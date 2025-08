Trump odločitev o popolni okupaciji Gaze prepušča Izraelu

Ameriški uradnik je dejal, da je bilo odločeno, da bo Trumpova administracija prevzela upravljanje humanitarne pomoči v Gazi, ker da Izrael tega ne dela ustrezno. Sredstva za to naj bi prispevale zalivske države, verjetno pa bosta vključeni tudi Jordanija in Egipt.

Spletni portal Axios , ki se sklicuje na dva ameriška uradnika in enega izraelskega uradnika, poroča, da nameravajo ZDA znatno okrepiti svojo vlogo pri zagotavljanju humanitarne pomoči v Gazi. Kot navaja, je Trump načrt glede tega v torek zvečer obravnaval s posebnim odposlancem Stevom Witkoffom po njegovem obisku v Izraelu in Gazi.

Zasedanje Varnostnega sveta ZN o talcih Hamasa, ki ga je zahteval Izrael po objavi fotografij shujšanih talcev, je bilo v torek v znamenju katastrofalnega položaja palestinskih civilistov v Gazi zaradi izraelskih povračilnih ukrepov na napad Hamasa oktobra 2023. Govorniki so svarili tudi pred morebitno izraelsko popolno zasedbo Gaze.

"Ostro obsojamo Hamas in Islamski džihad zaradi okrutnosti do talcev. Vse podobe, ki prihajajo iz Gaze, nas globoko pretresajo in opominjajo na nevzdržno trpljenje civilistov po letu in devetih mesecih vojne," je na zasedanju dejal slovenski veleposlanik Samuel Žbogar.

Ob tem je vnovič pozval k takojšnji in brezpogojni izpustitvi vseh talcev. "Zajetje talcev je prepovedano. Izkoriščanje njihovih sestradanih podob za propagando pa je enostavno barbarsko," je poudaril Žbogar.