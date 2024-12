Trump od sodišča zahteva odložitev zakona o prepovedi TikToka v ZDA

Odvetnik Donalda Trumpa je v petek sodišču predložil dokument, v katerem piše, da Trump nasprotuje prepovedi Tiktoka in da želi imeti možnost, da po nastopu mandata vprašanja glede te aplikacije reši s političnimi sredstvi, poroča britanski BBC.

Zakon, ki je začel veljati aprila, od ByteDancea zahteva, da TikTok proda do 19. januarja, sicer bodo priljubljeno družbeno omrežje v ZDA odstranili iz trgovin z aplikacijami. V obrazložitvi je navedeno tveganje, da bi Kitajska lahko pridobila dostop do ameriških podatkov in izvajala politični vpliv.