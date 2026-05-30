Tujina

Trump odličnega zdravja, pridobil šest kilogramov

Washington, 30. 05. 2026 08.32 pred 42 minutami 2 min branja 6

A.K. STA
Modrica na Trumpovi roki

Zdravnik ameriškega predsednika Donalda Trumpa je v petek po rednem polletnem zdravniškem pregledu, ki ga je Trump opravil pred dnevi, zagotovil, da je ta odličnega zdravja in popolnoma sposoben opravljati svojo funkcijo.

"Predsednik Trump ostaja odličnega zdravja in izkazuje močno srčno, pljučno, nevrološko in nasploh fizično funkcijo," je v sporočilu, ki ga je objavila Bela hiša, zapisal Trumpov zdravnik Sean Barbabella.

Dopis na treh straneh ponuja vpogled v ključne ugotovitve pregleda in diagnostičnega testiranja, pri čemer Barbabella zaključi, da je Trump "popolnoma sposoben opravljanja vseh dolžnosti vrhovnega poveljnika in voditelja države".

Njegovo kardiovaskularno starost zdravnik ocenjuje kot 14 let nižjo od dejanske starosti. Trump bo sicer sredi junija dopolnil 80 let. Pri oceni kognitivnih sposobnosti je predsednik ZDA dobil vse točke.

"Podani so bili nasveti za preventivo, vključno z usmeritvami glede diete, priporočili za nizke odmerke aspirina, okrepljeno telesno dejavnostjo in nadaljnjo izgubo teže," navaja.

Donald Trump
FOTO: AP

Glede na ugotovitve Trump, ki je visok 191 centimetrov, tehta 108 kilogramov, kar je približno šest kilogramov več kot na pregledu aprila lani.

Ameriški predsednik je pregled v vojaški bolnišnici Walter Reed opravil v začetku tedna in sporočil, da je bil z njim zadovoljen.

Njegovi zdravniki so že doslej poročali, da je povsem zdrav, v javnosti pa se kljub temu pojavljajo vprašanja o njegovem telesnem in duševnem zdravju.

Ugibanja so sprožile zlasti fotografije zatečenih gležnjev, modric na rokah in pogosto dremanje na javnih dogodkih, skrbijo pa tudi nenavadne objave na njegovem omrežju Truth Social preko noči.

Zdravnik je po zadnjem pregledu modrice na rokah opisal kot posledico pogostega rokovanja in jemanja aspirina.

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Colgate
30. 05. 2026 09.20
mentalno je bolan, kot Putin
JackRussell
30. 05. 2026 09.16
Kdo se mu upa povedati da ni zdrav, dobi takoj odpoved in mu poberejo vse diplome in nazive.
Pa kaj
30. 05. 2026 09.13
govor je samo o fizicnem zdravju ane..
HUSO BOSS
30. 05. 2026 08.56
ČE JE PRIDOBIL 6 KG MIŠIČNE MASE JE TO ZDAVO VSEKAKOR KAR MOČNO DVOMIM
lakala28
30. 05. 2026 08.55
kramp je v redu. Dobra novica za krampa, slaba za svet.
bibaleze
