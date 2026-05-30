Trump odličnega zdravja, pridobil šest kilogramov

"Predsednik Trump ostaja odličnega zdravja in izkazuje močno srčno, pljučno, nevrološko in nasploh fizično funkcijo," je v sporočilu, ki ga je objavila Bela hiša, zapisal Trumpov zdravnik Sean Barbabella.

Dopis na treh straneh ponuja vpogled v ključne ugotovitve pregleda in diagnostičnega testiranja, pri čemer Barbabella zaključi, da je Trump "popolnoma sposoben opravljanja vseh dolžnosti vrhovnega poveljnika in voditelja države".

Njegovo kardiovaskularno starost zdravnik ocenjuje kot 14 let nižjo od dejanske starosti. Trump bo sicer sredi junija dopolnil 80 let. Pri oceni kognitivnih sposobnosti je predsednik ZDA dobil vse točke.

"Podani so bili nasveti za preventivo, vključno z usmeritvami glede diete, priporočili za nizke odmerke aspirina, okrepljeno telesno dejavnostjo in nadaljnjo izgubo teže," navaja.