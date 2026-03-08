Trump: Napad na dekliško šolo delo Irana, zelo so nenatančni z izstrelki

"Menimo, da je to delo Irana. Ker so, kot veste, zelo nenatančni s svojimi izstrelki. Nimajo nikakršne natančnosti," je novinarjem na letalu Air Force One povedal Trump.

V napadu na šolo v Minabu na jugu Irana je 28. februarja, prvi dan ameriško-izraelskih napadov na Iran, po navedbah Teherana umrlo več kot 150 ljudi, večinoma šolark, starih med sedem in 12 let. Iran je za napad okrivil ZDA.

Tudi ameriški vojaški preiskovalci menijo, da so za napad na dekliško šolo verjetno odgovorne ameriške sile, a preiskave še niso zaključili. Trenutno sicer ni znano, kako dolgo bo preiskava še potekala in katere dokaze preiskovalci še iščejo.