Tujina

Trump: Napad na dekliško šolo delo Irana, zelo so nenatančni z izstrelki

Washington, 08. 03. 2026 10.36 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
A.K. STA
Napad na šolo v Minabu na jugu Irana

Ameriški predsednik Donald Trump je v soboto odgovornost za nedavni napad na dekliško šolo na jugu Irana, v katerem je bilo po navedbah Teherana ubitih več kot 150 ljudi, pripisal Iranu.

"Menimo, da je to delo Irana. Ker so, kot veste, zelo nenatančni s svojimi izstrelki. Nimajo nikakršne natančnosti," je novinarjem na letalu Air Force One povedal Trump.

FOTO: AP

V napadu na šolo v Minabu na jugu Irana je 28. februarja, prvi dan ameriško-izraelskih napadov na Iran, po navedbah Teherana umrlo več kot 150 ljudi, večinoma šolark, starih med sedem in 12 let. Iran je za napad okrivil ZDA.

Tudi ameriški vojaški preiskovalci menijo, da so za napad na dekliško šolo verjetno odgovorne ameriške sile, a preiskave še niso zaključili. Trenutno sicer ni znano, kako dolgo bo preiskava še potekala in katere dokaze preiskovalci še iščejo.

iran zda napad

voyo
Portal
Priscilla
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
