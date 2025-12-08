Svetli način
Zelenski: Nimamo pravne pravice, da odstopimo ozemlja Rusiji

Washington, 08. 12. 2025 10.17 | Posodobljeno pred eno minuto

STA , U.Z. , M.S.
Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo dejal, da ni prepričan, ali bo ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski privolil v nov predlog ZDA za končanje vojne v Ukrajini. Ob tem je Zelenskemu očital, da ni prebral mirovnega načrta. Zelenski je po pogovorih z evropskimi voditelji poudaril, da Ukrajina nima pravne podlage, da bi svoja ozemlja v okviru kakršnega koli mirovnega sporazuma predala Rusiji.

Donald Trump je v nedeljo poudaril, da so se predstavniki ZDA o mirovnem načrtu pogovarjali tako z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom kot tudi z ukrajinskimi predstavniki, vključno z Volodimirjem Zelenskim. "Moram reči, da sem malo razočaran, ker predsednik Zelenski predloga še ni prebral, to je bilo pred nekaj urami," je dodal. 

Spomnimo, ZDA so novembra predstavile mirovni načrt, ki je v prvi različici vseboval 28 točk in bil deležen številnih kritik, češ da gre za neke vrste ruski seznam želja. Zatem so ga v sodelovanju z evropsko in ukrajinsko stranjo predelali. Toda več točk je ostalo spornih, predvsem glede zasedenih ukrajinskih ozemelj in članstva Ukrajine v zvezi Nato.

FOTO: AP

ZDA so prejšnji teden nadaljevale ločene pogovore – najprej z Moskvo, konec tedna pa še z ukrajinsko stranjo. Kako se je načrt v teh pogovorih preoblikoval, javno ni znano.

Ameriški odposlanec za Ukrajino Keith Kellogg je sicer v soboto ocenil, da so blizu dogovoru za končanje vojne. Ta je po njegovih besedah odvisen predvsem od rešitve dveh odprtih vprašanj – prihodnosti Donbasa in jedrske elektrarne v Zaporožju.

Neimenovani vir blizu pogajanjem pa je v izjavi za AFP kot najbolj problematično točko v pogajanjih izpostavil vprašanje ozemlja. Kot je pojasnil, Putin noče skleniti dogovora brez zagotovila, da bo Rusija pridobila del ukrajinskega ozemlja. Zato v pogovorih skušajo doseči, da bi se Ukrajina odpovedala delu svojega ozemlja. Vir je še povedal, da ZDA izvajajo pritisk, naj strani dogovor dosežeta čim prej. Ob tem je dodal, da se Ukrajina ne more z vsem strinjati, ne da bi dorekla podrobnosti.

Zelenski: Nimamo moralne pravice

"Ali nameravamo odstopiti ozemlja? Po ukrajinski zakonodaji, naši ustavi in mednarodnem pravu nimamo pravne pravice, da to storimo. Prav tako nimamo moralne pravice," je na spletni novinarski konferenci v Londonu danes dejal Zelenski.

Pred tem je po srečanju z voditelji Velike Britanije, Nemčije in Francije v Londonu na omrežju X zapisal, da je enotnost med Evropo, Ukrajino in ZDA ključnega pomena. Pojasnil je, da so razpravljali o diplomatskih prizadevanjih, uskladili stališče o pomembnosti varnostnih jamstev in se dogovorili o naslednjih korakih.

Pogovore je označil za produktivne in napovedal, da bo mirovni načrt Ukrajine in Evrope predvidoma pripravljen do torka zvečer, da bi ga nato lahko predstavili ZDA, navaja britanski Guardian.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je medtem sporočila, da je potekal sestanek koalicije voljnih. Kot je dejala, je Zelenskega in prisotne voditelje obvestila o dveh ključnih prednostnih nalogah, in sicer podpori Ukrajini in povečanju pripravljenosti evropske obrambe.

"Vsi vemo, kaj je v igri. (...) Zagotovitev finančne podpore bo pomagala zagotoviti preživetje Ukrajine in je ključni ukrep evropske obrambe," je zapisala na omrežju X. Ob tem je poudarila, da sprejete sankcije vplivajo na rusko gospodarstvo, in se znova zavzela za uporabo zamrznjenega ruskega premoženja za podporo Ukrajini.

"Medtem ko Ukrajina vlaga resnične diplomatske napore za mir, Rusija zavaja in zavlačuje. Posmehuje se diplomaciji in krepi napade, hkrati pa se pretvarja, da si prizadeva za mir. Danes ta fasada ostaja trdno na mestu. Toda mi se ne bomo pustili zavesti, saj vemo, kdo je agresor in kdo je žrtev v tej vojni," je dodala.

Zelenski se bo v torek v Rimu sestal z italijansko premierko Giorgio Meloni.

