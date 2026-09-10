Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Trump obljubil 5000 dolarjev vsakemu Američanu, če republikanci zmagajo

Dallas, 10. 09. 2026 06.24 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
STA
Nacionalna konvencija republikancev v Dallasu

Ameriški predsednik Donald Trump je na prvi nacionalni konvenciji republikancev pred kongresnimi volitvami sredi predsedniškega mandata v Dallasu skušal spodbuditi svoje volivce k udeležbi z obljubo 5000 dolarjev (približno 4300 evrov) za vsakega Američana, če bodo republikanci uspeli ohraniti večino v kongresu.

"Zaradi naše izjemne moči in gospodarskega uspeha bom vsakemu polnoletnemu državljanu ZDA izplačal dividendo v višini 5000 dolarjev," je dejal in to primerjal s tem, kako uspešno podjetje izvede izplačilo denarnih sredstev svojim delničarjem. Dodal je, da je edini pogoj, da se denar porabi v ZDA.

Trump ni pojasnil, kako in s katerim denarjem bo obljubo, ki jo ameriški politični komentatorji opredeljujejo kot nezakoniti poskus podkupovanja volilnega telesa, izpolnil, vendar si je v dvorani American Airlines v Dallasu prislužil aplavz več tisoč prisotnih republikancev.

Donald Trump na nacionalni konvenciji republikancev
Donald Trump na nacionalni konvenciji republikancev
FOTO: AP

Stranko, ki ji ankete ne napovedujejo uspeha, je pozval, naj gre novembra naprej, in zaprosil, naj se republikanski volivci še zadnjič pretvarjajo, da je na glasovnici tudi njegovo ime. Volivce je opozoril, da bi zmaga demokratov pomenila izgubo nadzora nad mejo, konec davčnih olajšav ter varnosti in prodor komunizma.

Govorniki pred Trumpom so v svojih nastopih ostro napadali demokratske kandidate in jih označevali za radikalne in nevarne. Kandidat republikancev za guvernerja Floride Byron Donalds je za visoko inflacijo in druge težave ZDA okrivil demokrate in zatrdil, da požigalci ne smejo postati gasilci.

Podobno ostro je nastopil senator iz Južne Karoline Tim Scott, ki je demokratske kandidate označil za nevarne, radikalne in čudne. Na odru je nastopil tudi teksaški pravosodni minister in senatni kandidat Ken Paxton, ki mu ankete napovedujejo poraz proti demokratu Jamesu Talaricu. Paxton je pohvalil Trumpa in Talarica označil za najbolj radikalnega demokrata v zgodovini Teksasa.

Republikanci skušajo s konvencijo okrepiti podporo pred novembrskimi volitvami, na katerih bodo Američani odločali o vseh 435 sedežih v predstavniškem domu in 35 sedežih v senatu. Dogodek je prvi tovrstni nacionalni republikanski shod in je namenjen predvsem Trumpovi promociji brez formalnega programa ali odločitev.

Trump in republikanci se soočajo z nezadovoljstvom zaradi cen visokih hrane, bencina in drugih življenjskih stroškov. Cene nafte so se medtem zaradi vojne z Iranom povzpele nad 100 dolarjev za 159-litrski sod, Trump pa je v sredo priznal, da se vojna po njegovih pričakovanjih ne bo končala pred novembrskimi volitvami.

Čeprav je Trump pred odhodom v Dallas zagotavljal, da si vsi želijo udeležbe, se je več republikancev, ki jim ne kaže najbolje, odločilo ostati doma in se posvetiti lastnim kampanjam. Konvencije se ne udeležuje niti vodja republikanske večine v senatu John Thune. Na daljavo pa se je oglasil demokratski senator iz Pensilvanije John Fetterman, ki glasuje bolj z republikanci kot demokrati.

Kljub temu, da je Trump nenehno poudarjal, da je dvorana z 20.000 sedeži nabito polna, ameriške televizije poročajo, da je skoraj 40 odstotkov sedežev ostalo praznih. Pred konvencijo je grdo ozmerjal novinarko televizije ABC, ki ga je prosila za komentar dejstva, da so številni republikanski kandidati udeležbo na dvodnevni konvenciji odpovedali.

Po poročanju ameriških medijev so republikanci poskušali zapolniti dvorano tudi z brezplačnimi vstopnicami. Stranka je organizirala javno loterijo, donatorje pa pozivala, naj zaprosijo za brezplačne vstopnice.

Trumpov odhod v Dallas je v sredo zamujal zaradi nenamernega sproženja zasilnega drsnika na njegovem novem letalu Air Force One, ki ga je dobil v dar od Katarja.

Demokrati so medtem v Dallasu pred konvencijo pripravili novinarsko konferenco, na kateri so se norčevali iz dogodka. Vodja teksaških demokratov Kendall Scudder ga je označil za poskus prikrivanja težav, s katerimi se sooča Trumpova vlada, in omenil, da ima Dallas kliniko za zdravljenje Trumpove demence.

Konvencija se bo nadaljevala še danes, ko naj bi imel osrednji govor podpredsednik JD Vance, čeprav bo spet nastopil tudi Trump, ki ga prva dama Melania tokrat ne spremlja.

Nenavadno republikansko politično zborovanje ima tudi močno televizijsko konkurenco, saj se je začela sezona ameriške poklicne nogometne lige NFL.

donald trump nacionalna konvencija republikanci zda

Bivalni laboratorij za starejše

24ur.com Trump sprejel nominacijo, za družino ubitega gasilca zbrali 5,5 milijona evrov
24ur.com Trump razkril svoje dohodke: z govori zaslužil več kot 5 milijonov
24ur.com Trump mora kolumnistki plačati pet milijonov dolarjev
Cekin.si Meta namenila milijon dolarjev Trumpovemu inavguracijskemu skladu
24ur.com Trumpovi od inavguracije do danes zaslužili 1,2 milijarde evrov
24ur.com V znak solidarnosti so si Trumpovi podporniki s prevezami polepili ušesa
24ur.com Trump republikance pozval, naj glasujejo za objavo Epsteinovih dosjejev
Priporoča
  • naslovnica
  • Cozze peč za pico
  • Kaminska peč Robot Taurus
  • Kärcher parni čistilnik
  • Kingstone žar na oglje
  • Nadstrešek Andy
  • Omara za opremo Arya
  • Paviljon Milos
  • Regalux regal
  • Sheppach cepilec drv
  • Vrtna hiška Lauters
  • Weber plinski žar
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
43-letnik je biološki oče najmanj 199 otrok
Po porodu jo je čakalo neprijetno presenečenje
Po porodu jo je čakalo neprijetno presenečenje
So otroci danes bolj obremenjeni kot nekoč? Razlog ni le v polnih urnikih
So otroci danes bolj obremenjeni kot nekoč? Razlog ni le v polnih urnikih
Pri 13 letih prestopil prag šole, ki jo je obiskoval tudi princ William
Pri 13 letih prestopil prag šole, ki jo je obiskoval tudi princ William
zadovoljna
Portal
V osmem mesecu nosečnosti je izvedela pretresljivo diagnozo: danes navdihuje milijone
Dnevni horoskop: Škorpijoni bodo skrivnostni, ribe bo spremljala sreča
Dnevni horoskop: Škorpijoni bodo skrivnostni, ribe bo spremljala sreča
Frizerji napovedujejo: to bo najbolj zaželena pričeska jeseni 2026
Frizerji napovedujejo: to bo najbolj zaželena pričeska jeseni 2026
5 trendov čevljev, ki jih bomo nosile letošnjo jesen
5 trendov čevljev, ki jih bomo nosile letošnjo jesen
vizita
Portal
Pozabite na banane: to sadje je lahko boljša izbira za krvni tlak, pa ga Slovenci skoraj ne uživamo
Prvi znaki prehlada: kaj lahko naredimo takoj in česa ne
Prvi znaki prehlada: kaj lahko naredimo takoj in česa ne
Preboj v gerontologiji: ključ do vitalnosti naj bi se skrival v teh receptorjih
Preboj v gerontologiji: ključ do vitalnosti naj bi se skrival v teh receptorjih
Uspešno hujšanje po 40. letu: preprosti koraki, ki vodijo do rezultatov
Uspešno hujšanje po 40. letu: preprosti koraki, ki vodijo do rezultatov
cekin
Portal
Konec avtomatskih izplačil socialne pomoči? V Nemčiji bodo do polnega zneska upravičeni le nekateri
Za manj kot 60 evrov na dan? To je prestolnica, ki navdušuje z nizkimi cenami
Za manj kot 60 evrov na dan? To je prestolnica, ki navdušuje z nizkimi cenami
Na koncu sveta nastaja nekaj ogromnega: v igri so milijarde
Na koncu sveta nastaja nekaj ogromnega: v igri so milijarde
Zakaj ugodnosti za zdravje uporabljajo prav tisti, ki jih najmanj potrebujejo?
Zakaj ugodnosti za zdravje uporabljajo prav tisti, ki jih najmanj potrebujejo?
moskisvet
Portal
Moški so obsedeni z njim, strokovnjaki pa opozarjajo na nekaj pomembnega
Vsi so gledali njeno telo, le redki so poznali njeno zgodbo
Vsi so gledali njeno telo, le redki so poznali njeno zgodbo
Turisti izbrali najslabšo evropsko prestolnico: 'Kot večja vas'
Turisti izbrali najslabšo evropsko prestolnico: 'Kot večja vas'
Po Severini in Sofiji zdaj otrok: kdo je Nikolina, ljubezen Igorja Kojića?
Po Severini in Sofiji zdaj otrok: kdo je Nikolina, ljubezen Igorja Kojića?
dominvrt
Portal
Pred zimo preverite teh 7 stvari okoli hiše, da vas spomladi ne čaka drag račun
Brez vode, elektrike in prave ceste: zakaj sta vseeno kupila 200 let staro hiško?
Brez vode, elektrike in prave ceste: zakaj sta vseeno kupila 200 let staro hiško?
Posadite ga enkrat in uživali ga boste leta
Posadite ga enkrat in uživali ga boste leta
Posnetki s Pohorja so opozorilo za vse gobarje
Posnetki s Pohorja so opozorilo za vse gobarje
okusno
Portal
Gulnaz in Ajda pripravili najboljši torti, zdaj delita recepta
Če imate doma koruzno moko, shranite te recepte: presenetilo vas bo, kaj vse lahko pripravite
Če imate doma koruzno moko, shranite te recepte: presenetilo vas bo, kaj vse lahko pripravite
MasterChef izziv je razkril: pri piščancu ta napaka lahko pokvari vse
MasterChef izziv je razkril: pri piščancu ta napaka lahko pokvari vse
"To ni burek!" Napaka, ki jo tujci pri tej balkanski jedi pogosto naredijo
"To ni burek!" Napaka, ki jo tujci pri tej balkanski jedi pogosto naredijo
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Love Island Adria
Love Island Adria
Ful gas 2
Ful gas 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929