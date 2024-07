Trump: Od Tajvana nimamo ničesar, zato naj nam obrambo plača

Donaldu Trumpu je v torkovem intervjuju za Bloomberg med drugim odgovarjal tudi na vprašanje, ali bi v primeru zmage na novembrskih predsedniških volitvah podprl Tajvan in še naprej nudil obrambo pred Kitajsko. Vladajoča komunistična partija na Kitajskem namreč trdi, da je Tajvan v resnici provinca, ter obljublja, da bo otok priključila svoji državi. Pri tem ne izključuje niti vojaške sile, poroča The Guardian .

Ob tem je zastavil tudi vprašanje, zakaj bi ZDA delovale kot "zavarovalnica", ko pa jim je Tajvan prevzel posel s čipi. S tem je ponovil obtožbe, ki pa niso podprte z dokazi, da naj bi Tajvan Združenim državam prevzel skoraj 100 odstotkov polprevodniške industrije.

Tajvan proizvede več kot 90 odstotkov najnaprednejših čipov na svetu, večinoma prek Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC), največjega svetovnega proizvajalca in glavnega dobavitelja Apple in Nvidia. TSMC za gradnjo novih tovarn v tujini namenja milijarde, vključno s 65 milijardami dolarjev (slabih 60 milijard evrov) za tri tovarne v ameriški zvezni državi Arizona. Večina proizvodnje naj bi sicer, kot trdi podjetje, ostala v Tajvanu.

Tajvan: Trudili se bomo, da ohranimo odnose z ZDA

In kako so Trumpove izjave sprejeli v Tajvanu? Premier Cho Jung-tai je dejal, da imata Tajvan in ZDA kljub pomanjkanju formalnih vezi dobre odnose. Dodal je, da so Združenim državam hvaležni za podporo, a ob tem je dodal, da Tajvan povečuje tudi svoje zmogljivosti za samoobrambo.