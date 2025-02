Trump odgovornost za vojno pripisal Ukrajini, Zelenskega označil za nesposobneža

Predsednik ZDA Donald Trump se je v torek zvečer v Mar a Lagu na Floridi v pogovoru z novinarji razburil ob vprašanju, zakaj ZDA niso vključile Ukrajine v pogovore z Rusijo.

"Danes sem slišal pritožbe, da niso bili povabljeni. No, tam so že tri leta. (...) Nikoli ne bi smeli začeti. Lahko bi se dogovorili," je dejal predsednik ZDA, ki so doslej odločno podpirale obrambo Ukrajine v vojni, ki jo je začela Rusija.

Evropske zaveznice in tudi ameriški strokovnjaki s področja nacionalne varnosti so šokirani nad Trumpovim odnosom do Ukrajine in Rusije, potem ko sta ameriška in ruska delegacija v Savdski Arabiji v torek začeli pogovore o koncu vojne.