demokratske kandidate in jih označevali za radikalne in nevarne. Kandidat republikancev za guvernerja Floride Byron Donalds je za visoko inflacijo in druge težave ZDA okrivil demokrate in zatrdil, da požigalci ne smejo postati gasilci. Podobno ostro je nastopil senator iz Južne Karoline Tim Scott, ki je demokratske kandidate označil za nevarne, radikalne in čudne. Na odru je nastopil tudi teksaški pravosodni minister in senatni kandidat Ken Paxton, ki mu ankete napovedujejo poraz proti demokratu Jamesu Talaricu. Paxton je pohvalil Trumpa in Talarica označil za najbolj radikalnega demokrata v zgodovini Teksasa. Republikanci skušajo s konvencijo okrepiti podporo pred novembrskimi volitvami, na katerih bodo Američani odločali o vseh 435 sedežih v predstavniškem domu in 35 sedežih v senatu. Dogodek je prvi tovrstni nacionalni republikanski shod in je namenjen predvsem Trumpovi promociji brez formalnega programa ali odločitev.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Nacionalna konvencija republikancev v Dallasu AP

Nacionalna konvencija republikancev v Dallasu AP

Nacionalna konvencija republikancev v Dallasu AP

Nacionalna konvencija republikancev v Dallasu AP





