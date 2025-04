Trump obsodbo Marine Le Pen primerjal s svojimi pravnimi bitkami

Poslanka in nekdanja vodja francoske skrajno desne stranke Nacionalni zbor (RN) Marine Le Pen je bila v ponedeljek spoznana za krivo zlorabe evropskih sredstev. Sodišče jo je obsodilo na štiri leta zaporne kazni, od tega dve leti pogojne, 100.000 evrov globe in pet let prepovedi kandidiranja za politične funkcije.

Prepoved v veljavo stopi takoj, kar pomeni, da Le Pen leta 2027 najverjetneje ne bo mogla četrtič kandidirati za predsednico Francije. Njen odvetnik je sicer že napovedal pritožbo na odločitev sodišča.

"Za pet let so ji prepovedali kandidaturo, bila pa je vodilna kandidatka. To zveni kot ta država, to zveni zelo podobno tej državi," je na novinarski konferenci poudaril ameriški predsednik Donald Trump. Sodbo je označil za "zelo pomembno zadevo". "O tem vem vse," je dodal.

Trump je bil vpleten v štiri odmevne sodne procese. Med drugim se je pred sodiščem znašel tudi zaradi ponarejanja dokumentov v zvezi s plačilom pornografski igralki Stormy Daniels za molk o spolnem odnosu, izrečen pa mu je bil t. i. brezpogojni odpust, kar pomeni, da jo je odnesel brez kazni.

Sam je vse obtožbe označil za lov na čarovnice in še naprej trdi, da je šlo za politični pregon. Trump je sicer edini predsednik ZDA, ki je bil pravnomočno obsojen, saj je bil maja lani spoznan za krivega ponarejanja poslovne dokumentacije.

Do obsodbe, ki jo je označila kot žalostno za demokracijo, je bila kritična tudi italijanska premierka Giorgia Meloni. "Ne poznam utemeljenosti obtožb proti Marine Le Pen, niti razlogov za tako strogo kazen, menim pa, da se nihče, ki mu je mar za demokracijo, ne more veseliti odločitve, ki vpliva na vodjo velike stranke in odvzema zastopstvo milijonom državljanov," je za današnjo izdajo časnika Il Messaggero dejala vodja desne stranke Bratje Italije.

Do obsodbe Marine Le Pen je bil kritičen tudi nekdanji brazilski predsednik Jair Bolsonaro. "Spodbujam gospo Le Pen, naj premaga to preganjanje in kandidira na naslednjih predsedniških volitvah," je na družbenem omrežju X zapisal Bolsonaro, ki mu bodo sodili zaradi poskusa državnega udara po predsedniških volitvah leta 2022.

Tudi številni predstavniki evropskih desnih in skrajno desnih strank, tudi iz Slovenije, so bili kritični do obsodbe francoske skrajno desne političarke.