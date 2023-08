Trump obtožen poskusa sprevračanja izida volitev 2020

Bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa so v torek obtožili še zaradi prizadevanj za razveljavitev izida predsedniških volitev leta 2020. V obtožbi ga bremenijo treh točk zarote in ene točke oviranja pravosodja. To je že tretja potrjena obtožba zoper 77-letnega Trumpa od marca letos.

Konec je odmevnega primera v ZDA oziroma preiskave dogodkov, povezanih z nemirom, 6. januarja 2021, na Kongres ZDA. 77-letni Trump, ki se ponovno poteguje za predsedniški položaj, zanika, da bi storil kaznivo dejanje, zadevo pa je označil za "smešno".

icon-expand Donald Trump FOTO: AP

Obtožen je še v dveh drugih primerih: zaradi napačnega ravnanja s tajnimi dokumenti in ponarejanja poslovne dokumentacije, da bi prikril plačilo denarja za molk porno zvezdnici. Preiskava se je osredotočila na Trumpova dejanja v dvomesečnem obdobju ob njegovem porazu in izgredi v Washingtonu, ko so njegovi podporniki vdrli v kongres, medtem ko so zakonodajalci potrjevali zmago demokratskega predsednika Joeja Bidna.

icon-expand Nasilni vdor v Kapitol, Trumpovi podporniki FOTO: Profimedia

"Januarja 2021 je bil napad na prestolnico naše države napad na sedež ameriške demokracije," je znova poudaril vodja preiskave, posebni svetovalec, ki ga je imenovalo ameriško pravosodno ministrstvo, Jack Smith. "Kot je opisano v obtožnici, so napad spodbujale laži." Smith je obljubil, da si bo prizadeval za hitro sojenje, hkrati pa poudaril, da je treba nekdanjega predsednika "šteti za nedolžnega, dokler mu ne bo dokazana krivda". Obtožnica na 45 straneh navaja šest neimenovanih sostorilcev: štiri odvetnike, uradnika pravosodnega ministrstva in političnega svetovalca. V sodnem dokumentu je Trump obtožen zarote z namenom oviranja, preprečevanja in onemogočanja delovanja zvezne vlade z nepoštenostjo, goljufijo in prevaro. Revija Rolling Stone, ki se je sklicevala na neimenovane vire blizu Trumpu, je pred objavo obtožnice v torek poročala, da namerava Trump v sodnem procesu zaradi prizadevanj za razveljavitev izida volitev krivdo zvaliti na svoje odvetnike in svetovalce, kot sta Rudy Giuliani in John Eastman. Revija je po objavi obtožnice poročala, da je med neimenovanimi šestimi sozarotniki Trumpa tudi Giuliani. Ta je nedavno v zasebni tožbi priznal, da je lagal, ko je v Georgii volilne uradnike obtoževal prevar. Analitiki predvidevajo, da bodo Giuliani in drugi pričali proti Trumpu v zameno za nižjo kazen.